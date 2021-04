New York Postin toimittaja väittää, että hänet määrättiin kirjoittamaan kyseenalainen artikkeli varapresidentti Kamala Harrisin kirjasta

Jutun kirjoittanut toimittaja Laura Italiano kertoi Twitterissä, että hänen käskettiin kirjoittaa juttu eikä hän taistellut riittävästi vaatimusta vastaan.

Tästä uutistoimisto Reutersin jakamasta kuvasta New York Post uutisoi väittäen, että kirjaa on jaettu lapsille laajasti.­

Yhdysvaltalaisen sanomalehden New York Postin toimittaja Laura Italiano on irtisanoutunut työstään, koska hänet omien sanojensa mukaan määrättiin kirjoittamaan uutisartikkeli, jossa annettiin vääriä tietoja. Asiasta kertoo muun muassa The Washington Post.

”Artikkeli Kamala Harrisista -- virheellinen tarina, joka minun käskettiin kirjoittaa ja jota vastaan en taistellut riittävästi -- oli viimeinen pisara”, Italiano kirjoitti Twitterissä.

New York Post on mediamoguli Rubert Murdochin omistama konservatiivinen lehti. Italiano oli työskennellyt lehdelle 1990-luvulta lähtien.

Artikkelin mukaan paperittomille siirtolaislapsille oli jaettu tervetuliaislahjana Yhdysvaltoihin saapumisesta varapresidentti Kamala Harrisin kirjoittamaa lastenkirjaa. Harrisin kirja Superheroes Are Everywhere julkaistiin vuonna 2019.

Tarina lähti liikkeelle uutistoimisto Reutersin jakamasta kuvasta, jossa näkyy Harrisin kirja lapsia majoittavan siirtolaiskeskuksen sängyllä Kalifornian Long Beachin kaupungissa.

Lehti julkaisi Italianon kirjoittaman artikkelin lauantain lehden pääjuttuna. Jutussa käytettiin Reutersin kuvaa todisteena tapahtuneesta. Aihetta jatkettiin maanantaina, kun New York Postin toisen toimittajan kirjoittamassa jutussa väitettiin, että kirjoja on jaettu lapsille ”tuhansia”.

Kamala Harrisin lastenkirja julkaistiin vuonna 2019.­

Erityisesti republikaanipoliitikot kimpaantuivat tiedoista, ja esittivät huolensa siitä, onko kirjat ostettu veronmaksajien rahoilla ja hyötyykö varapresidentti Harris kirjojen jakamisesta rahallisesti. Myös toinen konservatiivinen media, uutiskanava Fox News julkaisi New York Postin tiedoista artikkelin sivuillaan.

Tiistaiaamuna The Washington Post julkaisi jutun, jonka mukaan New York Postin tiedot eivät pitäneet paikkaansa.

Muutama tunti jutun julkaisun jälkeen New York Postin artikkeli poistettiin hetkellisesti lehden verkkosivuilta, jonne se ilmestyi myöhemmin tiistaina muokattuna ja jutun loppuun lisätyn huomion kanssa.

”Päätoimittajan huomio: Tämän artikkelin alkuperäinen versio väitti, että siirtolaislapset saavat Harrisin kirjan tervetulopaketissa, mutta juttua on päivitetty huomiolla siitä, että vain yksi kappale kirjasta oli annettu yhdelle lapselle.”

Long Beachin kaupungin viranomaisten mukaan kirja on päätynyt keskukseen hyväntekeväisyyskeräyksen kautta, jonne ihmiset ovat tuoneet leluja ja vaatteita siirtolaislapsille.

”Valtion rahoja ei ole käytetty tuotteiden hankkimiseen”, kaupungin edustaja totesi The Washington Postille.