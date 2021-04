Ranska on kieltämässä lyhyet lennot ensimmäisenä maailmassa – Suomessa ilmasto­vaikutukset olisivat vähäisiä, sanoo asiantuntija

Vain harvat maat ovat asettaneet ilmastotoimia ehdoksi lentoyhtiöiden koronatukipaketeille.

Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi tässä kuussa lain, joka kieltää lyhyen matkan lennot, jos sama reitti on mahdollista kulkea junalla.

Tarkemmin presidentti Emmanuel Macronin kansalaisten ilmastoryhmän ehdottama laki kieltäisi kaikki kotimaanlennot sellaisilta reiteiltä, jotka voi matkustaa junalla alle 2,5 tunnissa. Laki ei koske yhteyslentoja.

Lue lisää: Ranska aikoo kieltää lyhyet kotimaanlennot, lain on määrä edistää maan ilmastotavoitteita

Laki on osa Ranskan ilmastotoimia, joilla se tähtää kohti hiilineutraaliutta. EU:n on määrä olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, ja Ranskan hallitus on lisäksi luvannut vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ranskan kieltämät lennot vastaavat vain 0,8 prosenttia Ranskan lentojen kaikista päästöistä, ja alle 500 kilometrin lennot aiheuttavat Euroopassa lentämisen päästöistä vain neljä prosenttia.

Lyhyisiin lentoihin on kuitenkin helpointa puuttua, sillä ne voi korvata muilla matkustusmuodoilla. Lisäksi nousu ja lasku aiheuttavat niin suuren osan lennon päästöistä, että kilometrikohtaiset päästöt matkustajaa kohti ovat kotimaanlennoilla 70 prosenttia suuremmat kuin pitkillä lennoilla. Junamatkaan verrattuna päästöt voivat olla kuusinkertaiset.

Lentokiellon odotetaan menevän läpi myös senaatissa, jolloin Ranskasta tulisi ensimmäinen lentoja ilmastosyistä rajoittanut merkittävä talous maailmassa.

”En ole tietoinen, että muissa maissa olisi suunniteltu vastaavia kieltoja”, sanoo Sitran asiantuntija Mariko Landström.

Landströmin mukaan Ranska on muutenkin edelläkävijä lentojen päästöihin puuttumisessa. Viime vuonna se esimerkiksi asetti lentoyhtiönsä Air Francen 7 miljardin euron koronatukipaketin ehdoksi ilmastotoimia: Valtio suostui auttamaan lentoyhtiötä vain, jos lentoyhtiö lopettaa ne lentoreitit, jotka voi matkustaa junalla alle 2,5 tunnissa.

Nyt alahuoneessa hyväksytty laki ulottaa säännön koskemaan kaikkia Ranskassa operoivia lentoyhtiöitä.

Vaikka useimmat maat ovat joutuneet tukemaan lentoyhtiöitään pandemiassa, Ranskan lisäksi vain Itävalta asetti lyhyiden lentojen kiellon ehdoksi tuelle. Muita ilmastotoimia vaativat Ruotsi, Tanska ja Alankomaat.

Suomessa Finnair sai rahansa ilman ehtoja, Landström sanoo.

”Esimerkiksi Sitra ehdotti, että Finnairin rahoitukseen olisi liitetty ehtoja ilmastotoimista. En osaa sanoa, miksi siihen ei lähdetty.”

Lyhyiden lentojen kieltäminen ei olisi Landströmin mukaan Suomessa käytännöllinen ratkaisu päästöihin, sillä harva suomalainen lentää nykyisinkään sellaisia matkoja, jotka voisi taittaa parissa tunnissa junalla.

”Tällaisia lyhyitä yhteyksiä ei meillä kauheasti ole, mieleen tulee vain Turku–Helsinki ja Tampere–Helsinki. Kotimaanlennot ovat meillä muutenkin vähäisiä, eivätkä ne ole kasvamaan päin”, hän kertoo.

”Viestinnällisesti voi olla tärkeää, että suositaan muita matkustusmuotoja, mutta kiellon vaikuttavuus olisi päästöjen kannalta pieni.”

Keski-Euroopassa lentokielloissa on Landströmin mukaan enemmän järkeä, niin maiden sisällä kuin niiden välilläkin. Etäisyydet ovat pieniä, ja lennot on helppo korvata valmiilla junayhteyksillä.

