Yhdysvalloissa 12-vuotias poika valmistuu keväällä lukiosta ja korkeakouluun valmistavasta oppilaitoksesta – Lisäksi hänellä on startup-yritys

Yhdysvaltalainen Mike Wimmer, 12, on ohjelmoinut viisivuotiaasta ja perustanut startup-yrityksen. Koulun hän on suorittanut nopeutetulla tahdilla.

Yhdysvalloissa 12-vuotias poika on valmistumassa toukokuun lopussa sekä lukiosta että korkeakouluun valmistavasta oppilaitoksesta, kertoo muun muassa CNN.

Pohjois-Carolinassa Salisburyn kaupungissa asuva Mike Wimmer on suorittanut pandemiavuoden aikana kahden vuoden oppimäärän sekä lukiossa että Rowan-Cabarrus Community College -nimisessä oppilaitoksessa.

Lukiosta hän valmistuu luokkansa priimuksena. Pandemiavuosi vauhditti opintoja, kun Wimmer hyödynsi luppoajan ottamalla ylimääräisiä kursseja. Hän kertoo suorittaneensa kaikki luokka-asteet nopeutetulla tahdilla.

”Olen kuin sieni. Imen tietoa nopeasti”, Wimmer selittää.

Wimmer on kiinnostunut matematiikasta ja robotiikasta. Hän on perehtynyt tietokoneohjelmointiin viisivuotiaasta kokeilemalla itse ja internetin videoiden avulla. Poika on perustanut myös startup-yrityksen.

”Tavoitteenani on rakentaa teknologiaa, joka mahdollistaa ihmisille paremman elämän.”

Wimmer ei vielä tiedä, mitä aikoo tehdä valmistumisensa jälkeen. Hän yrittää päättää, tarttuisiko johonkin monista saamistaan työtarjouksista, jatkaisiko opiskelua jossain korkeakoulussa vai kehittäisikö yritystään.

Wimmer muistutti CNN:n haastattelussa olevansa vielä lapsi, joka pelaa koripalloa ja rakentelee legoilla.

”Monet ajattelevat, että olen menettänyt lapsuuteni, mutta elän elämäni parasta aikaa.”