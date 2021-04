Etelä-Afrikka oli viime vuonna yksi koronaviruksen pahiten runtelemia maita. Nyt tartunnat ovat laskeneet alle tuhanteen päivässä, vaikka maassa ei ole voimassa sulkutilaa tai muita merkittäviä rajoituksia.

Johannesburg

Etelä-Afrikassa terveydenhoitoalan ammattilaiset, epidemiologit ja virologit ovat ymmällään.

Päivittäin todettujen koronavirustartuntojen määrä ehti laskea noin kolmen kuukauden ajan ja on pysynyt nyt pari viikkoa pienenä. Maan väestöstä on kuitenkin rokotettu ainoastaan runsaat puoli prosenttia, eikä kattavia tiukkoja rajoituksia ole ollut viime syksyn jälkeen.

Noin 60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa todettiin tammikuun alussa jopa 22 000 koronavirustartuntaa päivässä, ja terveydenhoitoala oli monilla alueilla pinteessä. Tapausten määrän ennakoitiin nousevan, koska joulu ja uusivuosi olivat saaneet ihmiset liikkumaan entistä enemmän ja maahan oli saapunut kansainvälisiä matkustajia.

Uudenvuoden tienoilla presidentti Cyril Ramaphosan johtama hallitus sulki suositut uimarannat, tiukensi ulkonaliikkumiskieltoa muutamaksi viikoksi ja suitsi alkoholin myyntiä. Ravintoloiden ja kahviloiden ovet pysyivät kuitenkin avoinna, ja kansallinen sekä kansainvälinen matkailu sallittiin.

Pian tilanne kääntyi. Koronavirustartunnat Etelä-Afrikassa ovat laskeneet tammikuun luvuista noin tuhanteen tartuntaan päivässä.

Maa ei silti voi huokaista helpotuksesta. Epidemia hiipui samankaltaisesti esimerkiksi Intiassa, Pakistanissa ja osassa Brasiliaa, kunnes se jälleen kiihtyi. Intiassa tartuntojen määrä väheni muutaman kuukauden ajan loppuvuodesta 2020 alkaen, kunnes se kääntyi jyrkkään kasvuun maaliskuun alkupuolella. Tällä hetkellä Intian tilanne on suorastaan kaoottinen.

Etelä-Afrikan tartuntatilanteen helpottamiselle ei ole yhtä yksiselitteistä syytä. Koska maan rokotusohjelma ei ole vielä laajalti alkanut, ei rokotusten antama suoja selitä tartuntakäyrän laskua.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sai Johnson & Johnson -lääkeyhtiön koronavirusrokotteen Khayelitshan sairaalassa Kapkaupungin lähistöllä helmikuussa.­

Yksi syy voi piillä vasta-aineissa. Etelä-Afrikan tartuntatautien kansallisen instituutin NICD:n lääketieteen päätutkijan Jinal Bhimanin mukaan yksinkertainen selitys tammikuun puolivälin tienoilla alkaneelle äkilliselle laskulle on se, että osa väestöstä on saanut immuniteetin, mikä hillitsee uusien tartuntojen puhkeamista.

Bhimanin arviota tukee Etelä-Afrikan veripankin teettämä tutkimus, jossa tammikuun aikana 4 858 eteläafrikkalaisen verinäyte analysoitiin koronaviruksen vasta-aineiden selvittämiseksi. Tutkimus toteutettiin neljässä maakunnassa: Pohjois- ja Itä-Kapissa, KwaZulu Natalissa ja Vapaavaltion maakunnassa.

Tutkimuksessa selvisi, että yli puolella tutkimukseen osallistuneista oli koronaviruksen vasta-aineita veressään. Pohjois-Kapissa vasta-aineita oli 32 prosentilla, Vapaavaltiossa 46 prosentilla, KwaZulu Natalissa 52 prosentilla ja Itä-Kapissa 63 prosentilla väestöstä.

