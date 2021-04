Tilanpuute on saanut Shuafatin pakolaisleirin kasvamaan lähinnä ylöspäin.­

Palestiinan vaalit eivät järjestyneet 15 vuoden jälkeenkään. Shuafatin pakolaisleirin asukkaat Itä-Jerusalemissa eivät pääse äänestämään Israelin eivätkä Palestiinan asioista.

Jerusalem

Täällä monet ihmiset säilyttävät avaimia taloihin, joissa he eivät ole koskaan asuneet. Useimmissa tapauksissa kodit on myös tuhottu aikoja sitten.

Shuafatin pakolaisleirin palestiinalaisille avaimet ovat symboli uskosta, että paluu suvun kotiin vielä onnistuu, vaikka lähdöstä on yli 70 vuotta.

Itä-Jerusalemissa sijaitsevalla Shuafatin leirillä monen perheen tausta on kylissä, joista palestiinalaisia pakkosiirrettiin Israelin juutalaisvaltion perustamisen tieltä.

”Meille ei jäänyt mitään valokuvia tai esineitä omasta kylästämme”, sanoo Ahmad Hussein, 67.

Ahmad Hussein toivoo, että Itä-Jerusalemissa sijaitseva Shuafat siirtyisi Israelin hallinnasta palestiinalaishallinnon alaisuuteen.­

Hussein toivoo pääsevänsä sukunsa kotimaille, hylättyyn ja uudisrakentamisen jalkoihin jääneeseen Bir Ma’iniin lähelle Ramlan kaupunkia.

Hänen sukunsa lähti kylästä vuonna 1948 eli neljä vuotta ennen hänen syntymäänsä.

Hussein on toisen polven pakolainen. Hänellä ja vaimolla Zuhairalla on kuusi poikaa ja kaksi tytärtä sekä yhdeksän lastenlasta – jo neljännen polven pakolaisia. Shuafatissa asuu jopa viidennen polven pakolaisia.

Shuafatin pakolaisleiri on kooltaan runsaat 20 hehtaaria. Alueella asuu noin 14 000 rekisteröitynyttä pakolaista, mutta kaikkiaan asukkaita arvioidaan olevan 24 000.

Todellinen väestötiheys on siten arviolta 120 000 asukasta neliökilometriä kohden, noin kuusinkertaisesti verrattuna Helsingin tiheimmin asuttuun kaupunginosaan Punavuoreen.

Monilapsiset perheet kasvattavat Shuafatin väkilukua, mutta pakolaisleiriin on jatkuvasti tulijoita myös muiden Israelin hallinnoimien alueiden puolelta. Leirissä on edullisempi asua kuin muualla Jerusalemissa.

YK huolehtii Shuafatin alueen jätehuollosta.­

Husseininkaan perheen asunnossa ei ole turhaa tilaa, sillä kolme huonetta ja keittiö ovat seitsemän ihmisen käytössä.

”Kylpyhuoneita on kuitenkin kaksi”, Zuhaira toteaa ylpeänä.

Shuafatin pakolaisleiri ei ole mikään telttakylä, vaan se koostuu vieri viereen rakennetuista, korkeista kerrostaloista, joiden välissä on matalampia rakennuksia. Kaupunkikuvasta näkee selvästi, ettei alueella ole ollut yhtenäistä kaupunkisuunnittelua vaan kukin rakentaa minne pystyy. Rakennusmaan loppuessa suunta on yhä useammin ylöspäin.

Shuafatissa ei ole kunnollista kaupunkisuunnittelua ja kadut ovat kapeita.­

Palestiinalaisista pakolaisista vastaava YK:n järjestö UNRWA perusti Shuafatin leirin laskennallisesti 500 pakolaisperheelle, runsaalle 3 000 ihmiselle. Järjestö ylläpitää edelleen leiriä ja vastaa sen koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluista. UNRWA:lla on leirillä yli sata työntekijää, joiden joukossa on myös suomalaisia.

Shuafatin leiri on erikoinen paikka myös siksi, että se on osa Jerusalemin kaupunkia ja UNRWA:n ylläpitämistä leireistä ainoa, joka kuuluu Israelin hallinnon alaisuuteen.

Israel hallinnoi Itä-Jerusalemia kiinteänä osana valtiotaan, vaikka kansainvälisen oikeuden mukaan alue on Israelin miehittämänä palestiinalaisalue – samoin Länsiranta, jonka alueista osa toimii käytännössä Israelin ja osa palestiinalaishallinnon alaisuudessa.

