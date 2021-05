Seychellit on rokottanut väestöstään lähes 70 prosenttia – Nyt pientä saarivaltiota koettelee uusi tartuntapiikki, kolmannes tapauksista rokotetuilla

Saarivaltiossa kirjattiin kuun vaihteessa kolmen päivän aikana lähes 500 uutta tartuntaa.

Eniten maailmassa koronavirusta vastaan rokottanut Seychellit joutuu ottamaan käyttöön uusia rajoituksia lisääntyvien tartuntojen hillitsemiseksi.

Saarivaltiossa kirjattiin kuun vaihteessa kolmen päivän aikana lähes 500 uutta tartuntaa, kertoo Seychellien uutistoimisto. Tartuntapiikin myötä esimerkiksi koulut suljettiin tiistaina kolmeksi viikoksi, kauppojen ja baarien aukioloa rajoitettiin sekä muun muassa juhlat ja urheilutapahtumat kiellettiin.

Noin 100 000 asukkaan Seychelleillä on tällä hetkellä ilmoitettu hieman yli 1 000 aktiivista koronatartuntaa. Noin kolmannes aktiivisista tartunnoista on todettu henkilöillä, jotka ovat saaneet kaksi koronarokoteannosta, kertoo Seychellien uutistoimisto. 84 prosenttia tartunnoista on todettu seychelliläisillä ja loput ulkomaalaisilla.

”Huolimatta kaikista poikkeuksellisista ponnisteluistamme covid-19-tilanne on maassamme on tällä hetkellä kriittinen viime viikolla raportoitujen päivittäisten tartuntojen vuoksi”, sanoi terveysministeri Peggy Vidot tiedotustilaisuudessa tiistaina Britannian yleisradio BBC:n mukaan.

Viranomaiset arvelivat tiedotustilaisuudessa, että lisääntyvien tartuntojen takana voivat olla pääsiäisen juhlinnat sekä yleinen varomattomuus.

Intian valtamerellä sijaitseva Seychellit on ehtinyt rokottaa jo noin 69 prosenttia väestöstään, eniten maailmassa. Toisena tulee Israel, joka on rokottanut noin 63 prosenttia väestöstään.

HS kertoi maaliskuun lopulla, että maa on saavuttamassa pian laumaimmuniteetin. Silloin Seychellien presidentti Wavel Ramkalawan oli ehtinyt kehuskella haastatteluissa, että yli 70 prosenttia väestöstä on saanut rokotteen viimeistään huhtikuussa.

Saarivaltio on saanut suuren osan rokotteista lahjoitettuna Arabiemiraateilta, Intialta ja Venäjältä. Kaikilla kolmella maalla on tiiviit taloudelliset kytkökset saarivaltioon ja Intian osalta suhdetta tiivistää entisestään Seychelleillä asuva suuri intialaistaustainen vähemmistö.

Suurin osa Seychellien asukkaista on rokotettu Arabiemiraattien lahjoittamalla kiinalaisella Sinopharm-rokotteella, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lisäksi seychelliläisiä on rokotettu Intiassa valmistetulla Astra Zenecan rokotteella.

Sinopharm-rokotteen tehoksi on Kiinassa ja Arabiemiraateissa tehdyissä tutkimuksissa annettu 79 ja 86 prosenttia, kertoo BBC. Maailman terveysjärjestö WHO:n odotetaan hyväksyvän kiinalaisrokotteita käyttöön tällä viikolla.

Viime kuussa Kiinan tautienehkäisyviraston johtaja ehti kohauttaa myöntämällä, että kiinalaisrokotteiden teho ei ole kovin hyvä. Myöhemmin hän kuitenkin veti sanansa takaisin ja vetosi väärinymmärrykseen.

Seychellien talous on pitkälti riippuvainen turismista, joka on muun maailman tapaan lähes pysähtynyt koronapandemian myötä. Turistien lisäksi paratiisi houkuttelee myös veroja vältteleviä yrityksiä. Esimerkiksi Euroopan unioni päätti viime vuonna lisätä Seychellit veroparatiisien mustalle listalle.