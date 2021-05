Noton kaupungin päättäjien mukaan 13-metrinen patsas on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla on tarkoitus houkutella turisteja takaisin kalmareistaan tunnetulle alueelle.

Noton pikkukaupungin satamaa koristaa nyt 13-metrinen mustekalapatsas. Kuvakaappaus The Tonarinopotin Youtube-kanavalta.­

Japanissa rannikon pikkukaupunki Noto keksi keskivertoa luovempaa käyttöä koronatukirahoilleen ja rakensi satamaan valtavan kalmaripatsaan. Tapauksesta kertovat muun muassa Britannian yleisradio BBC sekä japanilaislehti Chunichi Shimbun.

Noton kaupungin päättäjien mukaan 13-metrinen patsas on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla on tarkoitus houkutella turisteja takaisin kalmareistaan tunnetulle alueelle. Noto sijaitsee Japanin keskisellä länsirannikolla Ishikawan prefektuurissa.

Kalmaripatsaaseen käytettiin tukirahastosta noin 25 miljoonaa Japanin jeniä eli noin 190 000 euroa. Valtion antaman tuen tarkoitus on auttaa alueita toipumaan taloudellisesti koronaviruksesta.

Osa Noton asukkaista on kuitenkin kyseenalaistanut sen, oliko kalmaripatsas paras tapa tukea alueen taloutta.

”Pitkällä tähtäimellä patsas saattaa houkutella turisteja, mutta rahat oltaisiin voitu käyttää pikaista tukea koronan takia kaipaaville terveydenhuollon työntekijöille sekä pitkäaikaishoitopaikoille”, totesi paikallinen nainen Chunichi Shimbun -lehdelle.

Japanissa koronatartuntojen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti maaliskuun puolivälistä lähtien ja esimerkiksi Tokiossa on voimassa tiukat rajoitustoimet. Pandemia on vaikuttanut myös maan turismiin, ja esimerkiksi tulevan kesän olympialaisiin ei pääse lainkaan ulkomaisia kisavieraita.

126 miljoonan asukkaan maassa on pandemian aikana todettu yhteensä noin 610 000 koronatapausta ja noin 10 400 covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa. Vielä maaliskuun alussa tartuntoja todettiin päivittäin alle tuhat, mutta huhti-toukokuun vaihteessa päivittäisiä tartuntoja on ilmoitettu jo noin 5 000.