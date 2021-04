Israelissa kymmenet ihmiset ovat kuolleet tungoksessa juutalaisten uskonnollisessa tapahtumassa, kertovat useat kansainväliset mediat. Mediatietojen mukaan väkijoukkoon levisi paniikki.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolonuhreja on ainakin 44. Loukkaantuneita on noin 65, joista ainakin kahdenkymmenen tila on kriittinen.

Israelilaislehti Haaretz kirjoittaa pelastusoperaation olevan haastava suuren väkijoukon takia.

Times of Israel kirjoittaa, ettei onnettomuuden syy ollut välittömästi selvillä. Alustavien tietojen mukaan jonkinlainen koroke oli romahtanut konsertin aikana. Tämän kerrotaan aiheuttaneen paniikkia.

Haaretz kertoo poliisitietoihin pohjaten joidenkin juhlijoiden liukastuneen portaissa, minkä seurauksena kymmenet muut kaatuivat. Times of Israelin mukaan pelastajat kertoivat turman syyksi tungoksen väkijoukossa.

Kymmeniä tuhansia hasidijuutalaisia oli torstaina kokoontunut Har Meron -vuorelle Israelin pohjoisosassa.­

Kymmenettuhannet hasidijuutalaiset olivat torstaina kokoontuneet maan pohjoisosissa sijaitsevalle Meron-nimiselle paikkakunnalle vuosittaista Lag B'omer -juhlaa varten. Times of Israelin mukaan paikalla olisi ollut satatuhatta juhlijaa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tapahtuma oli suurin maassa järjestetty sitten koronavirusepidemian alun. Israelin hyvin edennyt rokotusohjelma on viime kuukausina kuitenkin mahdollistanut useiden rajoitusten poistamisen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan paikan päälle oli lähetetty noin 5 000 poliisia turvaamaan tapahtumaa.