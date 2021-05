Eleven Madison Parkin omistajan mukaan maailma on muuttunut eikä nykyinen ruuantuotanto ole kestävää.

Yhdysvalloissa New Yorkissa sijaitseva fine dining -ravintola Eleven Madison Park ilmoitti maanantaina siirtyvänsä tarjoilemaan vegaanista ruokaa.

Ravintolaa pidetään yhtenä maan parhaista. Se on saanut kolme Michelin-tähteä, mikä on suurin määrä, jonka ravintola voi Michelin-tähtiä saada. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times.

Eleven Madison Park on ollut suljettuna koronaviruspandemian takia viime vuoden maaliskuusta lähtien, mutta ovet avautuvat jälleen kesäkuussa.

Omistaja ja keittiömestari Daniel Humm kirjoittaa ravintolan nettisivuilla, että tauko sai ravintolan ajattelemaan sitä, että maailma on muuttunut.

”Olemme aina pyrkineet toimimaan niin, että huomioimme vaikutukset ympäristöömme, mutta se on tullut yhä selvemmäksi, että nykyinen ruuantuotanto ei yksinkertaisesti ole kestävää, niin monella eri tavalla.”

Ravintolan useiden ruokalajien menu maksaa 335 dollaria eli noin 280 euroa. Jokaisesta illallisesta ravintola lahjoittaa viisi ateriaa ruokakeräykseen.

Vegaanisen ruuan valmistaminen pienentää ravintolan raaka-ainekustannuksia, mutta lisää työvoimakuluja, sillä Hummin mukaan vegaanisen ruuan tekeminen vaatii enemmän aikaa ja käsipareja.

Ravintolakriitikko Ruth Reichlin mukaan Eleven Madison Parkin päätös voi vaikuttaa yhdysvaltalaisen ravintolaruuan suuntaan tulevina vuosina.

”Sellainen ravintola kuin Eleven Madison Park on periaatteessa opetusinstituutio”, Reichl sanoo.

The Observer -lehden Lontoossa toimiva ravintolakriitikko Jay Rayner kommentoi muutoksen olevan tervetullut, mutta Michelin-tähden ravintolalla on rajatut mahdollisuudet vaikuttaa.

”Loppujen lopuksi teet ruokaa rikkaille ihmisille, ja heidän sitoutumistaan tällaisiin asioihin voi kyseenalaistaa.”

Ruuassa ei jatkossa käytetä eläinperäisiä tuotteita, kuten lihaa, kalaa ja mereneläviä. Ravintola aikoo kuitenkin yhä tarjota maitoa ja hunajaa kahvin ja teen kanssa.

Humm ei myöskään haluaisi käyttää termiä vegaaninen, koska siihen liittyy hänen mielestään kielteisiä mielikuvia. Humm itse kutsuu ruokaa kasviperäiseksi.

”Eleven Madison Parkin tarkoituksena on yllättää ihmisiä. Emme halua luennoida heille”, Humm totesi New York Timesille.

Eleven Madison Park ei ole ainoa ravintola, joka on viime vuosina luopunut eläinperäisistä raaka-aineista. Aina vastaanotto ei ole ollut suopea, ja myös Humm kertoo ravintolan nettisivuilla pohtineensa paljon sitä, onko muutos liian iso riski.

Ravintoloiden lisäksi jotkin reseptisivustot ovat linjanneet viime aikoina, etteivät ne enää julkaise uusia reseptejä liharuualle.