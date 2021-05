Aseellista väkivaltaa tilastoivan Fogo Cruzado -sivuston mukaan Rio de Janeiron osavaltiossa oli tapahtunut huhtikuun loppuun mennessä lähes 2 000 ampumista, joissa on kuollut 421 ihmistä.

Brasiliassa Rio de Janeirossa ainakin 25 ihmistä kuoli torstaina poliisioperaatiossa Jacarezinhon slummissa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters brasiliaismedioihin nojaten. Yksi kuolleista on poliisi.

Poliisioperaatio kohdistui huumekauppiaisiin, joiden epäiltiin houkutelleen alaikäisiä huumebisnekseen, kertoo brasilialainen G1-uutissivusto.

Lisäksi ainakin kaksi sivullista loukkaantui, kun matkustajia kuljettanut metrovaunu osui ristituleen, kertoo AFP.

Reutersin mukaan epäillyt yrittivät paeta slummista kattoja pitkin, kun poliisit ajoivat paikalle. Alueella lensi myös helikoptereita.

Paikallispoliisin mukaan kuolleen poliisin lisäksi kaksi muuta poliisia haavoittui. Poliisi kertoo, että kuolleiden joukossa on todennäköisesti huumejengin johtohahmoja. Ainakin 10 ihmistä pidätettiin tilanteessa.

G1-uutissivuston mukaan pandemian vuoksi poliisioperaatiot on kielletty faveloissa eli slummeissa ”ehdottomia poikkeustapauksia” lukuunottamatta.

Kyseessä on eniten kuolonuhreja koskaan vaatinut poliisioperaatio Rio de Janeiron osavaltiossa.

”[Torstain operaatio] ohitti 19 kuolonuhria vaatineen operaation Complexo do Alemãon slummissa vuonna 2007. Emme odottaneet menettävämme yhtä omistamme tässä tilanteessa”, poliisipäällikkö Ronaldo Oliveira totesi Reutersille.

Aseellista väkivaltaa tilastoivan Fogo Cruzado -sivuston mukaan osavaltiossa oli huhtikuun loppuun mennessä lähes 2 000 ampumista, joissa on kuollut yhteensä 421 ihmistä. Kuolleista 27 on sivuston mukaan poliiseja.

Vuonna 2020 puolestaan kirjattiin noin 4 500 ampumista, joissa kuoli yhteensä lähes 900 ihmistä. Viime vuonna luku kuitenkin suhteellisen pieni verrattuna vuoteen 2019, jolloin ampumisia kirjattiin noin 7 300 ja kuolemia 1 522.

Sivusto on tilastoinut ampumisia vuodesta 2016 lähtien.

Osavaltion sisällä ylivoimaisesti eniten ampumisia, yli 1 000, on tänä vuonna kirjattu Rio de Janeiron kaupunkialueelle. Ampumisista suurin osa, 604 kappaletta, on kirjattu kaupungin pohjoisalueella, jossa myös Jacarezinhon slummi sijaitsee. Eniten kuolemia ja loukkaantumisia on kaupungin itäpuolella.

HS kertoi lokakuussa, että asemyynti Brasiliassa on lähes kolminkertaistunut kahdessa vuodessa presidentti Jair Bolsonaron valtakaudella. Aseiden helpompi saatavuus kuului presidentin vaalilupauksiin. Maassa on myös suuri laittomien aseiden markkina, ja tietyillä köyhillä alueilla rikosjärjestöt ovat olleet keskeisiä vallankäyttäjiä.