Kiinan väkiluku on laskenut ensimmäisen kerran yli 70 vuoteen, vaikka maa on luopunut yhden lapsen politiikastaan, kirjoittaa The Financial Times.

Tuoreimman väestönlaskennan odotetaan paljastavan, että Kiinan väkiluku on laskenut alle 1,4 miljardin, kun toissa vuonna asukkaita oli vielä yli 1,4 miljardia.

Väestönlaskenta valmistui joulukuussa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. FT:n saamien tietojen mukaan laskennan tulosta pidetään hyvin arkaluontoisena ja se julkaistaan vasta, kun eri ministeriöt ovat päässeet yksimielisyyteen tiedoista ja niiden vaikutuksista.

Kiinalaisasiantuntijoiden mukaan väestönlaskennan tulokset vaativat varovaista käsittelyä, koska ne vaikuttavat merkittävästi siihen, miten kiinalaiset näkevät maansa ja miten eri ministeriöt työskentelevät.

Kiinan väestö lasketaan säännöllisin väliajoin. Tilastoja on vuodesta 1949, mutta tuloksia ei pidetä luotettavina. Tuorein tulos oli määrä julkaista huhtikuun alussa. Sen lykkäystä on kritisoitu paljon sosiaalisessa mediassa.

Kiina luopui vuosikymmeniä toteutetusta yhden lapsen politiikastaan vuonna 2015. Kiinan keskuspankin mukaan maa on yliarvioinut syntyvyytensä.

Analyytikkojen mukaan väestön väheneminen viittaisi siihen, että Kiinan väkiluku saavuttaisi huippunsa virallisia ennusteita aiemmin ja Intia voisi kiriä pian ohi arviolta noin 1,38 miljardin asukasluvullaan.

Tällä voisi olla Kiinassa laajoja vaikutuksia kaikkeen kulutuksesta vanhustenhoitoon.