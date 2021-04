Saksan konservatiivista ilmapiiriä kuvaa, miten paljon vihreiden liittokansleriehdokkaan äitiyttä on käsitelty julkisuudessa.

Berliini

Saksan vihreät on ollut jo puoli vuotta myötätuulessa. Nyt kannatuskyselyihin on tullut lisää potkua: useissa mielipidemittauksissa vihreät on Saksan suurin puolue.

Sen kannatus on ohittanut valtaapitävän kristillisdemokraattisen unionin, liittokansleri Angela Merkelin CDU/CSU:n. Muutos Saksan poliittisessa tasapainossa on suuri, ja on hyvin mahdollista, että vihreiden myötätuuli kantaa viiden kuukauden päästä pidettäviin vaaleihin asti.

Vihreät pyrkii valtaamaan liittokanslerinviraston, minkä seurauksena Saksaan voi syntyä punavihreä hallitus. Todennäköisempänä vaihtoehtona on kuitenkin tähän asti pidetty mustavihreää koalitiota konservatiivien kanssa.

Mielipidemittaukset kertovat siitä, että muutoksen kaipuu on Saksassa kova. Kyse on myös Merkelin ajan päättymisestä. Saksa aloittaa väistämättä puhtaalta pöydältä vahvan ja pitkäaikaisen johtajan siirtyessä syksyllä sivuun ja jättäessään jälkeensä valtatyhjiön.

Liittopäivävaalit pidetään 26. syyskuuta. Lähikuukausina Saksassa mitataan, mikä poliittinen vaihtoehto on uskottavin tulevaisuuden kannalta.

Vihreiden kannatus kiihtyi entisestään sen jälkeen kun puolueen toinen puheenjohtaja Annalena Baerbock, 40, valittiin viikko sitten liittokansleriehdokkaaksi.

Der Spiegel -lehden maanantaina julkaisemassa mittauksessa vihreiden kannatus oli 29 prosenttia ja CDU/CSU vajosi 24 prosenttiin.

Näyttää siltä, että äänestäjien mielestä Baerbock on Saksan politiikan huipulla raikas tuulahdus, jotain sellaista, mitä moni kaipaa.

Mikä hänessä vetoaa saksalaisiin? Varmasti se, että hän edustaa selvimmin muutosta, esimerkiksi suhteessa ilmastopolitiikkaan, perhepolitiikkaan, kansainvälisiin suhteisiin ja koronapolitiikkaan.

Vihreisiin ei liity mielikuvia oman edun tavoittelusta kuten CDU/CSU:hun, jonka useat kansanedustajat ovat joutuneet eroamaan maskikaupoissa saamiensa suurten taloudellisten etujen paljastuttua.

Vihreisiin ei liity mielikuvia johtajuuskriiseistä tai sisäisestä riitelystä kuten CDU/CSU:hun ja sosiaalidemokraatteihin viime vuosina.

Vihreisiin ei liity mielikuvaa sekoilevasta koronapolitiikasta: puolue on johdonmukaisesti vaatinut tiukempia rajoituksia.

Lisäksi vihreiden arkkivihollinen AfD eli Vaihtoehto Saksalle vaikuttaa jämähtäneen sisäisiin riitoihinsa eikä saa pontta maahanmuuttopolitiikasta. Maahanmuutto ei ole samanlainen politiikan käyttövoima kuin ennen, joten ehkä vihreiden salliva linjakaan ei herätä yhtä paljon vastustusta kuin ennen.

Sen sijaan Baerbockiin liittyy paljon myönteisiä mielikuvia.

Ensinnäkin Baerbock on saksalaiseksi huippupoliitikoksi nuori. Hän olisi historian nuorin liittokansleri. Hän on myös nainen ja äiti.

Saksassa Suomen nuori naispääministeri Sanna Marin nähdään modernin ja raikkaan maan merkkinä. Suomen poliittiset ongelmat eivät nouse Saksassa uutisotsikoihin, mutta hyvä koronatilanne sen sijaan on tiedossa. Suomeen halutaan liittää myönteisiä mielikuvia, ja Marin tukee niitä.

”Työssä käyvä äiti politiikan huipulla” on tuttu Uudesta-Seelannista, Tanskasta ja Suomesta, huomautti Die Zeit -lehti vastikään kirjoittaessaan Baerbockista.

Vaikka Saksa on pian 16 vuotta elänyt naisliittokanslerin komennossa, nainen politiikan huipulla on Saksassa edelleen jonkinlainen poikkeus normista. Merkel ei ole äiti eikä leimallisesti feministi.

Miesten verkostojen merkitys on Saksassa vahva, ja on paljon modernisti ajattelevia, jotka haluavat mullistaa tätä kulttuuria.

Baerbock olisi liittokanslerina ensimmäinen äiti. Hänen lapsensa ovat peruskouluikäisiä. Saksan konservatiivisesta ilmapiiristä viestii sekin, että hänen äitiyttään on käsitelty paljon julkisuudessa. Äitien vastuu lapsista on Saksassa tavallisesti suurempi kuin isien, ja asiassa on monille saksalaisille selvästi pureskeltavaa.

Samalla Saksassa on paljon perheitä, joissa on helppo uskoa Baerbockin ymmärtävän arkea, niin kuin poliitikoilta toivotaan.

Jos vihreät voittaa vaalit, muuttuu toki paljon muutakin kuin imago. Suuri asia, josta keskustelu ei ole vielä alkanut, on talouspolitiikka.

Vihreät kannattaa luopumista Saksan velkajarrusta ja suurta, jopa 50 miljardin euron investointiohjelmaa, jolla yhteiskunta käännetään hiilineutraaliin suuntaan.

CDU/CSU:n talouspoliittista linjaa voi olla vaikea taivuttaa tähän, vaikka CDU:n ykkösriviin kuuluva poliitikko Helge Braun ehdotti tammikuussa luopumista velkajarrusta.

Baerbock on sanonut haluavansa myös tiukempaa ulkopolitiikkaa suhteessa Venäjään. Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttäminen voi vielä nousta esiin.