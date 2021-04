Tanskan poliisi epäilee miesten olleen jihadistijärjestön jäseniä tai lähettäneen sille rahaa.

Tanskassa on pidätetty kuusi miestä, joita poliisi epäilee jihadistijärjestö Isisin jäseniksi tai rahoittajiksi.

Itä-Jyllannin poliisin mukaan epäillyt ovat 27–35-vuotiaita, kertoo uutistoimisto AFP. Heistä kaksi pidätettiin Kööpenhaminassa ja neljä muuta Aarhusissa.

Poliisi epäilee kahden Kööpenhaminassa asuvan miehen rikkoneen lakia matkustamalla vuonna 2014 Syyriaan, missä heidät on rekrytoitu Isisiin. Toisen epäillään yrittäneen palata Syyriaan alkuvuonna 2015 liittyäkseen Isisiin uudelleen.

Neljää muuta miestä syytetään ”välittäjinä” toimimisesta ja rahan lähettämisestä järjestölle.

Poliisin tiedustelupalvelun mukaan ainakin 160 ihmistä on matkustanut Tanskasta taistelemaan Syyriaan tai Irakiin. Heistä noin kolmannes on kuollut taisteluissa ja noin puolet on palannut Tanskaan tai johonkin toiseen maahan. Lähtijöistä 32 on edelleen Syyriassa tai Irakissa.

Tiedustelupalvelu pitää jihadismia Tanskan kansallisen turvallisuuden suurimpana uhkana.