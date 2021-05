Pakistanin hallitus pelkää moskeijoiden sulkemisen johtavan yhteenottoihin islamilaisessa valtiossa, arvioivat asiantuntijat.

Intiassa riehuva koronavirus on saanut naapurimaa Pakistanin kiristämään koronavirusrajoituksia, mutta ne eivät ulotu moskeijoihin asti, kertoo uutistoimisto AFP.

Pakistanissa matkustaminen on kielletty, koulut ja ravintolat on suljettu ja kaupat suljetaan joka ilta, mutta moskeijat ottavat vastaan rukoilijoita kuten ennenkin.

Moskeijoiden sulkemisen pelättäisiin johtavan yhteenottoihin konservatiivisessa muslimimaassa.

AFP:n haastattelema koronaviruksen kanssa työskentelevä lääkäri Saeedullah Shah kritisoi hallitusta heikoksi. Hänen arvionsa mukaan hallitus on niin huolissaan uskonnollisten ryhmien vastustuksesta, että rajoitustoimet jäävät puolitiehen.

Pakistanissa on todettu yli 840 000 koronavirustartuntaa ja 18 500 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Pakistanin todelliset luvut ovat todennäköisesti ilmoitettuja suurempia, sillä testauskapasiteetti on rajallinen ja terveydenhoitojärjestelmä on huteralla pohjalla.

Sairaaloiden koronavirusosastot ovat olleet täynnä tai toimintakykynsä äärirajoilla jo viikkojen ajan.

Hallitus pyytää jatkuvasti ihmisiä noudattamaan ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, mutta moskeijoihin se ei halua puuttua.

Intian terveysviranomaiset ovat todenneet, että uskonnolliset kokoontumiset ovat selvästi vaikuttaneet maassa vakavana riehuvan koronavirustilanteen syntyyn.

Se ei ole johtanut muutokseen Pakistanissa, missä shiiamuslimit ovat kerääntyneet tällä viikolla ympäri maata uskonnollisiin juhliin.

Maulana Muhammad Iqbal Rizvi Markazi Jamian moskeijasta kertoo AFP:lle, että Pakistanin ja Intian tilanteita ei voi verrata keskenään, eikä tosiuskovaisilla ole pelättävää.

”Meidän rukouksemme ovat erilaisia”, hän sanoo. ”He ovat vääräuskoisia ja me olemme muslimeja. Allahin edessä katuminen on meidän uskomme. He eivät kadu, ja siinä on syy.”

Pakistanin pääministeri Imran Khan totesi perjantaina ihmisten kuolevan kaduille Intiassa ja sanoi, että ”Allah on ollut meille suopea verrattuna muuhun maailmaan”. Samalla hän kehotti varovaisuuteen ja painotti, että seuraavien kahden viikon aikana koronavirustartuntojen määrä pitää saada laskusuuntaan.

AFP:n mukaan ihmiset pakkautuvat yhä tiiviisti moskeijoihin eivätkä välitä turvaväleistä. Samalla Pakistanin viranomaiset vakuuttavat, että suosituksia ja rajoituksia noudatetaan.

”Jos jossakin paikassa covid-19-ohjeistuksia noudatetaan, niin moskeijoissa”, sanoo uskonnollisten asioiden ministeriön puhehenkilö Imran Siddiqui.