Dubain olutjuhla kestää suunnitelmien mukaan huikeat puoli vuotta tavanomaisen kahden viikon sijasta. Münchenin suurta olutjuhlaa ei ole vielä virallisesti peruttu ensi syksyltä, mutta sen toteuttaminen on pormestarin mukaan vaikeaa.

Maailmankuulu saksalainen olutjuhla Oktoberfest on suurella todennäköisyydellä peruuntumassa tänäkin vuonna koronaepidemian vuoksi. Mutta se ei välttämättä tarkoita, etteikö lederhosenien ja dirndl-mekkojen pukuloistoa päästäisi ihailemaan ensi lokakuussa.

Saksalainen Bild-lehti kertoo, että Dubain aavikkometropoli on valmistellut kaikessa hiljaisuudessa viime vuoden kesästä lähtien massiivista Okotoberfestiä saksalaisten asiantuntijoiden opastuksessa. Dubain olutjuhlan on määrä alkaa 7. lokakuuta ja kestää huikeat puoli vuotta tavanomaisen parin viikon sijaan.

Bildin mukaan Dubain emiraatti aikoo upottaa juhlan järjestelyihin noin 50 miljoonaa euroa. Vetonauloiksi on tarkoitus lennättää Yhdysvalloista tunnettuja tv- ja elokuvakasvoja, kuten Arnold Schwarzenegger, Pamela Anderson ja Steven Seagal.

Olutta on tarkoitus jakaa 32 eri teltassa. Liialti juopuville juhlijoille varataan erilliset teltat, joissa he voivat käydä selviämässä ja joista heidät viedään sukkulabusseilla takaisin hotelleihinsa. Humalaisia ei haluta vaeltamaan Dubain kaduille: tarkoituksena on kunnioittaa sekä paikallisten muslimien että saksalaisten tapoja.

Oktoberfest on ajoitettu yhteen Expon eli Dubain maailmannäyttelyn kanssa. Se oli alun perin määrä järjestää viime vuonna, mutta tapahtuma lykkääntyi vuodella koronapandemian takia.

Näkymä keinotekoisesta vesiputouksesta Dubaissa 17. huhtikuuta.­

Deutsche Welle -kanavan mukaan on väärinkäsitys, että Münchenin perinteinen Oktoberfest oltaisiin siirtämässä Dubaihin, koska emiraattiin suunniteltu juhla on erillinen tapahtuma. Kanavan mukaan Münchenin omaa juhlaa ei ole vielä virallisesti peruttu ensi syksyltä.

Münchenin pormestari Dieter Reiter totesi kuitenkin aiemmin tällä viikolla, että toiveet juhlan järjestämisestä ”heikkenevät viikko toisensa jälkeen”. Saksa taistelee yhä koronaepidemian taltuttamisen kanssa. Oktoberfestin verkkosivulla kerrotaan, että tänä vuonna juhlan olisi määrä alkaa 18. syyskuuta ja kestää lokakuun 3. päivään asti.

Der Spiegel -lehden mukaan Dubain olutjuhlaa valmistelemassa ollut Berliinin joulumarkkinoiden johtaja Charles Blume oli vahvistanut, että festivaali järjestetään Dubaissa. Blumen kertoman mukaan Dubain viranomaiset olisivat hyväksyneet Oktoberfestin järjestämisen.

Bildin mukaan Dubain festivaalialueelle aiotaan rakentaa monenlaista rekvisiittaa, joka luo juhliin samaa vaikutelmaa ja tunnelmaa kuin Münchenissä. Satojen saksalaisyrittäjien kerrotaan suostuneen mukaan festivaalin järjestämiseen.

Yrittäjien kiinnostusta selittää juhlan potentiaalinen kokoluokka. Vuonna 2019 järjestetyssä Münchenin aidossa Oktoberfestissä kävi noin 6,3 miljoonaa vierasta, jotka joivat yhteensä yli seitsemän miljoonaa litraa olutta.

Oktoberfestiä kutsutaan maailman suurimmaksi kansanjuhlaksi. Sen juuret ovat 1810-luvulla.

Oktoberfest-nimisiä juhlia järjestetään muuallakin kuin Saksassa. Kuvassa tunnelmia Kokemäen soittokunnan järjestämistä seitsemänsistä Oktoberkesteistä Kokemäen Seuratalolla vuonna 2018.­

Noin 3,3 miljoonan asukkaan Dubai kuuluu Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin, jossa noin kolme neljäsosaa väestöstä tunnustaa islaminuskoa. Yleensä muslimien ei sallita käyttävän alkoholia.

Viime vuonna arabiemiraateissa löysättiin kuitenkin monia lakeja. Esimerkiksi alkoholinkäyttöä vapautettiin myös muslimeille ja aviottomat parit saavat asua yhdessä. Niin sanotut ”kunniamurhat” sen sijaan muuttuivat rikoksiksi, uutistoimisto AP kertoi viime marraskuussa.