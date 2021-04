Biden on sadassa päivässä muuttanut maailmanpolitiikan ilmapiiriä mutta ei sentään maailmaa: Siinä kannattaa varautua pettymään

Ilmastonmuutos ja Kiinan nousu ovat niin suuria asioita, että Bidenin valtakausi näyttää silmänräpäykseltä, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Demokraatti Joe Biden on ollut torstaina sata päivää Yhdysvaltain presidentti. Hänen valtaannousunsa päätti yhden kaoottisimmista jaksoista Yhdysvaltain historiassa ja ulkopolitiikassa.

Republikaani Donald Trumpin väistyminen maailmanpolitiikan keskiöstä tuuletti ilmapiiriä erityisesti eurooppalaisesta näkökulmasta. Trump tuntui tulevan toimeen paremmin yksinvaltiaiden (Venäjä, Turkki, Saudi-Arabia, Pohjois-Korea) kuin perinteisten liittolaistensa kanssa.

Mutta ilmapiirin muuttuminen ei tarkoita samaa kuin maailman muuttuminen. Pohjois-Korea, Venäjä ja Kiina ovat yhä vaarallisia valtioita. Afganistanissa, Jemenissä ja Libyassa on yhä kurjaa. Demokratian vastaiset voimat jatkavat marssiaan, ja planeetta on edelleen vakavan ilmastokriisin kourissa.

Biden teki heti kautensa alussa kuitenkin peliliikkeitä, jotka palauttivat Yhdysvallat ainakin ennustettavammalle uralle globaalina toimijana. Hän palautti maansa Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Pariisin ilmastosopimuksen yhteyteen, lakkautti muslimimaihin kohdistuneen matkustuskiellon ja lopetti Meksikon-vastaisen rajamuurin rahoittamisen.

Julistusten tasolla Bidenin ulkopolitiikan voi tähän saakka puristaa hänen usein viljelemään lauseeseensa ”Amerikka on tehnyt paluun”. Esimerkiksi Euroopan unionissa ja sotilasliitto Natossa voidaan ajatella, että arvojen puolesta Atlantin takana on jälleen ystävä ja liittolainen.

Biden on ottanut etäisyyttä Saudi-Arabian kruununprinssiin Mohammed bin Salmaniin, jonka uskotaan antaneen käskyn saudikolumnisti Jamal Khashoggin paloittelumurhaan. Hän on myös kutsunut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ”tappajaksi” ja ajanut tiukkaa Venäjän-vastaista pakotepolitiikkaa.

Biden näyttäisi jakavan eurooppalaisten kanssa näkemyksen siitä, että Iranin kanssa kannattaa palata neuvottelujen tielle. Biden totesikin ensimmäisessä tärkeässä ulkopoliittisessa linjapuheessaan helmikuussa, että ”diplomatia on tehnyt paluun”.

Afganistanilaiset siivosivat ikunnansirpaleita itsemurhaiskun jälkeen pääkaupungissa Kabulissa viime viikon keskiviikkona.­

Mutta koska Yhdysvallat on ollut Bidenin alkukaudella koronaepidemian kourissa, käytännön ulkopolitiikka hakee vasta muotoaan.

On terveellistä muistaa, että Bidenin monien edeltäjien kohdalla maailma on järjestänyt yllätyksiä: demokraatti Bill Clinton oli ajautua sotaan Kiinan ja Pohjois-Korean kanssa, republikaani George W. Bushin kauden alussa romahtivat New Yorkin kaksoistornit, ja demokraatti Barack Obaman kauden alla maailmantaloudesta oli kadota happi.

Obama – rinnallaan varapresidentti Joe Biden – tuskin kuvitteli valtaannousunsa hetkellä tammikuussa 2009, että Irakin ja Afganistanin sodat olisivat käynnissä vielä kahdeksan vuotta myöhemminkin. Kukapa olisi odottanut, että rauhannobelisti Obama laajentaa Yhdysvaltain salassa käymää lennokkisotaa monin verroin rajummaksi kuin haukkana pidetty Bush?

Nyt Biden on tehnyt lupauksen siitä, että Afganistanin ”ikuinen sota lopetetaan” ensi syyskuun 11. päivään mennessä. Tämä tarkoittaa tietenkin lupausta vetää amerikkalaisjoukot maasta New Yorkin terrori-iskujen 20-vuotispäivään mennessä. Sodan todellinen loppu on aivan eri asia.