Tutkijoiden mukaan yksi merkittävimmistä tuloksista on se, että mustaan väestöön kuuluvilla oli jopa 3–5-kertaisesti enemmän koronaviruksen vasta-aineita verrattuna valkoiseen väestöön.

Tutkijat arvioivat, että mustien korkeampi vasta-aineiden määrä selittyy historiallisilla tekijöillä. Mustat asuvat keskimäärin ahtaammin ja lähellä toisiaan, käyttävät runsaasti julkista liikennettä ja altistuvat virukselle kodin ulkopuolella tehtävän työn vuoksi.

Veripalvelun tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tuloksista ei voi suoraan tehdä johtopäätöstä, että maassa olisi saavutettu kattava laumaimmuniteetti.

Samaa painottaa Johannesburgin Witwatersrandin yliopiston professori Elizabeth Mayne. Hän johtaa immunologian osastoa patologian laitoksella.

Mayne kertoo, että useat muutkin tutkimukset ovat osoittaneet, että vasta-aineiden määrä on korkea matalamman tulotason sosioekonomisissa ryhmissä.

”Mutta kysymys kuuluu, ovatko vasta-aineita omaavat ihmiset suojassa koronavirustartunnalta. Vasta-aineet eivät välttämättä suojaa virukselta täysin.”

Maynen mukaan on vaikea arvioida, onko Etelä-Afrikassa syntynyt laajaa laumaimmuniteettia.

”Joidenkin potilaiden tartunta on ollut hyvin lievä ja vähäoireinen. Tämän perusteella heille ei todennäköisesti ole syntynyt kunnollista immuunipuolustusta testeissä näkyvistä vasta-aineista huolimatta.”

Laumaimmuniteetista puhuttaessa ongelmallista on myös se, että viruksen kerran sairastanut voi todennetusti sairastaa taudin uudelleen. Etelä-Afrikassa joulukuussa todettu uusi viruskanta on ensimmäistä todettua viruskantaa tarttuvampi.

Lehden lööppi kertoi uuden virusmuunnoksen aiheuttamista huolista Johannesburgissa helmikuun alussa.­

Mayne ennakoi, että Etelä-Afrikka on vallitsevasta tilanteesta huolimatta suuntaamassa kohti kolmatta tartunta-aaltoa. Hän kehottaakin varovaisuuteen.

”Emme voi vetää yhtäläisyysmerkkejä aiemman sairastetun tartunnan ja laumasuojan välille. Me opimme viruksen mallinnuksesta ja sen liikkeistä koko ajan lisää”, Mayne sanoo.

Tilastojen mukaan vajaat kolme prosenttia Etelä-Afrikan väestöstä on tähän mennessä saanut koronavirustartunnan. Samaan aikaan Etelä-Afrikan lääketieteen tutkimuskeskuksen mukaan maassa on todettu 145 000 kuolemaa enemmän kuin tavanomaisesti samalla aikajaksolla. Tutkimuskeskus arvioi, että 85–95 prosenttia niin kutsutusta ylikuolleisuudesta on aiheutunut koronaviruksesta.

Tartuntoja on siis todennäköisesti merkittävästi virallisia tilastoja enemmän, ja vaikka Etelä-Afrikka testaa maanosan muihin maihin verrattuna kattavasti, jää moni tartunta rekisteröimättä.

Toistaiseksi tartuntojen määrä ei ole kääntynyt uuteen kasvuun. Asiantuntijat arvioivat, että kyse on myös rajoitusten omaksumisesta ja suositusten paremmasta noudattamisesta.

”Ihmiset ovat alkaneet noudattaa paremmin turvavälejä ja matkustavat vähemmän, joten myös virusaltistusta tapahtuu vähemmän. Moni noutaa kotitestin apteekeista tarkistaakseen tilanteen. Tämä voi estää viruksen leviämistä, mutta parin viikon päästä näemme, mihin tilanne kääntyy, Mayne sanoo.