Shuafatin poikkeuksellinen hallinnollinen asema tarkoittaa, että lähes kaikilla leirin asukkailla on mahdollisuus saada Israelin pysyvä oleskelulupa. Tällöin he voivat käydä työssä kaikkialla Israelissa mutta myös maksaa verot sinne. Heillä ei kuitenkaan ole äänestysoikeutta Israelin vaaleissa.

Palestiinan edellisistä parlamenttivaaleista on 15 vuotta. Palestiinalaisten piti päästä vaaliuurnille pitkän tauon jälkeen kolmen viikon päästä 22. toukokuuta, mutta Palestiinan presidentti Mahmud Abbas kertoi torstaina lykkäävänsä parlamenttivaaleja. Hän ei ilmoittanut uutta vaalipäivää.

Luultavasti samalla lykkääntyvät Palestiinan presidentinvaalit, jotka on tarkoitus järjestää 31. heinäkuuta.

Virallinen syy vaalien siirtoon oli, että Israel ei ole vastannut pyyntöön avata äänestyspisteitä Itä-Jerusalemiin. Oslon sopimuksen mukaan Palestiinalla on Itä-Jerusalemissa oikeus vähintään kuuteen äänestyspisteeseen.

Noin 15 vuotta sitten keskusteltiin Shuafatin siirtämisestä palestiinalaishallinnon alaisuuteen. Mielipiteet jakautuivat, ja hanke kariutui.

Jos Ahmad Hussein saisi päättää, hän valitsisi palestiinalaishallinnon.

Korkea muuri erottaa Shuafatin leirin muusta Jerusalemista. Uloskäyntejä on kaksi, joista toinen johtaa Jerusalemin puolelle ja toinen Länsirannalle. Aamuisin Jerusalemin-uloskäynnin tarkastuspisteellä on ruuhkaa, kun Shuafatin asukkaat lähtevät töihin Israelin hallinnoimalle alueelle.

Husseinin lapset ovat kaikki koulutettuja. Kahdella on yliopistotutkintokin. Kaksi vanhinta poikaa eivät ole saaneet Israelista oleskelulupaa.

”Vain yksi lapsistamme käy Israelin puolella töissä. Muut työskentelevät täällä Shuafatissa”, Ahmed Hussein sanoo.

Husseinin perhe käy säännöllisesti sukuloimassa Jordaniassa.

Shuafatin asukkaille matkustus ulkomaille on hankalaa mutta mahdollista, sillä he voivat anoa Jordanian matkustusasiakirjaa. Israelin matkustusasiakirjan saavat ne, joilla on Israelin oleskelulupa.

Joka tapauksessa he tarvitsevat viisumia lähes joka maahan.

Husseinilla ei ole haluakaan matkustaa.

”Miksi lähtisin Eurooppaan? Hehän toivat tänne tämän ongelman.”

Hän viittaa aluetta viime vuosisadan alkupuolella hallinneen Britannian ja juutalaisten välisiin sopimuksiin, joiden pohjalta syntyi itsenäinen Israelin valtio vuonna 1948. Päätös Israelin perustamisesta tehtiin YK:ssa.

Shuafatin leirillä on kolme UNRWA:n ylläpitämää koulua yhteensä 800 oppilaalle aina yhdeksänteen luokkaan saakka. Suuri osa oppilaista kulkee kouluun leirin ulkopuolelle.

Koulun keskeyttäminen on yleistä. Varsinkin pojat menevät ansiotöihin heti kun pääsevät.

Koululaiset valmistelivat kiusaamisenvastaista kampanjaa. UNRWA:n ylläpitämissä kouluissa Shuafatissa on yhteensä 800 oppilasta.­

UNRWA:n Palestiinassa sijaitsevilla 19 pakolaisleirillä turvallisuusasiat kuuluvat yleensä Palestiinan viranomaisten vastuulle. Shuafatissa asia on toisin. Järjestystä valvovat israelilaiset, eikä Palestiinan poliisi voi puuttua asioihin.

Israelin poliisi on kuitenkin harvinainen näky leirillä, joten alueella on paljon rikollisuutta, kotiväkivaltaa ja huumeita.

UNRWA:n työntekijät liikkuvat alueella usein turvamiesten kanssa.

