Albaniassa oppositio on julistanut voittaneensa sunnuntaiset parlamenttivaalit. Maata hallitsevat sosialistit ovat puolestaan sanoneet, että on liian aikaista julistaa tulosta.

Albanialaiset äänestivät parlamenttivaaleissa sunnuntaina repivän vaalikampanjan jälkeen. Puolueet ovat syytelleet toisiaan kitkerästi, ja pahimmassa välikohtauksessa kiista väitetystä vaalivilpistä johti ampumiseen, jossa kuoli yksi ihminen.

Oppositiossa olevien demokraattien johtaja Lulzim Basha kiitti äänestäjiään pian äänestyspaikkojen mentyä kiinni ja arvioi liittoumansa voiton olevan selvä.

Mielipidetiedustelut ovat kuitenkin maalanneet toisenlaista kuvaa ja luvanneet sosialisteille voittoa. Epävarmoja äänestäjiä on kuitenkin ollut paljon. Vaalituloksien odotetaan valmistuvan alkuviikosta.

Vaalikomission johtaja Ilirjan Celibashi oli aiemmin vedonnut poliitikkoihin, että he odottaisivat rauhassa ääntenlaskennan valmistumista.

Sosialistien pääministeri Edi Rama viittasi kintaalla tässä vaiheessa esitetyille väitteille vaalivoitosta. Hän kuvaili ennenaikaisia julistuksia ”ottelua edeltäviksi ennusteiksi” ja kehotti kannattajiaan uskomaan ääntenlaskentaan.

Rama hakee kolmatta kautta vallassa ja on luvannut erota puolueen johdosta, jos sosialistit eivät saa enemmistöä. Konservatiivinen pääoppositiopuolue demokraatit saa taas tukea kymmenkunnalta muulta oppositiopuolueelta. Demokraattien Basha sanoi kampanjan aikana, että Rama on epäonnistunut kahdeksan vuoden ajan eikä ansaitse saada enää jatkaa.

Vaalikampanjaa on värittänyt kitkerä kielenkäyttö, kun Rama ja Basha ovat syytelleet toisiaan. Vastakkainasettelu pääpuolueiden välillä ryöstäytyi kampanjan viimeisellä viikolla, kun syyttely äänten ostamisesta kääntyi tulitaisteluksi Tiranan lähistöllä. Yksi sosialistien kannattaja kuoli ampumisessa ja neljä muuta haavoittui.

Vaalikampanjan aikaisista ongelmista huolimatta kansainväliset tarkkailijat ovat kertoneet äänestyspäivän sujuneen ilman isompia vaikeuksia. Äänestystä ovat kommentoineet muun muassa Yhdysvaltain ja Euroopan maiden suurlähettiläät.

Kaikki puolueet ovat luvanneet jatkaa uudistuksia, joiden tuella Albania pääsisi etenemään kohti EU-jäsenyyttä. Neuvottelut avattiin vuosi sitten. Tavoite EU-jäsenyydestä vaatii vielä kuitenkin työtä.

Albania on yksi Euroopan köyhimmistä maista, ja koronapandemia on aiheuttanut suurta taloudellista tuhoa.

Albanian väestö on pienentynyt tuntuvasti 1990-luvusta alkaen, kun 1,7 miljoonaa ihmistä on muuttanut maasta etsimään leveämpää leipää. Nykyisellään maassa on noin 2,8 miljoonaa asukasta.