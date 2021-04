”Republikaanipuolue on ideologinen zombie”, Yalen yliopiston politiikan tutkimuksen professori Jacob Hacker sanoo. Silti sillä on valtaa pysäyttää demokraattipresidentin uudistukset.

Joe Biden on toiminut Yhdysvaltain presidentin virassa sadan päivän ajan.­

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ollut vallassa sata päivää. Silloin on tapana kysyä, mitä uusi presidentti on saanut aikaan.

Kun Biden aloitti virassaan, maa oli poikkeustilassa. Pandemia riehui. Edeltäjä Donald Trump kieltäytyi tunnustamasta vaalitappiotaan ja oli virkasyytteessä.