WHO:n Covax-ohjelma, jonka tavoitteena on jakaa rokotteita tasaisesti maailmalle, riippuu pitkälti Intiassa tuotetuista rokotteista. Näyttää kuitenkin siltä, että Intia joutuu pitämään rokotteet itsellään hälyttävästi pahentuvan tautitilanteen takia.

Intian dramaattisesti heikentyvä koronatilanne korostaa maailman rokotteiden epätasa-arvoista jakautumista.

Kun korkean rokotekattavuuden maissa, kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Israelissa tartuntamäärät laskevat tai pysyvät tasaisena, maailmanlaajuisesti tartuntamäärät ovat kasvussa, huomauttaa yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan viikoittaiset uudet tartuntamäärät ovat lähes tuplaantuneet helmikuusta. Lauantaina maailmassa saavutettiin uusi päivittäisten tartuntojen ennätys 893 000:lla tartunnalla, kertoivat uutistoimisto AFP:n laskelmat. Ennätyksen taustalla olivat pääasiassa Intian suuret tartuntamäärät.

Kansainvälisesti rokotteiden epätasainen jakautuminen on herättänyt turhautumista.

”Se on törkeää niin eettisesti, moraalisesti kuin tieteellisesti”, WHO:n epidemiologi Maria Van Kerkhove kuvaili rokote-eroja The Washington Postille.

Intiassa kirjattiin sunnuntaina lähes 350 000 koronavirustartuntaa, joka oli maan päivittäisten tartuntojen maailmanennätys neljäntenä päivänä peräkkäin. Kuolemia ilmoitettiin vuorokaudessa yli 2 700, maan päiväkohtainen ennätys sekin.

Pääministeri Narendra Modi kehotti sunnuntaina intialaisia ottamaan rokotteen ja noudattamaan varovaisuutta. Hän kuvaili tartunta-aaltoa ”myrskyksi”, joka on ravistanut maata.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita tuhkataan hautajaisrovioissa Delhissä lauantaina.­

Intiassa ainakin ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 8,5 prosenttia väestöstä. Rokotusoperaation etenemistä haittaa rokotepula, vaikka Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja.

Kasvavien koronalukujen myötä Intia on lähes pysäyttänyt rokotteiden viennin ulkomaille. Se aiheuttaa ketjureaktion, sillä WHO:n Covax-ohjelma, jonka tavoitteena on jakaa rokotteita tasaisesti maailmalle, riippuu pitkälti Intiassa tuotetuista rokotteista, kertoo The Washington Post.

Esimerkiksi Yhdysvallat on saanut runsaasti arvostelua Intiassa siitä, että sillä on tiukat väliaikaiset vientirajoitukset raaka-aineille, joita voitaisiin hyödyntää rokotteiden valmistuksessa, kertoo uutistoimisto Reuters.

” ”Kun ihmiset Intiassa ja muualla epätoivoisesti tarvitsevat apua, emme voi antaa rokotteiden istua varastossa.”

Vientirajoitukset johtuvat laista, joka antaa presidentille poikkeustilanteissa mahdollisuuden määrätä yrityksiä tuottamaan tarpeita ensin kotimaahan ja vasta sitten muualle. Lain avulla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lisäsi esimerkiksi injektioruiskujen tuotantoa helmikuussa.

”Se on katastrofaalista köyhemmille maille, erityisesti Intian kaltaisille maille, jotka voisivat toimia moottorina koko maailman rokottamiselle”, kansainvälisen terveydenhoitolain professori Lawrence Gostin Georgetownin yliopistosta sanoi The Washington Postille.

Maailman suurin rokotteiden tuottaja Serum Institute of India hoputti Bideniä aiemmin huhtikuussa poistamaan rajoitukset raaka-aineista, joilla rokotteiden tuotantoa voitaisiin lisätä. Serum Institute tuottaa pääosin Astra Zenecan rokotetta.

Yhdysvaltoihin on myös kohdistettu painetta siitä, että se kylpee rokotteiden yltäkylläisyydessä. Maa on ehtinyt antaa ainakin ensimmäisen rokoteannoksen 41 prosentille väestöstään.

Rokotteista on Yhdysvalloissa jopa ylitarjontaa, kun niiden kysyntä alkaa näyttää hiipumisen merkkejä. Myös Suomessa pohditaan, mitä ylimääräisille Astra Zenecan rokotteille tehdään, kun yli 65-vuotiaan rokotettavat loppuvat.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen kongressiedustaja Raja Krishnamoorthi hoputti Bidenin hallintoa luovuttamaan ylimääräisiä rokotteita Intiaan.

”Kun ihmiset Intiassa ja muualla epätoivoisesti tarvitsevat apua, emme voi antaa rokotteiden istua varastossa. Meidän tulee saada ne sinne missä ne pelastavat henkiä”, Krishnamoorthi sanoi Reutersin mukaan.

Terveydenhuollon työntekijät kuljettavat happipulloa paareilla Jaipur Golden -sairaalaan Delhissä lauantaina.­

Ainakin noin tusinassa yhdysvaltalaisessa osavaltiossa käytetään alle kolme neljäsosaa saaduista rokotteista, kertoo The Washington Post nojaten tartuntatautivirastoilta saatuun dataan.

Duken yliopiston tutkimuksen mukaan rikkaat maat, joissa asuu vain 16 prosenttia maailman väestöstä, ovat kahmineet yli puolet lähitulevaisuuden rokotetoimituksista, lehti kertoo.

Viikonlopun aikana Yhdysvallat kertoi olevansa syvästi huolissaan Intian kasvavista tartuntaluvuista. Valkoisen talon tiedottaja sanoi lauantaina Reutersin mukaan, että maa aikoo pikaisesti tarjota lisätukea Intian hallitukselle ja terveydenhuollon työntekijöille.

Myös EU valmistelee nopeaa apua koronan koettelemalle Intialle, sanoi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyenin mukaan EU arvioi parhaillaan, miten Intiaa voisi auttaa EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Siihen kuuluvat muun muassa lääkintähenkilöstön lähettäminen ja muut toimet väestöryhmille hätätilanteessa tai luonnonkatastrofin jälkeen.

Intian korona-aallon epäillään lähteneen käyntiin vaalikampanjoista ja suurista uskonnollisista juhlista. Taustalla on myös uusi koronaviruksen muunnos nimeltään B.1.617, joka sisältää ainakin Kalifornian sekä Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnoksia. Siitä kuitenkin tiedetään vielä suhteellisen vähän.

Muunnoksen vuoksi useat maat ovat varotoimena asettaneet matkustusrajoituksia Intiasta tuleville.

Muunnosta on havaittu muun muassa Britanniassa, Saksassa, Belgiassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Australiassa. Viimeisimpänä Sveitsi ilmoitti lauantaina havainneensa virusmuunnoksen maahan saapuneella matkustajalla.