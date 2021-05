Parlamenttivaalit pidetään Skotlannin lisäksi Walesissa. Lontoossa äänestetään pormestarista, ja paikallisvaaleissa on jaossa tuhansia paikkoja.

Lontoo

Torstaina Skotlannissa järjestetään parlamenttivaalit, joiden tulos voi huojuttaa koko Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Jos itsenäisyyden kannattajat saavat skottiparlamenttiin enemmistön, se on uusi merkki Skotlannin halusta lähteä omille teilleen.

Silloin Britannian pääministerille Boris Johnsonille voi käydä entistä vaikeammaksi evätä skoteilta uutta kansanäänestystä itsenäistymisestä.

Tärkein syy itsenäisyyshalujen viimeaikaiseen kasvuun on Britannian EU-ero eli brexit.

”Brexit on ollut Skotlannissa iso murheenaihe. Meidät raahattiin ulos EU:sta vastoin tahtoamme”, sanoi Skotlannin itsenäisyyden puolesta kampanjoiva kirjailija Val McDermid kirjeenvaihtajille tiistaina Zoom-tapaamisessa.

Itsenäisyyttä ajava Skotlannin kansallispuolue (SNP) säilyy mielipidemittausten mukaan selvästi Skotlannin suurimpana puolueena.

Mutta riittävätkö äänet SNP:n enemmistöön? Ainakin tuoreiden kyselyjen mukaan enemmistö voi olla hyvinkin tulossa.

SNP:tä johtava Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon nauttii suurta henkilökohtaista suosiota. Pandemia-aikana Sturgeonin kyvyt johtajana ovat vain korostuneet.

”Nekin, jotka eivät ole hänen linjastaan samaa mieltä, sanovat, että hän on tehnyt hienoa työtä”, McDermid kertoo.

Itsenäistymistä kannattavat myös Skotlannin vihreät ja Skotlannin entisen pääministerin Alex Salmondin maaliskuussa perustama Alba-puolue.

Itsenäistymistä vastustavat Skotlannin konservatiivit, työväenpuolue ja liberaalidemokraatit.

Voisiko Skotlanti liittyä taas EU:hun? Lue lisää tästä HS:n jutusta.

Entisen pääministerin ”ego” hajottaa skottinationalistien rivejä. Lue lisää tästä HS:n jutusta.

Torstai on tärkeä vaalipäivä muuallakin kuin Skotlannissa.

Myös Walesissa järjestetään parlamenttivaalit. Kyselyjen mukaan työväenpuolue on Walesissa vahvoilla. Perässä tulevat konservatiivit ja Walesin itsenäisyyttä ajava Plaid Cymru.

Pääministeri Boris Johnson pukeutui Walesin lipulla somistettuun maskiin kampanjoidessaan Walesissa toukokuun alussa. Walesissa järjestetään parlamenttivaalit torstaina.­

Eri puolilla Englantia järjestetään paikallisvaaleja. Kunnanpäättäjiä vastaaviin tehtäviin on jaossa noin viisituhatta paikkaa.

”Torstaina niin Englannissa, Skotlannissa kuin Walesissakin päästään äänestämään ainakin joissain vaaleissa. Ainoastaan Pohjois-Irlannissa [torstai] ei ole vaalipäivä”, summasi professori Tony Travers London School of Economicsista kirjeenvaihtajille Zoomissa.

Lontoossa ja 12 muussa kaupungissa järjestetään pormestarinvaalit. Lontoossa ennakkosuosikki on istuva pormestari eli työväenpuolueen Sadiq Khan.

Lontoon pormestari Sadiq Khan pelasi krikettiä kampanjoidessaan huhtikuussa. Myös Lontoon pormestarivaalit pidetään torstain suurena vaalipäivänä.­

Lontoon äänestäjäkunta on verraten nuorta ja kansainvälistä, mikä hyödyttää Khania ja työväenpuoluetta. Lontoosta puhutaankin usein ”punaisena” metropolina.

Myös EU-kansalaiset saavat äänestää jo kertaalleen pandemian takia lykätyissä vaaleissa. Khan tunnetaan brexitin vastustajana.

Pormestariehdokkaita Lontoossa on parikymmentä. Jos Khan ei tule valituksi suoraan, on toisella kierroksella vastassa mitä todennäköisimmin konservatiivipuolueen Shaun Bailey.