Afganistanissa nykyinen sotiminen käynnistyi 1970-luvun lopulla, ja sen vaikutusten kanssa kukin Yhdysvaltain presidentti on joutunut elämään tavalla tai toisella. Jopa sellaiset Yhdysvaltain presidentit, jotka eivät halunneet Afganistanin sotaan sekaantua, saivat sen syliinsä toisaalla, esimerkkinä Osama bin Ladenin johtaman al-Qaida-verkoston iskut Yhdysvaltain suurlähetystöihin Afrikassa vuonna 1998.

”Ikuisen sodan” Afganistan on valitettavasti pienen oloinen asia, kun katsotaan kahta suurempaa maailman vakauteen vaikuttavaa trendiä: ilmastonmuutosta ja Kiinan nousua supervallaksi. Niiden suhteen on viisasta pitää yllä maltillisia odotuksia, mitä tulee Bidenin kykyyn muovata maailmaa.

Bidenin viime viikolla isännöimä ilmastohuippukokous sekä Yhdysvaltain antamat uudet päästövähennystavoitteet valoivat kuitenkin uskoa siihen, että nyt globaalissa ilmastopolitiikassa on ainakin runsaan kolmen vuoden ajan jonkinlainen työrauha.

Mutta nurkan takana vaanii uhka siitä, että Trumpin kaltainen presidentti palaa jälleen valtaan Bidenin jälkeen. Tai muu maailma lipsuu tehdyistä lupauksista.

Ilmastonmuutoksen juuret ovat teollisessa vallankumouksessa, ja Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit noin 1 280 päivän päästä tuntuvat olevan ihan kohta. Kiinalaisen historiakäsityksen näkökulmasta Bidenin valtakausi näyttää noin silmänräpäykseltä.

Toimittajat seurasivat Kiinan presidentin Xi Jinpingin puhetta Boao-talousfoorumissa Kiinan Hainanin saarella viime viikon tiistaina.­

Kiinan suhteen Biden on toteuttanut maltillisempaa politiikkaa kuin Trump, mutta toistaiseksi lähinnä retoriikan puolella. Amerikkalaisten Kiinan-vastaisuus ylittää puoluerajat, ja Kiinan nousu Yhdysvaltain vakavaksi haastajaksi on pannut kaksi maailmanmahtia pysyvän vastakkainasettelun tielle.

Bidenin lähtökohta Kiinan-politiikassa on paljolti samanlainen kuin Trumpinkin: Amerikka ensin. Ja tässä ajatellaan nimenomaan oman maan talouden pärjäämistä ja pysymistä kukkulan kuninkaana.

Vaikka EU:lla olisi nyt samanhenkinen liittolainen Yhdysvalloissa, se ei tarkoita, että länsimaiset demokraattiset arvot olisivat palanneet voittavalle uralle. Siitä muistuttaa vaikkapa Yhdysvaltain kongressitalon valtaaminen pari viikkoa ennen Bidenin valtaannousua.

Kaikki ne vuodet, kun EU on etsinyt haparoivasti omaa ääntään globaalissa politiikassa ja Yhdysvallat on ollut eksyksissä terrorismisotansa tai Trumpin takia, Kiina on levittänyt autoritaarisen politiikan ilosanomaa joka puolelle planeettaa sekä kaventanut omien kansalaistensa ja etenkin vähemmistöjensä elintilaa. Sitä trendiä ei käännetä yhdellä demokratiahuippukokouksella, jollaista Biden puuhaa toukokuulle.

1990-luvulla Bill Clinton toivoi demokratiaa koko maailmaan. 2000-luvulla George W. Bushin kaudella toive tarkentui koskemaan Lähi-itää. Juuri päättyneiden Trumpin vuosien jälkeen saatiin iloita, että Yhdysvalloissakin on vielä sellainen järjestelmä.

Riitainen ja koronapandemian runtelema Yhdysvallat on yksinään Bidenille iso laiva käännettäväksi. Maan sisäpoliittiset kähinät ovat romuttaneet monen edeltävän presidentin ulkopoliittiset visiot.

Bidenin alkukauden ulkopolitiikka on tarjonnut aineksia optimismiin, mutta ainakin yltiöoptimistin kannattaa varautua myös mahdollisuuteen pettyä.