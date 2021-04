Saksalainen laulaja heijastaa Venäjän muistipolitiikkaa, mutta onnistuu olemaan samalla rehellinen ja taitava. Vanha fani hämmentyi.

Saksalainen Rammstein on hyvä bändi. Se on raju, provokatiivinen ja ammattimainen. Reilu viikko sitten julkaistiin Rammsteinin laulaja Till Lindemannin esittämä venäläisen sotaelokuvan hidas ja herkkä tunnuskappale.

Se ei kuulostanut Rammsteinilta ollenkaan.

Lindemannin esittämä kappale Ljubimyi Gorod (Rakas kaupunki) on neuvostoliittolais­säveltäjä Mark Bernesin käsialaa. Se kuultiin vuonna 1939 hävittäjälentäjistä kertovassa draamassa. Pian seurasi toinen maailmansota, jonka vuosia 1941–1945 venäläiset kutsuvat suureksi isänmaalliseksi sodaksi. Toukokuun yhdeksäntenä sodan voiton muistopäivää juhlitaan taas.

Toverini kulkee läpi taistelujen ja sotien, rakas kaupunki saa nukkua hyvin, Till Lindemann laulaa.

Vapun alla ensi-iltaan tullut elokuva Devjatajev kertoo natsi-Saksan vangiksi jääneestä hävittäjälentäjä Mihail Devjatajevista, joka onnistui pakenemaan natsien pakkotyöleiriltä varastetulla lentokoneella. Tarina on lähtökohtaisesti tosi.

Devjtatajevin on ohjannut Timur Bekmambetov. Hän on yksi kaupallisesti kaikkein menestyneimmistä venäläisohjaajista, joka on saanut fantasiaelokuvansa Night Watch teatterilevitykseen jopa Yhdysvalloissa.

Venäläislehden haastattelussa Bekmambetov kertoi, että Till Lindemann otti itse yhteyttä ja tarjoutui esittämään kappaleen elokuvaa varten.

Lindemann kasvoi 1960- ja 1970-lukujen Rostockissa, joka oli Itä-Saksan suurin satamakaupunki. Lindemannin äiti oli laulanut tälle Ljubimyi Gorodia, kun Lindemann oli pikkupoika.

Lindemann on aiemmin kertonut suhteestaan venäläiseen kulttuuriin. Hän antoi haastattelun Komsomolskaja Pravdalle neljä vuotta sitten ollessaan Pietarissa markkinoimassa runokirjaansa.

Hän listasi kirjailija Mihail Bulgakovin, säveltäjä Vladimir Vysotskin ja pelmenit.

”Oikeastaan hakisin todella mielelläni Venäjän kansalaisuutta”, Lindemann sanoi.

Tämähän on informaatiovaikuttamista, parahtaa propagandakeskusteluja seurannut suomalainen. Pehmeän vallan käyttöön kuuluu kulttuurin kautta vaikuttaminen. Yhtenä esimerkkinä siitä pidetään presidentti Vladimir Putinin perustamaa jääkiekkoliiga KHL:ää. Hankkimalla Jokerit KHL:ään yritettiin valloittaa suomalaisten kiekkofanien sydämet.

Devjatajev tuli ensi-iltaan torstaina. Silloin Lindemannin video oli kerännyt Youtubessa noin 2,5 miljoonaa katselukertaa.

Minä olen aiheuttanut niistä ainakin 30, koska kappale on, anteeksi nyt, kiehtova. Lindemann lentää hävittäjää ja laulaa seesteisesti taustallaan piano, haitari ja hävittäjien moottorit.

Olen hämilläni. Lankesinko johonkin propaganda-ansaan?

”George Orwell kirjoitti, että kaikki taide on propagandaa. Eli kaikilla taideteoksilla on jokin viesti välitettävänään”, pohtii neuvostotaiteen poliittisia ulottuvuuksia tutkinut filosofian tohtori, Turun yliopiston tutkija Reeta Kangas.

Oli Orwell oikeassa tai ei, Lindemann ei välttämättä julista Venäjän suuruutta tarkoituksella. Jos ohjaaja Bekmambetovia on uskominen, motiivit saattavat olla henkilökohtaisia ja nostalgisia, arvioi Kangas.

Yritin kysyä asiasta Lindemannilta, mutta hänen viestintätiimistään vastattiin, ettei artisti kommentoi esitystä.

Venäjän hallintoa kohtaan kriittisen verkkolehden Meduzan arvion mukaan elokuva ei ole perinteinen sotanostalgia, vaan psykologinen draama, jossa vihollisten rooli jää koristeeksi.

Lindemannin saaminen mukaan on varmasti ollut herkullista. Rammstein on Venäjällä vähintään yhtä suosittu kuin Suomessa. Kierrettä asiaan tuo se, että Lindemann on saksalainen, kuten elokuvan pahikset.

Lisämerkitystä tuo julkaisuajankohta juuri voitonpäivän alla. Natsit on voitettu, ja saksalainen laulaa venäläistä sävelmää.

”Esimerkiksi vuonna 2015, kun toisen maailmansodan päättymisestä tuli kuluneeksi 70 vuotta, venäläinen sarjakuvakustantamo julkaisi vuoteen 1945 sijoittuvan, fantasiaelementeillä maustettuja kuvitteellisia sotatapahtumia käsittelevän sarjakuvan.”

Kangas kiinnittää huomiota siihen, miten ohjaaja Bekmambetov on antamassaan haastattelussa jaotellut ihmiset fasisteihin ja oikeisiin ihmisiin. Tämä ”me vastaan he” -ajattelun ilmentymä vakiintui neuvostoliittolaiseen kielenkäyttöön kylmän sodan aikana.

Devjatajev-elokuvan päähenkilö näyttää nykyaikaiselta.

”Tällä lienee omat syynsä siinä, että elokuvan halutaan myyvän. Mutta se myöskin asemoi elokuvaa nykyaikaan, samoin kuin nykylaulajan versio 1930-lukulaisesta kappaleesta.”

On mahdotonta tietää, mikä osuus Devjatajev-elokuvassa on Neuvostoliiton erinomaisuutta korostavaa Venäjän muistipolitiikkaa, mikä osuus on kaupallisuutta ja mikä taas nostalgiaa. Meduzan elokuva-arvion perusteella sotakohkaaminen ja natsien lahtaaminen eivät kuitenkaan ole keskeisiä.

Kenties muistipolitiikka onkin katsojan silmissä.

Joka tapauksessa uusille kulttuurikokemuksille täytyy voida antaa tilaisuus. Vaikka sitten niin, että tunnistaa niissä piilevät vaikuttamisen vivahteet.

Vaihtoehtona olisi Orwellin dystopia, jossa totalitaristinen asenneilmapiiri kieltää terveen ja kriittisenkin mielenkiinnon. Eihän jokainen Jokerien otteluissa käynytkään voi olla ”Putinin trolli”.

Lindemannin videon voit katsoa tästä.