Intiassa pääministeri NarendraModin hindunationalistinen BJP kärsi sunnuntaina vaalitappion merkittävän osavaltion vaaleissa.

Puolue hävisi tuli 90 miljoonan asukkaan Länsi-Bengalissa, jossa vaalivoiton vei sosiaalidemokraattinen oppositiopuolue TMC. BJP kampanjoi osavaltiossa ankarasti kaataakseen TMC:n valta-aseman, mutta kampanjoinnista huolimatta TMC kipusi jo kolmannen kerran valtaan.

Intiassa on äänestetty viime viikkoina viidessä osavaltiovaalissa. Sunnuntaina kerrottujen tulosten mukaan BJP varmisti voiton Assamin osavaltiossa, mutta ei saanut aikaan merkittäviä voittoja muualla, kertoo BBC.

Etukäteen arvioitiin, että Intian erittäin vaikea koronatilanne voi vaikuttaa valtapuolueen kannatukseen.

Vaalikampanjoinnin on arvioitu olleen myös yksi syy maan koronatilanteen huonontumiselle uskonnollisten kokoontumisten lisäksi. Osa intialaisista on kritisoinut sitä, että vaalit edes järjestettiin pahan koronakriisin keskellä, kertoo New York Times.