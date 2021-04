Yleensä Kiina on valjastanut kiinalaisten menestyksen propagandansa välineeksi.

Kiinan viranomaiset painoivat sensuurijarrua varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa, kun kiinalaissyntyinen elokuvaohjaaja Chloé Zhao teki historiaa Yhdysvalloissa. Zhaosta tuli ensimmäinen aasialaistaustainen ohjaaja ja vasta toinen nainen, joka voitti parhaan ohjaajan Oscarin.

Uutista ei noteerattu esimerkiksi China Daily -lehdessä tai Kansan päivälehden englanninkielisillä sivuilla maanantaina. Zhaon voitonpuhetta ei saattanut nähdä Kiinan tv-kanaviltakaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Zhaon, 39, elokuva Nomadland voitti parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen ja parhaan naispääosan (Frances McDormand) palkinnot. Oscareista voi lukea lisää tästä artikkelista.

Zhaon suurta hetkeä ei näytetty myöskään hongkongilaisella TVB-kanavalla, joka on aiemmin näyttänyt Oscar-gaalan suorana lähetyksenä joka vuosi vuodesta 1969 lähtien. Kanava ilmoitti tehneensä päätöksensä ”kaupallisista syistä”.

Kiina on kutistanut Hongkongin vapauksia merkittävästi viime vuoden aikana.

Reuters kertoi, että Shanghaissa viranomaiset häiritsivät vpn-yhteyksiä, joilla Zhaon entisen opinahjon New Yorkin yliopiston sivukampus oli yrittänyt näyttää juhlan Youtube-videopalvelun kautta. Vpn-yhteydet ovat tapa kiertää ”Kiinan suurta palomuuria” eli tiukkaa nettisensuuria.

Kiinassa jotkut kansallismieliset nettikansalaiset ovat arvostelleet Zhaoa siitä, että hän olisi puhunut loukkaavasti kotimaastaan. Zhao on esittänyt joitakin kriittisiä huomioita Kiinasta haastatteluissa esimerkiksi vuonna 2013, kun hän puhui ”valheiden” värittämässä yhteiskunnassa varttumisesta.

Kiinan media on maata johtavan kommunistisen puolueen käskyvallassa ja niin ollen on syytä olettaa, että Zhaon menestyksen vaientaminen on korkealla tasolla tehty päätös.

The Washington Post -lehti kertoi aiemmin huhtikuussa, että Kiinassa tehtiin jo maaliskuussa päätös, ettei Oscareita tule näyttää netin suoratoistopalveluissa tänä vuonna.

Lehden mukaan pääsyy oli ilmeisesti siinä, että parhaiden lyhytdokumenttielokuvien listalla oli amerikkalais-norjalainen elokuva nimeltä Do Not Split. Siinä kerrottiin Hongkongin mielenosoituksista ja levottomuuksista vuosina 2019–2020.

Kiinalaismedia on ylensä pyrkinyt ottamaan suurta kunniaa kiinalaisten menestyksestä ulkomailla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa menestynyttä koripallotähteä Yao Mingiä on juhlittu suurena kansallissankarina. Vuoden 2005 vappuna hänelle myönnettiin puolueen korkea ”mallityöläisen” tunnustus.

Koripallotähti Yao Ming on kelvannut kansallissankarin rooliin Kiinan propagandaviestinnässä. Kuvassa hän pelasi Yhdysvaltoja vastaan Pekingin olympialaisissa 2008.­

Vuonna 1997 Pekingin nuorison viikkolehti julkaisi kiinalaisia jossain määrin etäisesti liipanneen jutun, jonka otsikossa julistettiin: ”Meillä on parhaat aivot.”

Artikkeli kertoi IBM-yhtiön tutkijoiden kehittämästä Deep Blue -ohjelmasta, joka oli voittanut šakissa venäläisen mestarin Garri Kasparovin. Lehden tulkinnan mukaan ”kiinalaiset löivät Kasparovin”, koska IBM:n kuuden tutkijan ryhmässä oli kaksi amerikankiinalaista jäsentä.

Elokuvaohjaaja Chloé Zhao syntyi Pekingissä. Hänen vanhempansa lähettivät hänet sisäoppilaitokseen Britanniassa Zhaon ollessa 15-vuotias. Britanniasta hän muutti Yhdysvaltoihin ja loppu on elokuvahistoriaa.