Kabulin ilmatilassa vilisee tavallista enemmän helikoptereita, sillä Yhdysvaltain lisäksi myös Nato on käynnistänyt vetäytymisen.

Yhdysvallat käynnisti lauantaina virallisesti joukkojensa vetämisen Afganistanista.

Käytännössä vetäytyminen on jo aloitettu aiemmin, ja lauantaina vain jatketaan meneillään olevaa prosessia. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto on kuitenkin halunnut korostaa päivämäärän 1. toukokuuta merkitystä. Vuosi sitten sovittiin ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen kanssa käydyissä neuvotteluissa, että joukot vedetään 1. toukokuuta 2021 mennessä.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin yllä on viime päivinä vilissyt Yhdysvaltain helikoptereita, ja vetäytymistä on selvästi kiihdytetty, uutistoimisto AFP kertoo. Viime torstaina käynnistyi myös sotilasliitto Naton joukkojen vetäminen Afganistanista.

Samaan aikaan Afganistanin turvallisuusjoukot ovat hälytystilassa mahdollisten iskujen vuoksi.

”Amerikkalaiset aloittavat virallisesti vetäytymisen Afganistanista toukokuun 1. päivä, ja Taleban saattaa lisätä väkivaltaa”, sisäministeri Hayatullah Hayat sanoi AFP:n mukaan.

Taistelut Talebanin ja hallituksen joukkojen välillä ovat viime aikoina kiihtyneet eri puolilla maata, eikä rauhansopimusta ole saatu solmittua. Kenelläkään ei ole varmuutta siitä, mitä ääri-islamilainen Taleban tekee sen jälkeen kun ulkomaalaiset joukot ovat poistuneet Afganistanista.

Afganistanin sota käynnistyi 20 vuotta sitten, kun Yhdysvallat iski Afganistaniin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Tuolloin Afganistania hallitsi Taleban, joka oli tarjonnut suojelusta terrori-iskut toteuttaneelle kansainväliselle al-Qaida-verkostolle.

Afganistanin armeijan sotilas päivysti tarkastuspisteellä Kabulin reunamilla huhtikuun 21. päivä.­

Rauhaa ei ole kuitenkaan saavutettu 20 vuodessa, eivätkä väkivaltaisuudet ole loppuneet. Viimeksi perjantaina autopommi tappoi ainakin 24 ihmistä Pul-e-Alamissa pääkaupungin eteläpuolella.

Joe Biden ilmoitti huhtikuussa, että ”ikuinen sota” päättyy, ja että jäljellä olevat noin 2 500 Yhdysvaltain sotilasta kotiutetaan 11. syyskuuta mennessä.

”Kauhea hyökkäys 20 vuotta sitten – – ei voi olla selitys sille, että meidän pitäisi olla siellä vielä 2021”, Biden sanoi.

Vaikka vetäytyminen on aloitettu, Talebanin mukaan Yhdysvallat rikkoo viime vuonna tehtyä sopimusta. Sopimuksen mukaan vetäytyminen piti suorittaa toukokuun 1. päivään mennessä.

”Tämä periaatteessa avaa taistelijoillemme mahdollisuuden ryhtyä asianmukaisiin toimiin tunkeutuneita joukkoja vastaan”, Talebanin tiedottaja Mohammad Naeem sanoi AFP:lle. Tiedottajan mukaan Talebanin asejoukot odottavat määräyksiä johtajiltaan.

Taleban on pidättäytynyt iskuista ulkomaalaisia joukkoja vastaan sen jälkeen kun sopimus Yhdysvaltain vetäytymisestä tehtiin. Kapinalliset ovat kuitenkin iskeneet hallituksen joukkoja vastaan ja käynnistäneet terrori-iskujen sarjan kaupungeissa.

Afganistanissa on edelleen myös suomalaissotilaita. He ovat olleet mukana sotilasliitto Naton johtamassa operaatiossa, jonka tarkoituksena on tukea hallitusta maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi huhtikuussa, että suomalaissotilaatkin vedetään Afganistanista ”syksyyn mennessä”, mutta operaation osalta ei ole vielä tarkkaa aikataulua.

Yhdysvaltain ja sen liittolaisjoukkojen vetäytyminen on lisännyt monien tavallisten afganistanilaisten pelkoja.

”Kaikkia pelottaa, että palaamme takaisin Talebanin pimeälle kaudelle”, radioasemalla Kabulissa työskentelevä Mena Nowrozi sanoi AFP:lle.

”Taleban on yhä sama. Se ei ole muuttunut. Yhdysvaltojen olisi pitänyt jatkaa läsnäoloaan ainakin vuodella tai kahdella.”

Pahimmassa tapauksessa ulkomaalaisten joukkojen poistuminen voi sysätä Afganistanin kiihtyvään sisällissotaan ja sekasortoon.