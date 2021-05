Philip oli kärsinyt erilaisista terveysongelmista jo pitkään.

Britannian kuningatar Elisabetin puolison prinssi Philipin kuolinsyy on selvinnyt. Brittilehti The Telegraphin näkemän kuolintodistuksen mukaan viralliseksi kuolinsyyksi on merkitty vanhuus.

Telegraphin tiedoista kertoo muun muassa People-lehti.

Kuolintodistuksen on tehnyt Huw Thomas, joka on kuningashuoneen lääkintähenkilöstön johtaja ja kuningattaren lääkäri.

Britanniassa kuolinsyyksi voidaan kirjata vanhuus, jos potilas on yli 80-vuotias ja jos lääkäri on henkilökohtaisesti hoitanut potilasta jo pitkään. Huw Thomas oli toiminut prinssi Philipin lääkärinä vuodesta 2014.

Philip oli kärsinyt erilaisista terveysongelmista jo pitkään. Hän vietti lähes kuukauden sairaalahoidossa helmikuun puolivälistä lähtien.

Prinssi palasi Windsorin linnaan 16. maaliskuuta. 99-vuotias Philip kuoli samassa paikassa 9. huhtikuuta.

Hautajaisia vietettiin lähipiirin kesken 17. huhtikuuta. Hän olisi täyttänyt 100 vuotta kesäkuussa.