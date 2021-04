Aung San Suu Kyitä vastaan on nostettu useita rikossyytteitä muun muassa koronamääräysten rikkomisesta ja laittomista radiopuhelimista.

Myanmarin sotilasjuntta on lykännyt jälleen maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin oikeuskäsittelyä. Asiasta kertovat hänen asianajajansa, joiden mukaan käsittelyä on lykätty toukokuun 10. päivään. Oikeuskäsittelyä on lykätty useasti ennenkin.

Suu Kyitä vastaan on nostettu useita rikossyytteitä muun muassa koronamääräysten rikkomisesta ja laittomista radiopuhelimista.

Helmikuun alun sotilasvallankaappauksen jälkeen maassa on ollut toistuvasti uutta sotilasjohtoa vastustavia mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut kovin ottein. Väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 710 ihmistä, joista 50 on ollut lapsia. Tuhansia on myös pidädetty, ja ainakin 19 on tuomittu kuolemaan osallistumisesta protesteihin.

Kriisin on pelätty pahimmillaan johtavan maassa pitkään hiljaisella liekillä kyteneiden etnisten konfliktien leimahtamiseen täysimittaiseksi sisällissodaksi. Maassa toimivat etniset aseistetut ryhmittymät ovat aktivoituneet viime aikoina.