”Turvallisuuden puute ja väestöntiheys ovat Shuafatin leirin suurimmat ongelmat”, sanoo Länsirannasta vastaava UNRWA:n johtaja Gwyn Lewis.

Aluetta kiertävän muurin takana on Pisgat Ze’evin juutalaissiirtokunta. Kivet lentävät välillä muurin yli puolin ja toisin.

Poliisin poissaolo ei juuri huoleta Husseinia.

”Meillä palestiinalaisilla on tapana, että riidat sovitaan sukujen kesken.”

Shuafatin terveydenhuolto on keskitetty uuteen ja siistiin UNRWA:n rakentamaan terveyskeskukseen. Leirin asukkaista ne, joilla on Israelin oleskelulupa, voivat saada koronarokotuksen Israelin rokotusohjelmassa.

Mohammad al-Hor kouluttautui lääkäriksi Ukrainassa. ”Potilaita on paljon, satakunta päivässä”, hän sanoo terveyskeskuksessa Shuafatissa.­

Itä-Jerusalemin aikuisista asukkaista 80 prosenttia on rokotettu. Leirin asukkaiden rokotusmäärä on todennäköisesti pienempi, sillä monet Shuafatissa epäilevät rokotuksia.

Hussein on yksi heistä.

”Olen lukenut asiasta paljon. Minusta laumaimmuniteetti suojaa meitä eikä tuollaisia ihmiskokeita tarvita. Vain yksi lapsistani on rokotettu.”

Hussein muutti Shuafatin leirille perheensä kanssa 13-vuotiaana vuonna 1965 Jerusalemin vanhastakaupungista, jossa asuivat monet kotikylistään karkotetut palestiinalaiset.

Hussein opetteli sähkömiehen ammatin. Hän toimi 1970-luvulla aktiivisesti palestiinalaisnationalistisessa Fatah-järjestössä ja istui vuosina 1978–1985 Israelin vankilassa. Hussein ei kerro, miksi joutui vankilaan, mutta tuona aikana vankiloissa oli paljon palestiinalaistaistelijoita.

Enää Hussein ei luota Fatahiin.

”Toiveet olivat korkealla Oslon sopimusten jälkeen 1990-luvulla. Pian kävi kuitenkin selväksi, ettei Israel noudata rauhansopimusta. Odotin Fatahin tuovan vaihtoehtoja, mutta he eivät tehneet sitä.”

Nykyään Hussein kannattaa Fatahin kanssa kilpailevaa islamistista Hamasia.

”Minusta Isma’il Haniyyassa on karismaa”, Hussein sanoo Hamasin johtajasta.

Fatah on pitänyt valtaa Länsirannalla ja Hamas Gazassa edellisistä, vuonna 2006 pidetyistä vaaleista alkaen.

Tuolloin Hamas voitti vaalit, mutta EU ja Yhdysvallat eivät tunnustaneet vaalitulosta, koska Hamas kieltäytyi tunnustamasta Israelin valtiota eikä halunnut luopua aseellisesta vastarinnasta.

Vaalien jälkeen Fatah ja Hamas ottivat väkivaltaisesti yhteen, minkä jälkeen Fatah otti haltuunsa Länsirannan ja Hamas Gazan.

Palestiinan vaalien lykkäämiseen tältä toukokuulta vaikutti Itä-Jerusalemin äänestysvaikeuksien lisäksi luultavasti myös Hamasin suuri kannatus. Palestiinan presidentti Abbas edustaa Fatahia.

Palestiinan presidentti Mahmud Abbas viime elokuussa Ramallahissa Länsirannalla.­

Vaikka Hamas ei saisi enemmistöä, vaalit todennäköisesti kasvattaisivat sen vaikutusvaltaa, koska Fatah on niin jakautunut.

Hamasin suuri kannatus on ongelma myös Israelille, Yhdysvalloille ja muille länsimaille, sillä ne ovat luokitelleet Hamasin terroristijärjestöksi.

Presidentti Abbas ehdottaa väliaikaishallituksen muodostamista siten, että mukaan tulisi maltillisia Hamasin edustajia. Tämän tarkoitus on hillitä vaalien siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvaa mellakointia.

Jos Palestiina lopulta pystyy järjestämään vaalit, niistä tulee poikkeukselliset. Edellisistä vaaleista kulunut aika ja väestönkasvu tarkoittavat, että yli puolet äänioikeutetuista pääsisi ensi kertaa uurnille.