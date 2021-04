Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Viro

Virossa eläkesäästöt saa nostaa omaan käyttöön vaikka heti, ja joka viides virolainen aikoo niin myös tehdä: ”Tiedän pärjääväni paremmin, kun sijoitan rahat itse”

Viron eläkeuudistus antaa työikäisille virolaisille mahdollisuuden päättää itse, mitä he eläkesäästöillään tekevät. Asiantuntijoiden mielestä uudistus on tarpeeton ja lyhytnäköinen, mutta viidesosa virolaisista on hakenut säästöjensä nostamista syksyllä.

Yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Georgi Zanev aikoo sijoittaa omat eläkesäästönsä kiinteistöalalle. Zanev on menettänyt luottamuksensa pankkeihin, jotka hallinnoivat eläkerahastoja.­

Puolen vuoden päästä jopa joka viidennen työikäisen virolaisen tilille kilahtaa useita tuhansia euroja. Ne ovat heidän eläkesäästöjään. Viron edellisen hallituksen läpiviemän eläkeuudistuksen jälkeen jokaisella virolaisella on oikeus nostaa työeläkkeensä kerralla ulos ja tehdä rahoilla mitä haluaa.