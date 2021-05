Intian sairaaloissa tilanne on jo niin vaikea, että osa potilaista haluaa niistä pois

Moni koronaviruksen sairastuttama jonottaa turhaan päästäkseen happi-, lääke- ja lääkäripulasta kärsiviin hoitopaikkoihin. Sairaalaan päästyään osa haluaa pois, koska hoidon saaminen on vaikeaa.

Koronapandemian koettelemassa Intiassa koronavirustautiin sairastuneet pyrkivät sairaaloihin varhain aamulla jo ennen niiden ovien avaamista.

Jonottaminen on usein kuitenkin turhaa, sillä sairaaloilla ei ole tarjota koronaviruksen vakavista oireista kärsiville vuoteita, lääkkeitä eikä happea. Monet kuolevat sairaaloiden odotushuoneissa tai pihoilla, ennen kuin he ovat edes nähneet lääkäriä.

Yksi voimavarojen puutteesta kärsivä hoitopiste on pandemiaa varten Delhin Chhattarpurin alueelle perustettu Sardar Patel -koronahoitokeskus ja sairaala. Uutiskanava CNN:n mukaan jotkut keskukseen päässeet potilaat ovat niin epätoivoisia hoidon ja lääkkeiden puuttuessa, että he mieluiten lähtisivät sieltä pois.

Sardar Patelin keskus ehdittiin jo helmikuussa sulkea, kun epidemia oli terveysviranomaisten arvion mukaan Intiassa voitettu. Kun kävi ilmi, että totuus oli toisenlainen, keskus avattiin uudelleen 26. huhtikuuta – tällä kertaa kaaoksen keskelle.

Hoitokeskuksen rakennus on kuin valtava varastohalli. Osa sen noin viidestäsadasta potilassängystä on tehty pahvista. Ainakin aluksi vain osa vuodepaikoista oli käytössä.

CNN:n haastattelema keskuksen potilas Sadanand Patel kertoo tavanneensa kolmen päivän aikana lääkärin vain pari kertaa. Hänen viereltään potilaita on kuollut lääkkeiden ja hapen puutteeseen. Kuolleita ehditään siirtää pois hoitotiloista vasta useiden tuntien jälkeen.

Hallitus on luvannut keskukseen lisää henkilökuntaa, lääkkeitä ja happea, mutta lupaukset eivät näytä ainakaan toistaiseksi toteutuneen. Muut potilaat ovat kehottaneet Sadanand Patelia lähtemään keskuksesta heti, jos voimat vain vähänkin sen sallivat, CNN kertoo.

”Kuolet sängyllä maatessasi, koska ketään ei ole kutsumassa luoksesi lääkäriä”, hän toteaa.

Keskuksen potilaiden hoito on jäänyt sukulaisten ja ystävien vastuulle. He ovat suuressa vaarassa saada koronavirustartunnan, sillä eristettyjä tiloja keskuksessa ei ole.

Osa potilaiden omaisista yrittää saada läheisensä pois keskuksesta, sillä he eivät näe sen tarjoavan todellista paranemisen mahdollisuutta. Yleensä kunnollista vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, sillä muut sairaalat ovat jo täynnä.

Sardar Patelin tilanne on tuttu lähes kaikissa muissakin Delhin vastaavissa keskuksissa, kertoo India Today -lehti. Keskusten eteen muodostuu jonoja, mutta niiden portit pysyvät kiinni. Sardar Pateliin sisään pääsylle on edellytyksenä alueellinen lähete ja se, että veren happipitoisuus on yli 85 prosenttia, India Today kertoo.

Koronaviruspotilaita delhiläisessä sairaalassa lauantaina.­

CNN:n toimittajat vierailivat myös Lala Lajpat Rai Memorial Medical College -sairaalassa Uttar Pradeshin osavaltiossa. Siellä tilanne oli yhtä kaoottinen: potilaita makasi lattioilla, pöydillä ja laveteilla. Kaikkiaan 55 vuodepaikan sairaalassa oli sata potilasta ja viisi lääkäriä.

Twitterissä hätäviestejä tilanteesta lähettäneillä sairaaloilla ei ole ulkomaiden antamasta avusta huolimatta vieläkään tarpeeksi happivarastoja, vaikka maan hallitus on näin vakuuttanutkin. Jotkut sairaalat ovat kehottaneet potilaiksi pyrkiviä ottamaan mukaan omat happisäiliönsä.

Pelkkä happi ei useinkaan riitä hoidoksi, mutta tarvittavista lääkkeistä on niistäkin huutava pula.

Intian lähes pystysuora tartuntakäyrä johtuu osaksi siitä, että maassa jyllää alkuperäistä kantaa tarttuvampi virusmuunnos, jossa on jopa kolme erilaista mutaatiota.

Intiassa on seitsemän päivän keskiarvon mukaan laskettuna ollut viime aikoina noin 370 000 koronavirustartuntaa vuorokaudessa. Kuolemia on ollut samana aikana noin 3 500. Luvut perustuvat Johns Hopkinsin yliopiston tietoihin.

Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Intiaan, jossa pandemian aikana on tähän mennessä vahvistettu noin 20 miljoonaa tartuntaa.

Intian todellisten lukujen arvioidaan kuitenkin olevan paljon tiedettyä suurempia, koska valtavassa ja köyhässä maassa testaus ei ole kattavaa.