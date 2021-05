Skotlannin vaalitulos selviää todennäköisesti vasta lauantaina.

Lontoo

Britannian ja Ranskan brexit-kiista Kanaalin kalavesistä varasti huomion torstaina, kun Britanniassa järjestettiin iso joukko alue- ja paikallisvaaleja.

Äänestys Britanniassa jatkuu aina puoleenyöhön asti Suomen aikaa.

Torstaina äänestetään muun muassa Skotlannin ja Walesin parlamenttivaaleissa sekä Lontoon ja muiden metropolien pormestarivaaleissa.

Kuntavaaleissa eri puolilla Englantia on jaossa myös yhteensä noin 5 000 paikkaa.

Pääministeri Boris Johnson käytti Jerseyn saaren kalaselkkausta vaalipäivänä hyväkseen korostaakseen Britannian tiukkaa linjaa.

”Pääministeri muistuttaa ehdottomasta tuestaan Jerseylle ja vahvistaa, että kaksi kuninkaallisen laivaston alusta jää paikalle varotoimenpiteenä”, Johnsonin tiedotus ilmoitti torstaina.

Kiistan ytimessä ovat brexitin jälkeiset kalastusluvat. Niiden entistä tiukemmat ehdot ovat suututtaneet alueen ranskalaiskalastajat.

Ranskalaiskalastajat kokoontuivat osoittamaan mieltään Jerseyn saaren edustalla, minkä jälkeen Britannia lähetti paikalle kaksi sotalaivaa. Viikon mittaan kiristynyt tilanne laukesi kuitenkin jo torstai-iltana, uutisoi muun muassa BBC.

Nainen asettelee kylttiä äänestyspaikalla Pitlochryn kaupungissa Skotlannissa 6. toukokuuta 2021.­

Kalastus kiinnostaa äänestäjiä etenkin Skotlannissa ja Englannin rannikkoalueilla. Britannian ja EU:n joulukuussa solmima kauppa- ja yhteistyösopimus on ollut monille brittikalastajille ja -viejäyrityksille iso pettymys.

Jerseyn kiista ei kuitenkaan vaalitulosta käännä.

Mielipidemittausten mukaan Skotlannin itsenäisyyttä ajava Skotlannin kansallispuolue (SNP) tulee olemaan kirkkaasti suurin puolue. Auki on kuitenkin se, saako puolue enemmistön 129-paikkaiseen skottiparlamenttiin.

Jos SNP saa enemmistön, antaa se pääministeri Nicola Sturgeonille entistä vahvemman perusteen vaatia uutta kansanäänestystä Skotlannin itsenäistymisestä. Se taas voisi johtaa jopa Yhdistyneen kuningaskunnan hajoamiseen.

Skotlannin pääministeri ja SNP:n johtaja Nicola Sturgeon tapasi äänestäjiä Glasgowssa Skotlannissa 6. toukokuuta 2021.­

”Tämän päivän vaalit ovat ehkä tärkeämmät kuin mitkään aiemmat”, Sturgeon sanoi torstaina SNP:n vaalivideossa.

Skotlannin asukkaat hylkäsivät itsenäistymisen kansanäänestyksessä syyskuussa 2014.

Pandemia ja siitä johtuvat koronarajoitukset tulevat hidastamaan ääntenlaskua Britanniassa.

Esimerkiksi Skotlannissa ääntenlasku alkaa ennakkotietojen mukaan vasta perjantaiaamuna. Lopullinen tulos voi venyä lauantai-iltaan Suomen aikaa.

Kuntavaalituloksia saataneen perjantain ja lauantain mittaan. Konservatiivipuolueen odotetaan häviävän jonkin verran paikallisvaaleissa.

Pieni tappio olisi kuitenkin pääministeri Johnsonille voitto: jos äänestäjät eivät rankaise kunnolla brexitin ja pandemian kanssa kompuroinutta konservatiivihallitusta, on se jo saavutus sinänsä.

Mielipidemittausten mukaan konservatiivit ovat Englannissa suositumpi puolue kuin Keir Starmerin johtama työväenpuolue. Taustalta löytyy muun muassa brittihallituksen ripeästi sujunut rokotusohjelma.

Britanniassa ensimmäisen koronarokotuksen on saanut jo lähes 35 miljoonaa ihmistä, ja toisenkin yli 16 miljoonaa. Maassa asuu noin 67 miljoonaa ihmistä.

”Menkäähän porukat äänestämään”, Johnson twiittasi torstaina äänestettyään morsiamensa Carrie Symondsin kanssa.

Brexitin myötä konservatiivit ovat myös vallanneet perinteisiä työväenpuolueen kannatusalueita. Konservatiiveista on tullut perinteisen työväen puolue, kun taas työväenpuoluetta äänestää koulutettu keskiluokka.

”Konservatiivipuolue on tullut labourin tontille, mikä on kaventanut labourin tilaa”, professori Tony Travers London School of Economicsista sanoi huhtikuussa Lontoossa toimiville kirjeenvaihtajille.

Myös labourin Starmer twiittasi torstaina kuvan itsestään ja Victoria-vaimostaan äänestämässä:

”Ääni labourille on ensimmäinen askel kohti parempaa tulevaisuutta.”

Jo perjantaiaamuna kuullaan, onnistuuko konservatiivipuolue valtaamaan Hartlepoolin vaalipiirin työväenpuolueelta.

Hartelpoolissa järjestetään torstaina brittiparlamentin täytevaalit edellisen kansanedustajan jouduttua eroamaan.

Vaikka kyse on vain yhdestä paikasta 650-paikkaisessa alahuoneessa, on sen symbolinen merkitys suuri: vaalipiiri on ollut labourin hallussa 1970-luvulta lähtien.

Lontoossa sen sijaan labour on vahvoilla. Lontoon istuva pormestari eli työväenpuoluelainen Sadiq Khan saa lähes varmasti jatkokauden.

Lontoon pormestarinvaalitulos selvinnee vasta lauantaina.

”Vaalikisa on tiukka, eikä mitään voi pitää varmana. Jokaisella äänellä on väliä”, Khan twiittasi torstaina.

Lontoon pormestari poseerasi äänestyspaikan edessä Luna-koiransa kanssa. Britanniassa on suosittua vaalipäivän some-ilottelua jakaa kuva koirasta äänestyspaikalla.