Suuri osa Ruotsin koronakuolemista on sattunut vanhusten hoivakodeissa. Hallituksen komission mukaan Ruotsi on epäonnistunut vanhusten suojelemisessa.

Ruotsin radion mukaan omaiset ja työntekijät syyttävät hoivakotiyhtiö Attendoa piittaamattomuudesta viranomaisten koronavirussäännöistä. Radio sai haltuunsa nauhoitteen, jolla Attendon toiminnanjohtaja totesi, että Tukholmassa sijainneessa Sabbatsbergsbynin hoivakodissa ei ollut erotettu koronatartunnan saaneita muista asukkaista.

Viime vuoden keväänä koronatartunnat levisivät viidelle osastolle yhdestätoista noin sadan ihmisen hoivakodissa. Useita hoivakodin asukkaita kuoli covid-19-tautiin, Ruotsin radio kertoo.

Syytösten mukaan hoivakoti oli valehdellut omaisille maaliskuussa 2020 lähetetyssä sähköpostissa, että koronatartunnan saaneet olisi eristetty muista asukkaista.

Radion haastatteleman hoitajan mukaan hoivakodissa oli liian vähän työntekijöitä, joten kaikki heistä joutuivat käymään joka osastolla.

Attendo kertoo verkkosivullaan uutiseen liittyen, että sen hoivakodeissa olisi eroteltu koronapotilaat silloin, kun tartuntoja on tullut ilmi.

Yhtiön tiedottajan mukaan koronaepidemian alkuvaiheessa oli jonkin aikaa vaikeuksia saada riittävästi työntekijöitä. Tiedottaja kertoi Ruotsin televisiolle, että ongelmana oli aluksi myös pula koronatestauskapasiteetista.

Attendon mukaan koronatartunnan saaneiden erottaminen muista hoivakodin asukkaista on vaikeaa erityisesti dementikkojen kohdalla, koska heidän on vaikea ymmärtää ja muistaa annettuja ohjeita. Attendon mukaan tämä on yleinen ongelma, eikä koske yksinomaan uutisiin päässyttä hoivakotia tai Attendoa.

Yhtiön tiedotteessa oli linkki Ruotsin radion viime toukokuussa julkaisemaan uutiseen, jonka mukaan koronapotilaiden eristäminen muista asukkaista oli ollut ongelma noin neljänneksessä hoivakoteja.

Vuonna 1985 Ruotsissa perustettu Attendo on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden yksityinen tarjoaja. Suomessa yhtiöllä on noin 400 hoiva- ja palvelukotia.

Ruotsissa koronaan kuolleista lähes 90 prosenttia on ollut yli 75-vuotiaita, kerrottiin viime vuoden lopulla julkaistussa raportissa. Puolet heistä asui hoivakodeissa ja noin kolmasosa oli kotipalvelun piirissä.

Hallituksen asettaman koronakomission mukaan Ruotsi on epäonnistunut vanhusten suojelemisessa koronavirukselta.

Ruotsissa noin 960 000 ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Covid-19-tautiin on kuollut noin 14 000 ihmistä.