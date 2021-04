Giuliania ei vielä syytetä mistään, mutta kotietsintä kertoo, että tutkinnassa on käännetty uusi sivu.

Liittovaltion tutkijat ovat tehneet kotietsinnän asianajaja Rudy Giulianin kotiin ja toimistolle, kertoo muun muassa The New York Times.

Giuliani on New Yorkin entinen pormestari, joka on tullut tunnetuksi erityisesti entisen presidentin Donald Trumpin asianajajana.

Etsinnät kotona ja toimistolla tehtiin keskiviikkoaamuna. Giulianin elektroniset laitteet takavarikoitiin etsinnän yhteydessä.

Viranomaiset ovat tutkineet, lobbasiko Giuliani Trumpin hallintoa vuonna 2019 Ukrainan virkamiesten ja oligarkkien puolesta. Ukrainalaiset puolestaan auttoivat väitetysti Giuliania hankkimaan tietoja, jotka voisivat vahingoittaa Trumpin poliittisia vastustajia kuten nykyistä presidenttiä Joe Bidenia.

Ukrainaan liittyvien syytösten takia Trump joutui ensimmäiseen virkarikostutkintaansa 2019–2020. Senaatti vapautti Trumpin syytteistä.

Giuliania ei vielä syytetä mistään, mutta kotietsintä kertoo, että tutkinnassa on käännetty uusi sivu. Etsintäluvan saaminen tarkoittaa sitä, että liittovaltion syyttäjä ja liittovaltion poliisi FBI ovat saaneet luvan antaneen tuomarin vakuutettua siitä, että on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen.

Etsintä olisi haluttu tehdä jo viime vuonna, mutta The New York Timesin mukaan Trumpin hallinnon johtavat virkamiehet oikeusministeriössä pyrkivät estämään tutkintaa etenemästä. Sen jälkeen, kun Biden nimesi presidenttinä Merrick Garlandin liittovaltion syyttäjäksi, oikeusministeriö ei enää vastustanut etsintää.