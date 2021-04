Määräys koskee niitä työntekijöitä, jotka pystyvät hoitamaan tehtävänsä etänä. Suurlähetystö jatkaa toimintaansa.

Yhdysvallat on määrännyt henkilökuntaansa poistumaan Kabulin-suurlähetystöstä lisääntyneiden uhkien vuoksi, kun se valmistautuu päättämään 20 vuotta kestäneen operaationsa ja terrorisminvastaisen sotansa Afganistanissa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on julkaissut asiasta matkustustiedotteen. Määräys astuu voimaan välittömästi ja se koskee henkilökuntaa, joka pystyy hoitamaan tehtävänsä etänä.

Suurlähettiläs Ross Wilsonin mukaan päätös tehtiin Kabulissa lisääntyvän väkivallan ja uhkaraporttien perusteella. Wilsonin mukaan lähtö on edessä suhteellisen pienellä joukolla työntekijöitä. Suurlähetystö jatkaa toimintaansa.

”Henkilöstö, jota tarvitaan kiireellisesti Yhdysvaltojen joukkojen vetäytymiseen liittyvissä asioissa sekä elintärkeässä työssä Afganistanin kansan tukemiseksi, voi pysyä paikan päällä”, Wilson kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut vetävänsä amerikkalaisjoukot Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä. Silloin on kulunut 20 vuotta New Yorkin ja Washingtonin terrori-iskuista, jotka johtivat Yhdysvaltain hyökkäykseen ja sotaan Afganistanissa.

Yhdysvaltain joukkojen vetäytyminen on herättänyt pelkoa väkivallan lisääntymisestä Afganistanissa.