”Totta kai Suomenkin kannattaa silti kiinnittää junayhteyksiin huomiota. Voimme edistää esimerkiksi Tallinnan tunnelia ja yöjunaa Eurooppaan.”

Lentojen päästöjä voi vähentää muutenkin kuin kieltämällä lentoja. Suomessa eduskunta äänestää pian lentoverosta, jollainen on jo käytössä monessa muussa maassa, myös Ruotsissa.

Päästöt vähenevät myös parantamalla lentokoneiden energiatehokkuutta eli sitä, kuinka paljon polttoainetta lentäminen syö.

”Tämä puoli tosin paranee itsestäänkin koko ajan, koska polttoaine on lentoyhtiöille merkittävä kustannus”, Landström sanoo.

Kehityksessä on myös erilaisia vaihtoehtoja nykyiselle saastuttavalle lentokerosiinille aina uusiutuvista biopolttoaineista sähköön ja vetyyn. Näitäkin voi tukea poliittisilla päätöksillä.

Suomessa hallitus on linjannut tavoitteeksi, että 30 prosenttia lentokoneiden polttoaineesta on uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Ruotsissa ja Norjassa on vähintään yhtä kunnianhimoiset tavoitteet, minkä lisäksi Norja pyrkii sähköistämään kotimaanlentoliikenteensä kokonaan vuoteen 2040 mennessä.

Poliittisia päätöksiä tarvitaan, sillä lentoala ei ole uudistunut riittävällä tahdilla itsekseen.

Lentokerosiinin käyttöä ei ole vähennetty toistaiseksi juuri lainkaan, ja alan etujärjestön IATA:n mielestä muutos ei onnistu ilman tukea valtioilta. Vuonna 2019 lentoyhtiöt käyttivät vaihtoehtoisia polttoaineita maailmanlaajuisesti vain 50 miljoonaa litraa, joka on häviävän pieni osa kaikesta polttoaineesta, kertoo brittilehti The Guardian.

The Guardianin mukaan Britannian hallitus aikoo mennä Ranskaan verrattuna päinvastaiseen suuntaan: nykyinen liikenneministeri suunnittelee kotimaanlentojen verotuksen keventämistä eli käytännössä alennusta maan sisäisten lentojen lippuhintoihin.

Lehden mukaan ilmastopaneeli UK Climate Change Committee pitää nykytilanteen valossa erittäin epätodennäköisenä, että lentäminen olisi päästötöntä vuoteen 2050 mennessä.

Myös Landströmin mielestä poliittiset päätökset ovat avainasemassa lentopäästöjen vähentämisessä. Esimerkiksi biopolttoaineita tuotetaan ja käytetään hänen mukaansa hyvin vähän, sillä kerosiinin käyttö on halvempaa.

”Kansainvälisen lentoliikenteen on sovittu tulevaisuudessa kompensoivan päästöjään, ja EU:n sisäisille lennoille on ostettava päästöoikeuksia. Tämä on kuitenkin niin halpaa, että ei kannata alkaa vähentää päästöjä.”

”Muutos ei etene, jos ei politiikka ohjaa siihen. Tässä on mahdollisuus Suomellekin toimia.”

Samalla on Landströmin mielestä tärkeää ymmärtää, että lentoliikenne jos joku on kansainvälinen ala. Silloin myös sääntely kannattaa tehdä ensisijaisesti kansainvälisellä tasolla.

”Jos yksittäinen maa tekee toimia, lentoyhtiöiden on aika helppo kiertää ne vaikkapa tankkaamalla muualla.”

EU:ssa selvitetään nyt ainakin lentokerosiinin verovapaudesta luopumista ja jakeluvelvoitetta eli lakia, joka velvoittaisi lentoyhtiöt käyttämään enemmän biopolttoaineita. Vastuu on silti myös jokaisella yksittäisellä maalla, Landström sanoo.

”Ainahan ilmastoasioissa olisi parempi, mitä laajempaa sääntely olisi, mutta sitä ei voida jäädä odottelemaan. Edelläkävijöiden roolia yhteisen politiikan kirittämisessä ei voi vähätellä.”