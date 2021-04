Opetusministeri Anna Ekström myöntää, että Ruotsin Pisa-tulokset eivät tällä hetkellä ole täysin luotettavia.

Tukholma

Ruotsissa käynnistyi torstaina kohu, joka koskee epäselvyyksiä maan Pisa-testien tuloksissa.

Iltapäivälehti Expressen uutisoi viime kesänä, että Ruotsin viimeisimmät Pisa-testien tulokset näyttäisivät perustuvan vääristeltyihin lukuihin. Lehden mukaan suuri määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita oli jätetty pois testistä vastoin Pisa-kokeen kansainvälisiä sääntöjä.

Nyt Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on tutkinut asiaa ja arvostelee hallituksen ja valtion kouluviraston toimintaa asiassa. Tarkastusviraston mukaan Ruotsi ei ole noudattanut teollisuusmaiden järjestön OECD:n Pisa-kokeen järjestämiseen liittyviä sääntöjä.

Oppositiopuolue ruotsidemokraatit kertoi torstaina vaativansa opetusministeri Anna Ekströmin eroa.

Tapauksen keskiössä on vuonna 2018 järjestetty Pisa-koe, jonka tuloksista Ruotsi oli karsinut pois 11 prosenttia oppilaista. Sallittu määrä on viisi prosenttia. Ruotsin Pisa-testien tulosta on siksi arvosteltu vääristyneeksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan hallitus ja valtion kouluvirasto eivät ole selvittäneet tapausta niin hyvin kuin olisi ollut tarpeen.

Ruotsin virallisen selityksen mukaan oppilaita oli jätetty pois kokeesta vuoden 2015 pakolaiskriisin takia. Tuolloin Ruotsiin saapui paljon maahanmuuttajia, joilla ei Ruotsin mukaan ollut ollut tarpeeksi aikaa opiskella ruotsin kieltä, jotta he olisivat voineet osallistua kokeeseen.

OECD:n sääntöjen mukaan oppilaan testituloksen voi poistaa lopullisesta otoksesta, jos oppilaan kielitaito on puutteellinen. Ruotsin tapauksessa kielitaidon puutteellisuudella viitataan oppilaisiin, jotka ovat opiskelleet ruotsia alle vuoden.

Oppilaiden, jotka ovat opiskelleet ruotsia vähintään vuoden, tulisi siis osallistua testiin.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Ruotsilla olisi ollut perusteita karsia tällä perusteella kokeesta 6,6 prosenttia osallistujista, ei yli 11:tä prosenttia.

Tarkastusviraston projektipäällikkö Sofia Sandgren Massihin mukaan hallitus ja kouluvirasto eivät ryhtyneet tarvittaviin toimiin epäselvyyksien selvittämisessä, vaikka viraston sisällä tiedettiin asiasta.

”Vakavaa on, että virheitä ei pyritty selvittämään kunnolla”, Sandgren Massih sanoi Ruotsin yleisradion mukaan.

”Meillä ei kuitenkaan ole syytä uskoa, että joku olisi tehnyt virheen tarkoituksella, vaan että kyse oli väärinymmärryksestä”, hän jatkoi.

OECD oli hyväksynyt Ruotsin poikkeuksellisen ratkaisun, mutta tarkastusviraston mukaan hallituksen ja kouluviraston toiminta oli joka tapauksessa puutteellista.

Opetusministeri Anna Ekström myönsi tiedotustilaisuudessa torstaina, että tapaukseen liittyy selvittämättömiä kysymyksiä. Ekströmin mukaan Ruotsin Pisa-tuloksia ei tällä hetkellä voi pitää täysin luotettavina. Ruotsalaistaustaisten oppilaiden testitulosten suhteen Ekström ei näe ongelmaa, mutta ulkomaalaistaustaisten oppilaiden suhteen tuloksissa on epävarmuuksia.

Ekström kuitenkin kiisti, että tapausta ei olisi selvitetty kouluvirastossa.

Pisa on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista kansainvälisessä vertailussa.

Ruotsin koulutusjärjestelmän kehittymistä tutkinut taloustieteen professori Magnus Henrekson arvioi maan Pisa-tuloksia viime vuonna sen jälkeen, kun Expressen oli paljastanut testin epäselvyydet.

Henreksonin mukaan Ruotsin tulokset Pisa-vertailussa olisivat nykyistä huonommat, jos sääntöjä olisi noudatettu.

”Kyseessä näyttää olevan vakava menetelmävirhe, joka on systemaattisesti parantanut keskiarvoa. Kouluvirasto on käyttänyt tätä korotettua keskiarvoa antaakseen liian positiivisen kuvan ruotsalaisen koulun kehityksestä”, Henrekson sanoi tuolloin Expressen-lehden haastattelussa.