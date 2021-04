Ranskassa tehty sinutlaatuinen koe on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Joukko vapaaehtoisia palasi lauantaina ihmisten ilmoille poikkeuksellisen kokeen jälkeen kun he olivat olleet eristyksissä luolassa 40 päivää.

Kyse oli kokeesta, jossa 15 vapaaehtoisen ryhmä kokeili ihmisten kykyä sopeutua täydelliseen eristyneisyyteen.

Ryhmä eli 40 päivää eteläisessä Ranskassa Pyreneillä sijaitsevassa Lombrivesin luolastossa. Jättimäisessä kompleksissa on käytäviä noin 39 kilomeriä.

Luolan lämpötila on tasaiset 12 astetta ja kosteus 95 prosenttia. Luolasta puuttuu luonnonvalo.

Testiryhmän jäsenet olivat iältään 27–50-vuotiaita. Ryhmässä oli seitsemän naista ja kahdeksan miestä.

Mitään yhteyttä ulkomaailmaan ei eristyksen aikana ollut. Testiryhmässä olleet joutuivatkin sisään mennessään luopumaan muun muassa kelloistaan ja puhelimistaan.

Sähköä ryhmä tuotti polkemalla pyörää. Vesi nostettiin 45 metriä maan pinnan alla olevasta lähteestä.

Ryhmän johtaja Christian Clotin mukaan niin kutsutun ”Deep Time” -kokeen tarkoituksen oli testata ihmisen sopeutuvuutta tilanteessa, jossa puuttuvat normaalin arjen ajan ja paikan viitekehykset.

Tutkijoiden mukaan oli välttämätöntä tutkia ihmisiä mieluummin luonnollisessa ympäristössä, kuten luolassa, kuin keinotekoisessa eritysympäristössä.

Tutkimuksessa mitattiin osallistujien aivotoimintaa ennen luolaan menoa ja sen jälkeen.

Brittiläisen Guardian-lehden mukaan osallistujat nielaisivat ennen luolaan menoaan muun muassa pienen lämpömittarin, joka mittasi heidän ruumiinlämpöään ja lähetti siitä tiedot tietokoneelle.

Luolassa ollessaan ryhmän jäsenet seurasivat biologista kelloaan määritelläkseen ajankohdat, milloin pitää nukkua, herätä ja syödä. Päiviä mitattiin unisykleissä.

Koe on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Toisaalta sitä on pidetty uraa uurtavana aikana, jolloin koronavirusepidemia on pakottanut ihmiset välttämään kontakteja ennen näkemättömällä tavalla.

Toisaalta koetta on arvosteltu esimerkiksi siitä, että siitä puuttui kontrolliryhmä eli varsinaisen testiryhmän vertailuryhmä.