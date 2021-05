Uusi-Seelanti on ollut kasvavan kansainvälisen paineen alla ottaa tiukemmin kantaa Xinjiangin tilanteeseen.

Uuden-Seelannin parlamentti ei aio ottaa käsittelyyn aloitetta, joka tuomitsisi Kiinassa Xinjiangin uiguurien kohtelun kansanmurhaksi.

Sen sijaan tiistaina parlamentti ehdotti, että aiheesta puhutaan kevyemmällä kielellä, kuten ihmisoikeuksien rikkomisena. Ehdotuksen odotetaan menevän yksimielisesti läpi keskiviikkona, vaikka se ei muuta maan nykyistä asennoitumista tilanteeseen.

”On surullinen tilanne, että meidän tarvitsee pehmentää kieltämme keskustellaksemme vaikeista asioista”, alkuperäisen aloitteen jättänyt oikeistolaisen ACT-puolueen varapuheenjohtaja Brooke van Velden sanoi uusiseelantilaisen Stuff-uutissivuston mukaan.

Tiistaina Uuden-Seelannin uiguurit pyysivät avoimessa kirjeessä parlamenttia kutsumaan Xinjiangin tilannetta kansanmurhaksi.

”Ymmärrämme, että Uusi-Seelanti ei ole sotilaallinen tai kaupallinen supervaltio, mutta Uusi-Seelanti on moraalinen supervaltio. Me voimme vaikuttaa 20 miljoonan uiguurin kohtaloon”, kirjeessä luki brittilehti The Guardianin mukaan.

Huhtikuussa brittilehti The Telegraph kutsui Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardernia ”lännen heikoksi lenkiksi”, koska hän ei ottanut osaa Five Eyes -tiedusteluyhteistyön kannanottoon, jossa arvosteltiin Kiinaa muun muassa Hongkongin tilanteesta ja uiguurien kohtelusta.

Ardernia kritisoitiin viime kuussa myös Britannian parlamentissa, jossa esimerkiksi konservatiivien edustaja Bob Seely sanoi Stuff-uutissivuston mukaan, että Ardern ”mielistelee Kiinaa” ja on ”helvetinmoisessa eettisessä sotkussa”.

Kansanmurhasta Kiinaa ovat syyttäneet Yhdysvallat sekä Kanadan, Britannian ja Hollannin parlamentit. EU ja Britannia yhdessä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa ovat määränneet sanktioita kiinalaisille viranomaisille, jotka ovat olleet tekemisissä keskitysleirien kanssa.

Uusi-Seelanti ja Australia antoivat maaliskuussa yhteisen kannanoton, jossa maat ilmaisivat ”syvää huolestuneisuutta Xinjiangissa uiguureja ja muita muslimivähemmistöjä vastaan tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, joista tehtyjä luotettavia selvityksiä on yhä enemmän”.

Maanantaina pääministeri Ardern sanoi, että on asioita, joista maa ei voi olla samaa mieltä Kiinan kanssa.

”Se on yksinkertaisesti todellisuutta”, totesi Ardern The Guardianin mukaan.

Uuden-Seelannin epäröinnin taustalla saattaa olla se, että Kiina on maan ylivoimaisesti merkittävin kauppakumppani. Vuonna 2019 Kiinaan meni noin kolmasosa Uudesta-Seelannista viedyistä maitotuotteista, 60 prosenttia viedyistä puutuotteista ja 40 prosenttia lihasta, kertoo maan tilastokeskus.

”Ei epäilystäkään, etteikö tällaisella päätöksellä [kutsua uiguurien kohtelua kansanmurhaksi] olisi vaikutusta. Se ei ole tähtitiedettä”, sanoi kauppaministeri Damien O’Connor Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ:n mukaan.

Australian tilanne osoittaa, kuinka naapurimaalle voisi käydä, jos tämä ottaa vahvemmin kantaa uiguurien tilanteeseen. Diplomaattisten erimielisyyksien vuoksi Kiina on asettanut Australialle lisää tullimaksuja, vientirajoituksia ja varoittanut sen kansalaisia matkustamasta Australiaan.

Arvioiden mukaan Australia menetti viime vuonna sanktioiden takia 47,7 miljardia Australian dollaria eli noin 30,6 miljardia euroa.