Torstain suuri vaalipäivä on myös välitilinpäätös sille, kuinka Britannian hallituspuolue (konservatiivit) ja suurin oppositiopuolue (työväenpuolue eli labour) ovat onnistuneet vakuuttamaan äänestäjät.

Jos konservatiivit menestyvät, kunnian niittää pääministeri Johnson.

Jos taas labour onnistuu, se antaa uutta puhtia runsas vuosi sitten puolueen johtoon valitulle Keir Starmerille.

Työväenpuolueen johtaja Keir Starmer (kesk.) tapasi opiskelijoita kampanjoidessaan Dagenhamissa Lontoossa maaliskuussa.­

Konservatiivien ja työväenpuolueen taistelun symboliksi on tänä keväänä noussut suurelle yleisölle tuntematon Hartlepoolin vaalipiiri Koillis-Englannissa.

Brexit-henkisessä Hartlepoolissa järjestetään torstaina niin sanotut täytevaalit, joissa vaalipiiristä valitaan uusi kansanedustaja brittiparlamenttiin edellisen jouduttua eroamaan.

Yhden kansanedustajan painoarvo on brittiparlamentissa pieni, koska alahuoneessa istuu 650 parlamentaarikkoa. Hartlepoolin vertauskuvallinen merkitys on kuitenkin iso: alueelta on valittu työväenpuoluelainen aina 1970-luvulta lähtien.

Nyt labour uhkaa kuitenkin menettää varman paikkansa. Konservatiivien ehdokas johtaa kirkkaasti aivan vaalien alla, kertoi ITV-kanavalle tehty Survation-mittaus tiistaina.

Hartlepoolin symbolista tärkeyttä todistaa se, että paikalle ovat vaivautuneet kampanjoimaan niin Johnson kuin Starmerkin.

Britannian pääministeri Boris Johnson poseerasi ja peukutti paikallisten kanssa kampanjoidessaan Hartlepoolin vaalipiirissä Koillis-Englannissa. Konservatiivipuolue toivoo yllätysvoittoa Hartlepoolin torstaisissa täytevaaleissa. Perinteisesti vaalipiiristä on valittu aina työväenpuoluelainen kansanedustaja.­

Tappio olisi Starmerille paha takaisku.

”Sanoin jo silloin kun minut valittiin [labourin johtoon], että meillä on iso urakka edessämme”, Starmer kertoi Radio 4 -kanavalle.

Brexit on iso aihe Skotlannin parlamenttivaaleissa, mutta muuten EU-ero seurauksineen on jäänyt tänä keväänä pandemian varjoon.

Konservatiivipuoluetta kannattelee Britannian ripeästi sujunut rokotusohjelma. Brexitiä enemmän äänestäjiä kiinnostaa nyt se, milloin koronarajoitukset puretaan ja elämä palautuu uomiinsa.

Pandemia peitti alleen brexitin talousvaikutukset, ja se on ollut onni konservatiivipuolueelle. Lue lisää tästä HS:n jutusta.

Professori David Edgerton King’s College Londonista huomauttaa kuitenkin, että konservatiivihallituksen rokotusohjelmalle ei tule antaa liikaa painoarvoa.

”Pitää muistaa, että Britannia on tuonut ison määrän koronarokotteista EU:sta, vaikka ei ole itse vienyt rokotteita – – Britannia on hyötynyt tästä anteliaisuudesta”, Edgerton sanoi kirjeenvaihtajille Zoomissa.

Edgerton, McDermid ja kulttuuriväki ympäri Eurooppaa toivoo nyt, että EU alkaisi tukea Skotlantia itsenäistymispyrkimyksissä.

Huhtikuun lopussa julkaistussa avoimessa kirjeessä yli 170 kulttuurivaikuttajaa ehdotti, että EU ottaisi Skotlannin takaisin EU-maaksi ilman normaalia hakuprosessia – jos Skotlanti itsenäistyy.

Kirjeen allekirjoittajiin kuuluu muun muassa kirjailija Sofi Oksanen.

”Englantilaisena olen iloinen, että Skotlanti kulkee kohti itsenäisyyttä ja EU:ta. Skotlannin lähtö voi olla hyväksi myös Englannille”, professori Edgerton sanoi.