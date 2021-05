Kiistanalainen lakiehdotus on arvostelijoiden mukaan perustuslain vastainen.

Floridan osavaltiossa Yhdysvalloissa on menossa läpi lakiehdotus, joka estää sosiaalisen median jättiyhtiöitä poistamasta pysyvästi poliitikkojen käyttäjätilejä.

Kiistanalainen lakiehdotus on hyväksytty osavaltion parlamentin molemmissa huoneissa. Enää puuttuu osavaltion kuvernöörin Ron Desantisin allekirjoitus. Republikaani De Santis on Floridaan muuttaneen Donald Trumpin läheinen liittolainen.

Lakiehdotuksen taustalla on Floridan republikaanien ja konservatiivien esittämät väitteet siitä, sosiaalisen median jättiyhtiöt sensuroivat nimenomaan konservatiivisia mielipiteitä, kertoo uutissivusto NBC Miami.

Huomiota herättävin tapaus Yhdysvalloissa on se, kun pikaviestipalvelu Twitter sulki pysyvästi presidentti Trumpin käyttäjätilin tammikuussa. Tätä ennen Trumpin kannattajat olivat hyökänneet kongressirakennukseen Washingtonissa.

Floridan lakiesityksen mukaan sosiaalisen median alustat voisivat sulkea poliitikkojen tai vaaleissa ehdokkaina olevien tilejä enintään 14 vuorokaudeksi. Tämän jälkeen tilit pitäisi palauttaa, tai uhkana olisi jopa sadantuhannen dollarin sakko jokaiselta päivältä, jolloin tili pysyy jäädytettynä.

Laki koskisi verkon alustoja, joilla on yli sata miljoonaa kuukausikäyttäjää.

Lakiesitys on Floridan republikaanipoliitikkojen suosiossa, mutta lakia on myös arvosteltu. Esimerkiksi internetin sananvapautta edistävä NetChoice-järjestö vastusti lakia kannanotossaan maaliskuussa.

Järjestön mukaan laki on Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen vastainen. Kyseinen perustuslain osa muun muassa kieltää valtiota säätämästä lakia, joka rajoittaa sanan- tai lehdistönvapauksia.

NetChoicen mukaan lakiehdotus rajoittaisi vapauksia, koska käytännössä se voisi pakottaa yksityisen sosiaalisen median alustan jakamaan sisältöä, joka on vastoin sen omaa politiikkaa.

”Kuvitelkaa jos, hallitus vaatisi kirkkoa sallimaan sosiaalisen median sivullaan käyttäjien luomat kommentit tai kolmannen osapuolen mainokset, joissa kannatetaan aborttia”, NetChoice kirjoitti lausunnossaan. Järjestön mukaan tämä olisi perustuslain ensimmäisen lisäyksen vastaista, ja samoin olisi se, jos sosiaalisen median alustoja pakotettaisiin jakamaan sisältöä, jota ne eivät halua jakaa.

On todennäköistä, että teknologiayhtiöt vievät Floridan lakiesityksen oikeuteen perustuslain vastaisena, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Arvostelua on herättänyt myös lakiesityksen erikoinen porsaanreikä. Lakitekstissä suljetaan kokonaan ulos yhtiöt, jotka omistavat tai pyörittävät huvipuistoja. Näin on varmistettu, että laki ei koske viihdeyhtiö Disney’ä ja sen käyttäjäalustoja. Floridassa on Disneyn teemapuisto.

Lakiesityksen huvipuistopykälää on arvosteltu tekopyhäksi.

”Jos Facebook ostaisi teemapuiston, estäisikö se mahdollisuuksiamme säädellä sitä, mitä Facebookissa tapahtuu”, demokraattien kansanedustaja Andrew Learned kysyi NBC Miamin mukaan.

Lakiesityksessä on myös muita kohtia, joilla pyritään rajoittamaan sitä, millä tavoin sosiaalisen median jätit keräävät, tallentavat ja hyödyntävät tietoja käyttäjistä.