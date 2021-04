Myös paikalliset mediat ovat huomanneet, että paikoittain ruumiita tuhkataan tai haudataan koronavarotoimia noudattaen enemmän kuin koronakuolemia on ilmoitettu.

Intiassa koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on todennäköisesti paljon enemmän kuin on raportoitu, kertoo yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times.

Väite perustuu krematoriotyöntekijöiden sekä asiantuntijoiden haastatteluihin sekä lehden omiin laskelmiin.

Intian koronatilanne on heikentynyt nopeasti viime päivien aikana. Maassa rikottiin jälleen sunnuntaina kyseenalainen maailmanennätys, kun uusia koronavirustartuntoja kirjattiin lähes 350 000.

Luku on suurempi kuin missään muussa maassa pandemian aikana. Kyseessä on neljäs peräkkäinen päivä, kun Intian päivittäisten koronatartuntojen määrä on maailmanennätyslukemissa.

Sunnuntaina koronaviruksen aiheuttamia kuolemia ilmoitettiin yli 2 700, mikä on maan suurin päivittäinen määrä pandemian aikana.

Tilanteen odotetaan pahenevan tulevina viikkoina. The Indian Express kertoo, että tartunta-aallon odotetaan saavuttavansa huippunsa toukokuun puolivälissä, jolloin päivittäiset tartuntamäärät olisivat jopa puoli miljoonaa.

1,4 miljardin asukkaan Intiassa koronavirukseen on sairastunut yhteensä lähes 17 miljoonaa ihmistä. Kuolleita on kirjattu noin 192 000.

Myös HS on aiemmin kertonut, että Intian koronaluvut ovat todennäköisesti vielä ilmoitettua suurempia, sillä esimerkiksi testauskapasiteetti on maassa täysin jumissa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden hautajaisrovioita delhiläisessä krematoriossa torstaina.­

The New York Times kertoo, että tämän lisäksi poliitikot saattavat vähätellä kuolemien määrää välttääkseen kansallisen paniikin sekä uhrien omaiset voivat piilotella yhteyttä virukseen häpeän vuoksi.

”Kaiken tekemämme mallinnuksen perusteella uskomme, että koronakuolemien määrä on kaksin- tai jopa viisinkertainen kirjattuihin kuolemiin verrattuna”, epidemiologi Bhramar Mukherjee Michiganin yliopistosta sanoi lehdelle.

Esimerkiksi Bhopalin kaupungissa keskisessä Intiassa 13 päivän aikana huhtikuussa kirjattiin 41 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. The New York Timesin kaupungin koronakuolemia hoitaville krematorioille tekemän kyselyn mukaan samana aikana haudattiin kuitenkin yli 1 000 ihmistä.

”Monia kuolemia ei kirjata ja kuolemat lisääntyvät joka päivä. Viranomaiset pyrkivät välttämään paniikkia”, bhopalilainen sydänlääkäri Gulab Chandra Gautaman sanoi lehdelle.

Lehti havaitsi saman ilmiön myös Uttar Pradeshin osavaltion pääkaupungissa Lucknowissa, Mirzapurin kaupungissa samassa osavaltiossa sekä Gujaratin osavaltiossa.

Myös paikalliset mediat The Hindu ja Sandesh kertovat samasta ilmiöstä.

Esimerkiksi 16. huhtikuuta Gujaratin osavaltiossa Intian länsirannikolla kirjattiin 78 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Seitsemässä osavaltion kaupungissa haudattiin tai tuhkattiin kuitenkin 689 ruumista koronavirusvarotoimia noudattaen, kertoo The Hindu.

Lehdelle puhuneen sairaalalähteen mukaan samana päivänä yhden koronasairaalan ruumishuoneelta siirrettiin lähes 200 ruumista.

Perjantaina Intian hallitus pyysi sosiaalisen median palvelu Twitteriä poistamaan tusinoittain twiittejä, joissa kritisoitiin maan tapaa hoitaa koronavirusaaltoa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Intia ei ole ainoa maa, jossa koronakuolemien määrä ei välttämättä vastaa todellisuutta. Viime vuonna Kiinan syytettiin useasti piilotelleen viruksen todellisten kuolonuhrien määrää. Esimerkiksi pandemian alkupisteessä Wuhanissa kuolemien arveltiin olevan jopa 16-kertainen ilmoitettuun verrattuna.

Ennätyksellisten tartuntamäärien myötä Intian terveydenhuolto on äärirajoillaan. Vuodepaikkoja ei riitä kaikille ja ihmisiä kuolee sairaaloiden porteille. Lisäksi hapesta, jota tarvitaan vakavampien tautimuotojen hoitoon, on huutava pula.

Viime päivien aikana hallitus on painostanut teollisuutta lisäämään hapen ja lääkkeiden tuotantoa. Ilmavoimat ja armeijan junat on valjastettu kuljettamaan happea ympäri maata. Monet ihmiset ovat hankkineet omia happipulloja.

Koronapotilaiden läheiset jonottavat päästäkseen täyttämään happipulloja Delhissä torstaina.­

Viikonlopun aikana Yhdysvallat kertoi olevansa syvästi huolissaan Intian kasvavista tartuntaluvuista. Valkoisen talon tiedottaja sanoi lauantaina Reutersin mukaan, että maa aikoo pikaisesti tarjota lisätukea Intian hallitukselle ja terveydenhuollon työntekijöille.

Nopeasti pahenneen koronatilanteen epäillään lähteneen käyntiin vaalikampanjoista ja suurista uskonnollisista juhlista. Taustalla on myös uusi koronaviruksen ”tuplamuunnos”, jossa yhdistyvät Kalifornian sekä Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnokset.

Intia on kiristänyt koronarajoituksia pikavauhtia. Esimerkiksi sunnuntaina Delhin lockdownia pidennettiin viikolla. Virusmuunnoksen vuoksi monet maat ovat asettaneet matkustusrajoituksia Intiasta saapuville.