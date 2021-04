Dementikkonaisen edustajien mukaan selliin viety nainen ei saanut hoitoa vammoihinsa tuntikausiin.

Yhdysvalloissa on nähty jälleen yksi osoitus poliisien kohtuuttomasta voimankäytöstä. Viime kesältä on tullut julkisuuteen video, jolla coloradolaispoliisit pidättävät väkivaltaisesti 73-vuotiaan dementikkonaisen.

Nainen oli lähtenyt kaupasta maksamatta kolmentoista dollarin arvoisia tuotteita: pyykinpesuainetta ja limonadia.

Tapauksesta kertovat esimerkiksi coloradolainen Denver Post -lehti ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Naisen rajun pidätysvideon lisäksi hänen asianajajansa ovat saaneet haltuunsa poliisiaseman turvakameravideon, jossa poliisit katselevat naisen pidätystä ja pitävät hauskaa näkemänsä kustannuksella.

”Oletko valmis poksahdukselle? Kuuletko poksahduksen?” yksi poliisi kysyy kollegaltaan, joka tuijottaa pidätyksestä tallentunutta vartalokamerakuvaa.

Poksahduksella hän viittaa oman käsityksensä mukaan naisen sijoiltaan menevään olkapäähän.

”Tämä on kauheaa”, naispoliisi sanoo videolla ja kuulostaa nauravan näkemälleen.

”Minusta tämä on mahtava (I love it)”, sanoo puolestaan miespoliisi, joka pidätti naisen.

Tapaus sattui Lovelandin kaupungissa Coloradossa viime vuoden kesäkuussa. Pidätyksestä kuvattu video nousi julkisuuteen jo aiemmin, mutta tapahtumat tulivat nyt uudestaan ajankohtaisiksi poliisien naureskeluvideon vuoksi.

Naisen asianajajat julkaisivat tunnin mittaisen videon Youtubessa. Perhe käytti apunaan ääniteknikkoa, joka onnistui voimistamaan poliisien keskustelut ymmärrettävän kuuloisiksi.

Pidätetyn naisen perhe on haastanut poliisilaitoksen oikeuteen. Yksi poliiseista on lomautettu tehtävistään, kun taas kaksi muuta on siirretty paperitöihin, BBC kertoo.

Denver Postin mukaan pidätetty nainen ei ollut oikeuden papereiden mukaan saanut hoitoa vammoihinsa yli kuuteen tuntiin, kun hän virui poliisiaseman putkassa.

Naisen perheen mukaan hänen dementiansa oireet ovat pahentuneet pidätyksen jälkeen, ja hän on miltei lakannut kommunikoimasta. Nainen piti siirtää hoivakotiin viime elokuussa.

”Hän ei ole palannut ennalleen. Se oli liikaa hänelle”, naisen miniä kertoi Denver Postille.

Kyseessä on vain yksi monista poliisiväkivallasta kertovista tapauksista, joita tulee ilmi toistuvasti Yhdysvalloissa. Viime viikolla entinen minnesotalainen poliisi Derek Chauvin todettiin syylliseksi George Floydin kuolemaan, joka tallentui myös videolle.

Floyd oli ennen kuolemaansa ostanut savukkeita ja yrittänyt maksaa ne väärennetyllä 20 dollarin setelillä.

Usein poliisiväkivaltaan liittyy epäilyjä rasismista, kuten Floydin tapauksessa. Coloradolainen dementikkonainen oli kuitenkin valkoinen, kuten hänet pidättäneet poliisitkin.