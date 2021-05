Torstaina Ruotsin suurimmassa rokotekeskuksessa kävi kuhina, kun päivää aiemmin rokoteaikataulua päätettiin aikaistaa. Samalla Ruotsissa ylittyi miljoonan koronavirustartunnan raja.

Tukholma

Onneksi olkoon, sanoo sairaanhoitaja Julia Cezar.

Hän on juuri pistänyt koronarokotepiikin Maria Thunvallin käsivarteen.

”Nyt tuntuu hyvältä, tätä on odotettu pitkään”, sanoo Thunvall.

Hän tuli heti aamulla Tukholman Kistan messukeskukseen, jossa pyöritetään Ruotsin suurinta rokotuskeskusta.

”Minulla ei ole tapana ottaa rokotteita, mutta tämä tuntui tärkeältä ihan koko maailman kannalta, jotta pystymme jatkamaan elämäämme tavalliseen tapaan.”

Thunvall oli yksi monista 55–59-vuotiaista tukholmalaisista, jotka saivat torstaina ensimmäisen koronarokotuksensa.

Se oli tietynlainen yllätys, sillä Tukholman lääni päätti keskiviikkona siirtyä nopeutetulla aikataululla viimeiseen rokotusvaiheeseen, mikä tarkoitti sitä, että torstaista eteenpäin Tukholma alkoi rokottaa muitakin kuin riskiryhmäläisiä.

Alun perin Tukholman oli tarkoitus siirtyä rokotusten viimeiseen vaiheeseen vasta ensi viikolla.

Nyt ensimmäisenä rokotusvuoroon pääsivät 55–59-vuotiaat. Myöhemmin rokotuksia on tarkoitus jakaa ikäryhmä kerrallaan portaittain, kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet rokotuksen.

Martin Karlsson varasi ajan heti keskiviikkona, kun rokotukset avautuivat yli 55-vuotiaille.­

Kun uutinen rokotusten aikaistamisesta tuli, rokotusten varaussovellus ruuhkautui pahasti ja kaatui. Sovellukseen kirjautui lyhyen ajan sisään yli puoli miljoonaa ihmistä. Yli puolet läänin 55–59-vuotiaista ehti varata rokoteajan keskiviikon aikana. Se tarkoittaa noin 78 000 ihmistä.

”Se oli kaaos”, Thunvall nauraa.

”Minä sain onneksi tälle päivälle ajan. Halusin saada sen niin nopeasti kuin mahdollista.”

Kistan rokotekeskusta operoi terveysalan yritys Werlabs, joka on koronapandemian ajan pyörittänyt rokotusten lisäksi muun muassa laajaa testaustoimintaa. Toimitusjohtaja ja osaomistaja Henrik Forsberg kertoo, että rokotekeskuksessa pystytään rokottamaan parhaimmillaan noin 10 000 ihmistä päivässä.

”Nyt rokotetoimitukset ovat sillä tasolla, että pystymme rokottamaan noin 2 800 ihmisen päivätahdilla. Kun toimituksia tulee lisää, kiihdytämme tahtia.”

Forsberg itse heräsi koronaviruksen vaarallisuuteen aikaisin. Hänen vaimonsa lääkäriystävä oli Tukholman ensimmäinen tehohoitoon joutunut koronapotilas.

Werlabsin toimitusjohtaja Henrik Forsberg tarkkaili rokotusten etenemistä Kistan messukeskuksessa.­

”Tauti on vaarallinen, ja tajusimme sen varhain. Siksi lähdimme yrityksenä kehittämään aluksi testaustoimintaa ja myöhemmin rokotteiden jakelua.”

Werlabs on yksityisenä yrityksenä pyörittänyt Kistan rokotekeskusta huhtikuun puolivälistä lähtien Tukholman läänin toimeksiannosta.

Ruotsissa on jaettu nyt noin 3,5 miljoonaa rokoteannosta, ja vähintään ensimmäisen annoksen on saanut noin 33 prosenttia yli 18-vuotiaista ruotsalaisista. Suomessa ainakin ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 38 prosenttia yli 16-vuotiaista.

Rokotustahdin on määrä kiihtyä lähitulevaisuudessa, mikä onkin toivottavaa, sillä tartuntatilanne on yhä huono.

Torstaina Ruotsissa ylittyi miljoonan koronavirustartunnan raja. Samalla kansanterveysvirasto kertoi odottavansa tartuntatilanteen parantuvan kesää kohti, jos nykyisiä rajoituksia noudatetaan hyvin.

Tilanne on kuitenkin yhä vakava sekä tartuntojen määrän että sairaanhoitoon kohdistuvan paineen vuoksi.

Kistan messukeskukseen virtaa tasaiseen tahtiin väkeä.

Valtava messuhalli on muuttunut operaatiokeskukseksi, jossa rokotteita jaetaan kuin liukuhihnalta. Viime päivinä tahti ehti kuitenkin hetkeksi hidastua.

Tiistaina annettiin vain 800 rokotetta. Syy on se, että rokoteaikoja on viime aikoina jäänyt merkittävästi käyttämättä. Siksi Tukholman lääni päättikin aikaistaa rokoteaikataulua ja avata rokotukset suuremmalle joukolle.

Ihmiset jonottivat turvavälejä pitäen rokotuspaikalle.­

Miksi rokoteaikoja on jäänyt käyttämättä?

”Sitä voi vain spekuloida”, sanoo Forsberg.

”Aluksi ajat menevät nopeasti, mutta sitten tahti rauhoittuu. Mahdollista on, että ikäluokasta yksinkertaisesti loppui väki. Mutta kun rokotuksissa nyt siirryttiin vaiheeseen neljä, ajat menivät heti.”

Kun hoitaja on pistänyt rokotteen, rokotetut siirtyvät vartiksi istumaan suureen odotustilaan. Siellä istuu myös pariskunta Katriina Wilkki ja Svetozar Serafimovski.

Katriina Wilkki ja hänen miehensä Svetozar Serafimovski olivat tyytyväisiä saadessaan rokotteen.­

He ovat onnellisia rokotteesta. Tärkeintä on, että nyt voi ehkä päästä takaisin kotimaahan Suomeen, Wilkki sanoo. Hän on syntynyt Helsingissä, mutta asuu nyt perheineen Solnassa.

”Kävin viimeksi Helsingissä vuoden 2019 lopussa. Haluan kovasti päästä tapaamaan vanhempiani ja sisaruksiani.”

”Toivottavasti rokotetahti kiihtyy ja pääsemme palaamaan pian normaaliin”, hän sanoo.