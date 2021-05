Konservatiivien voitolla on symbolinen merkitys.

Britannian torstaisen vaalipäivän ensimmäiset tulokset ovat tulleet. Pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolue sai brittiparlamentin täytevaaleissa Hartlepoolin vaalipiirissä äänienemmistön. Konservatiivipuolue voitti oppositiopuolue labourin tämän perinteisellä kannatusalueella.

Perinteisesti Hartlepoolin vaalipiiri on ollut työväenpuolueen vahvaa kannatusaluetta. Koillis-Englannissa Hartlepoolissa torstaina järjestyt vaalit olivat parlamentin täytevaalit, joilla täytettiin eronneen kansanedustajan paikka.

Vaikka kyse on vain yhdestä paikasta 650-paikkaisessa alahuoneessa, on sen symbolinen merkitys suuri: vaalipiiri on ollut labourin hallussa 1970-luvulta lähtien. Brexitin myötä konservatiivit ovat vallanneet perinteisiä työväenpuolueen kannatusalueita

Perjantaiaamuna vahvistetut tulokset virallistavat konservatiivipuolueen edustaja Jill Mortimerin saaneen selvän äänienemmistön työväenpuolueen Paul Williamsia vastaan.

Täytevaalit järjestettiin paikallisten vaalien rinnalla täyttämään seksuaalisesta ahdistelusta syytetyn eronneen kansanedustajan paikka.

Torstaina koko Britannian alueella järjestetään joukko paikallisvaaleja. Vaalien mielenkiintoisimmat tulokset saadaan luultavasti Skotlannista, jossa jännitetään saako itsenäisyyttä ajava Skotlannin kansallispuolue (SNP) enemmistön skottiparlamenttiin. Koronaviruspandemian takia ääntenlaskenta ja tulosten julkistus kuitenkin venyvät mahdollisesti lauantaihin saakka.