NRA:n johtaja Wayne LaPierre ampuu videolla monta kertaa uhanalaista savanninorsua Botswanassa.

Yhdysvalloissa on suututtanut video Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n johtajan norsujahdista, kertoo uutistoimisto AFP.

Kivääriyhdistyksen johtajasta Wayne LaPierrestä on tullut julkisuuteen video, jossa hän ampuu monta kertaa uhanalaista savanninorsua Botswanassa.

Vuonna 2013 kuvatun videon julkaisivat ensimmäisinä yhdysvaltalaismediat The New Yorker ja The Trace tiistaina. Video LaPierren ja hänen vaimonsa norsunmetsästyksestä oli kuvattu Kivääriyhdistyksen dokumenttielokuvaan, joka ei koskaan ilmestynyt.

The Guardian -lehden mukaan LaPierre on rehennellyt metsästystaidoillaan, mutta videolla hän ampuu kituvaa norsua kömpelösti monta kertaa lähietäisyydeltä. Lopulta toinen metsästäjä määrätään ampumaan norsu.

Eläinsuojelujärjestöt ovat paheksuneet metsästäjien toimintaa ja eläimelle aiheutettua kärsimystä. Norsujen metsästäminen ei ollut tuolloin laitonta Botswanassa, mutta metsästystä on sen jälkeen rajoitettu.

Afrikassa metsänorsu on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja savanninorsu erittäin uhanalaiseksi. Botswanassa elää maailman suurin norsupopulaatio, yli 130 000 norsua.

Kivääriyhdistys on ollut viime aikoina ongelmissa. Se hakeutui alkuvuonna velkasaneeraukseen. Järjestöä syytetään kymmenien miljoonien dollareiden kanavoimisesta johdon lähipiirille.