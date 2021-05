Koronarokotustahti hiipuu Yhdysvalloissa, vaikka ilmaisia aikoja on tarjolla rokotuspisteissä tuhansittain.

Floridan Miamissa sijaitseva Centner Academy -koulu nousi viime viikolla rokotevastustajien suosioon, kun koulun perustaja kielsi opettajia ja muuta henkilökuntaa ottamasta koronavirusrokotteita.

Viime viikon maanantaina oppilaiden vanhemmille lähetetyn viestin mukaan koulu ei palkkaa ketään, joka on rokotettu, kertovat muun muassa The New York Times ja Miami Herald. Ne opettajat, jotka ovat jo ottaneet rokotteen, saavat jatkaa töitään. He eivät kuitenkaan saa mennä lähelle oppilaita tai halata heitä.

Uutistoimisto AP:n mukaan koulun miehensä kanssa perustanut Leila Centner pyysi kirjeessään henkilökuntaa odottamaan rokotusta kouluvuoden loppuun, ja silloinkin mieluummin jättämään sen ottamatta.

David Centner, vasemmalla, leikkasi vaimonsa Leila Centnerin kanssa nauhan koulunsa avajaisissa elokuussa 2019.­

Koulun pihaan ilmestyi viime viikolla kuvaamaan joukko tv-ryhmiä ja koulun asioista esitettiin kysymys Valkoisen talon kyselytunnilla.

Koulun rokotevastainen linja on saanut paljon huomiota mediassa, sillä rokotteisiin liittyvät epäilykset uhkaavat vesittää laumasuojan muodostumisen Yhdysvalloissa kesken maailman suurimman rokotuskampanjan.

Yli puolet yhdysvaltalaisista aikuisista on jo saanut ainakin yhden rokoteannoksen, mutta tahti on hiipumassa. Kun vielä vuodenvaihteessa rokotuksista käytiin kovaa kilpaa, nyt kaikille vapaille rokotusajoille ei ole ottajia.

Osa Centnerin oppilaiden vanhemmista on uhannut ottaa lapsensa koulusta pois, kertoo The New York Times.

Lehden näkemissä Whatsapp-keskusteluissa tieteenvastaisesta linjasta suuttuneet vanhemmat ovat pohtineet yhdessä vaihtoehtoja Centnerille. Lehti myös haastatteli vanhempia, jotka ovat jo lähteneet muualle.

Toisaalta Centnerin koulu kertoo The New York Timesille, että kouluun on tullut satoja hakemuksia perustajien kanssa samanmielisiltä opettajilta ja vielä enemmän hakemuksia vanhemmilta, jotka haluavat siirtää lapsensa rokotevastaiseen kouluun.

Yksityisessä koulussa on esikoulu ja kahdeksan ensimmäistä koululuokkaa, joissa on yhteensä noin 300 oppilasta. Lukuvuosi maksaa 30 000 dollaria. Summaan sisältyy erityispalveluita kuten meditaatiotunteja ja oman kokin tekemää gluteenitonta ja sokeritonta ruokaa.

Meditaatiohetki vieraille Centnerin koulun avajaisissa elokuussa 2019.­

Leila Centner otti miehensä kanssa koulun haltuunsa toissavuonna, minkä jälkeen hän on muokannut koulua nopeasti omien uskomustensa mukaiseksi.

Centner on esimerkiksi kritisoinut maskien käyttöä, kutsunut puhujaksi rokoteskeptikon ja asentanut koulun ikkunoihin suodattimet, jotka hänen mukaansa estävät 5g-verkosta aiheutuvaa haitallista säteilyä.

Tällaisesta säteilyvaarasta ei ole tieteellisiä todisteita.

Epäilevästi rokotteisiin suhtautuvia on runsaasti myös Yhdysvaltojen poliisivoimissa, kertoo The Washington Post.

Poliisit laskettiin mukaan rokotusten ensimmäiseen prioriteettiryhmään terveydenhuollon henkilökunnan kanssa, mutta poliisilaitosten julkaisemista tiedoista käy ilmi, että monilla asemilla rokotteensa on käynyt ottamassa vain noin kolmannes poliiseista, lehti kertoo.

Näin siitä huolimatta, että covid-19-tauti oli viime vuonna yhdysvaltalaisten poliisien yleisin kuolinsyy. Siihen kuoli enemmän poliiseja kuin kaikkiin muihin syihin yhteensä.

Lisäksi poliisin työhön kuuluu monia tehtäviä kuten pidätyksiä ja pysäytyksiä liikenteessä, joissa he saattavat tartuttaa taudin muille.

”Minusta tämä ei ole hyväksyttävää”, kommentoi erityisen huonosti rokotettujen Las Vegasin poliisivoimien päällikkö Joe Lombardo lehdelle.