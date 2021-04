Tanskalaiset pääsevät keskiviikosta lähtien muun muassa jalkapallo-otteluihin, baareihin ja museoihin. Terveydentila on todistettava koronapassilla.

Tanska on ottanut käyttöön digitaalisen koronapassin, joka toimii matkapuhelimessa.­

Tanska höllentää koronavirusrajoituksia koronapassin ja toistuvan testauksen avulla.

Tanskalaiset pääsevät keskiviikosta lähtien muun muassa jalkapallo-otteluihin, baareihin, ravintoloihin ja kirjastoihin, mutta terveydentila on todistettava koronapassilla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Koronapassi on kännykkäsovellus, jolla voi osoittaa saaneensa negatiivisen testituloksen kuluneen 72 tunnin aikana, näyttää rokotustodistuksen tai todistaa 2–12 viikkoa sitten saadusta tartunnasta. Koronapassista on myös paperinen versio.

Tanskalaisia kannustetaan käymään säännöllisesti koronavirustesteissä jopa yhdestä kahteen kertaan viikossa. Testit ovat ilmaisia ja maahan on perustettu kymmeniä uusia testauspaikkoja, joihin voi piipahtaa ohi kulkiessa.

Tanska on yksi ensimmäisistä maista, joka on ottanut käyttöönsä digitaalisen koronapassin. Euroopan komissio on ehdottanut matkustamiseen digitaalista passia, johon tulisivat tiedot rokottamisesta, korona­testistä tai vasta-aineista. Passi olisi käytössä EU:ssa aikaisintaan kesällä.

Tanska on onnistunut välttämään koronaviruksen kolmannen aallon, toisin kuin moni muu maa Euroopassa. Maan tartunta- ja kuolleisuusluvut ovat tällä hetkellä Euroopan alhaisimpia, ja viranomaiset uskovat koronaviruksen olevan hallinnassa.

Tanska on ryhtynyt purkamaan joulukuussa voimaan tullutta koronasulkua. Purkutoimet perustuvat koronapassiin, jota edellytetään jo muun muassa kampaamoissa, huvipuistoissa ja eläintarhoissa sakon uhalla.

Vaatimus passista on BBC:n mukaan leviämässä elokuvateattereihin, teattereihin ja kuntosaleille. Kaupoissa sitä ei toistaiseksi vaadita.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 67 prosenttia tanskalaisista kannattaa koronapassia ja vain 16 prosenttia vastustaa sitä.

BBC:n haastattelemien tanskalaisyrittäjien suhtautuminen koronapassin tarkastamiseen asiakkailta vaihtelee. Kampaaja Gitte Alsingin mielestä koronapassin käyttö on sujunut alkuhankaluuksien jälkeen hyvin, eivätkä asiakkaat tunnu olevan siitä moksiskaan.

Ravintolayrittäjä David Biffani piti asiakkaiden seulontaa koronapassin avulla kohtuuttomana taakkana yrityksille.

Ravintola-alaa ovat huolettaneet myös tekniset ongelmat, ”poliisina” toimiminen koronapassia tarkistettaessa sekä spontaanien ravintolakäyntien mahdollinen väheneminen.

Tanskalaisista lähes viidennes on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Tanska on keskeyttänyt Astra Zenecan rokotteen käytön. Tavoitteena on rokottaa kaikki aikuiset elokuun alkuun mennessä.

Vaatimus koronapassista on Tanskassa voimassa toistaiseksi.