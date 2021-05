Nepalin koronatilanne alkoi pahentua huhtikuun alussa, kun maan pääministeri sanoi taudin talttuvan guavanlehtivettä kurlaamalla. Aiemmin hän väitti nepalilaisilla olevan muita parempi vastustuskyky tautia vastaan, koska he syövät paljon mausteita.

Korona­virus­tilanne uhkaa Nepalissa muodostua vähintään yhtä pahaksi kuin naapurivaltio Intiassa. Päivittäisiä tartuntoja sataatuhatta asukasta kohden on Nepalissa tilastoitu nyt lähes saman verran kuin Intiassa kaksi viikkoa sitten.

Nepalin tilanteesta kertoo muiden muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN, jonka mukaan maassa viime viikonloppuna tehdyistä virustesteistä 44 prosenttia osoittautui positiivisiksi. Tartuntoja vahvistetaan nyt keskimäärin 20 sataatuhatta asukasta kohden eli noin 8 600 vuorokaudessa. Nepalissa on noin 31 miljoonaa asukasta.

Intiassa vahvistettiin torstaina jälleen ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja ja koronavirukseen liittyviä kuolemia. Tartuntoja oli yhden vuorokauden aikana 412 000 ja kuolemia 4 000.

Julkinen terveydenhoito on maailman köyhimpiin maihin kuuluvassa Nepalissa heikkoa, ja rokotusaste on siellä jäänyt alhaisemmaksi kuin Intiassa. Huhtikuun lopussa noin seitsemän prosenttia Nepalin väestöstä oli saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Maan sairaalat ovat ylikuormittuneet, sillä hoitopaikkoja ja lääkäreitä on asukasmäärään suhteutettuna vähän. Nepalin tilanne saattaakin kärjistyä pahemmaksi kuin mikä se on tällä hetkellä Intiassa.

Tartuntojen nopeaa leviämistä ovat edesauttaneet isot uskonnolliset festivaalit, hääjuhlat ja poliittiset tapahtumat sekä vilkas rajaliikenne Intian kanssa. Jälkeenpäin maan hallintoa on arvosteltu siitä, että se ei ajoissa kieltänyt suuria kokoontumisia eikä vaatinut maan rajan ylittäneitä jäämään karanteeniin.

Epidemia on sekä Nepalissa että Intiassa saanut lisävoimaa virusmuunnoksesta, joka on mutatoitunut useampaan kertaan.

”Tilanne pahenee päivä päivältä, ja kohta se voi riistäytyä käsistä”, sanoi maanantaina Nepalin terveysministeriön tiedottaja, tohtori Samir Adhikari CNN:n mukaan.

Nepal on pyytänyt kansainvälistä apua saadakseen vähintään 1,6 miljoonaa Astra Zenecan rokoteannosta ja muun muassa happisäiliöitä potilaiden hoitoon, kertoo uutistoimisto Reuters.

Virus on levinnyt huolimatta osaan maata määrätystä sulkutilasta ja rajaliikenteen tiukentamisesta. Tartuntaryppäitä on ollut jopa merenpinnasta mitattuna maailman korkeimman vuoren Mount Everestin perusleireissä.

Pandemian pahenemisesta huolimatta väkeä liikkuu runsaasti Nepalin ja Intian välillä jo pelkästään siirtotyöläisyyden takia.

Lisäksi moni intialainen on paennut kotimaansa epidemiaa naapuriin joko jäädäkseen sinne tai siirtyäkseen sitä kautta kolmanteen maahan. Nyt Nepaliin takaisin tulijoilta jo vaaditaan negatiivinen koronatestitulos, mutta päätös tehtiin asiantuntijoiden mukaan liian myöhään.

Terveysministeriön Adhikari arvioi tilanteen kärjistyvän muutamien viikkojen kuluessa.

Esimerkiksi maan pääkaupunki Katmandu valmistautuu sulkutilasta huolimatta jo uuteen uskonnolliseen tapahtumaan, toukokuiseen Rato Macchendranath -festivaaliin.

Tilanne Nepalissa alkoi paheta huhtikuun alussa, kun maan pääministeri Khadga Prasad Sharma Oli sanoi taudin talttuvan guavanlehtivettä kurlaamalla. Jo aiemmin viime vuonna hän väitti nepalilaisilla olevan muita parempi vastustuskyky tautia vastaan, koska he syövät paljon mausteita.

Nyt maa kirittää testauksia, ja armeija on määrätty Intian-vastaiselle rajalle pystyttämään hoitorakennuksia kotiin palaaville nepalilaistyöläisille.

Viime viikolla Katmanduun määrättiin kahden viikon sulkutila, mutta jo ennen sen voimaantuloa kaupunkiin oli saapunut suuri määrä siirtotyöläisiä, CNN kertoo.

Nepal on kieltänyt kansainväliset lennot 6. toukokuuta lähtien. Kokoontumisrajoituksia on määrätty pahimmille tartunta-alueille, mutta niitä ei välttämättä noudateta maassa, jossa esimerkiksi uskonnollisilla juhlilla on suuri merkitys ihmisten elämässä.