Facebookin valvonta­lautakunnan on määrä tänään keskiviikkona julkistaa päätöksensä siitä, jatkuuko Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille aiemmin tänä vuonna määrätty palvelun käyttökielto.

Trump suljettiin muiden muassa Facebookista ja Instagramista loppiaisena tapahtuneen Yhdysvaltain kongressirakennuksen Capitolin valtausyrityksen seurauksena. Trumpin katsotaan hyväksyneen tapahtumaan liittyneet väkivaltaisuudet.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg totesi tuolloin, että Trumpin sulkemisella palvelun ulkopuolelle pyrittiin turvaamaan viime marraskuussa presidentiksi valitun Joe Bidenin tammikuisten virkaanastujaisten rauhallinen sujuminen. Tämän jälkeen yhtiö siirsi päätösvallan asiassa melko tuoreelle valvonta­lautakunnalleen, kertoo muiden muassa The Washington Post -lehti.

Facebook katsoi käyttökieltoa tammikuussa määrätessään, että väkivaltaisuuksien hyväksynnän lisäksi Trump toistuvasti väitti presidentinvaaleja petokseksi.

Päätöksen jälkeen ilmeni yleistä huolta sananvapauden rajoittamisesta. Samaan aikaan moni kuitenkin katsoi Facebookin reagoineen aivan liian hitaasti ja osaltaan mahdollistaneen Capitolin levottomuudet.

Vasta kuluvan vuoden alussa ensimmäiset päätöksensä tehneeseen valvontalautakuntaan kuuluu muiden muassa juristeja, entisiä poliitikkoja ja toimittajia. Tällä hetkellä lautakunnassa on 20 jäsentä, mutta määrä voi kasvaa vastaisuudessa kaksinkertaiseksikin.

Facebook on sanonut noudattavansa palvelun sisältöä koskevia lautakunnan päätöksiä. Sen sijaan sillä on harkintavalta toiminnan yleisiä periaatteita koskevien suositusten noudattamisessa, The Washington Post kertoo.

Facebookin valvontalautakunnan keskiviikkoisella päätöksellä katsotaan olevan suuri merkitys siihen, pyrkiikö Trump vuoden 2024 presidentinvaaleissa republikaanien ehdokkaaksi. Kanavan avulla sekä rahoituksen hankkiminen että poliittisen sanoman levittäminen helpottuisivat merkittävästi.

Toistaiseksi Trump ei ole paljastanut aikeitaan seuraavien presidentinvaalien osalta.

Valvonta­lautakunnan päätöstä odotetaan joko iltapäivällä tai alkuillasta Suomen aikaa.

Facebookin lisäksi esimerkiksi Youtube ja Twitter sulkivat vuoden alussa Trumpin palvelujensa ulkopuolelle. Twitter on ilmoittanut kiellon olevan pysyvä.

Facebookin valvonta­lautakunnan päätöstä odottava Trump perusti tiistaina oman verkkokanavan, jossa hän julkaisee muun muassa blogikirjoituksia muistuttavia lausuntoja ja videoita. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

From the Desk of Donald J. Trump (Donald Trumpin työpöydältä) -sivusto sisältää pääasiassa arkistomateriaalia mutta myös uusia kannanottoja.

Verkkosivuston käyttäjät voivat ilmaista kannatuksensa päivityksiin ja jakaa niitä omilla Facebookin ja Twitterin tileillään, mutta vastausmahdollisuutta heillä ei ole. Trumpin avustajien mukaan kyse ei olekaan uudesta sosiaalisen median kanavasta.