”Tuntuisi oudolta, että tällainen ovulaatio olisi tapahtunut ilman lääkitystä”, kommentoi lisääntymislääketieteen emeritaprofessori Aila Tiitinen.

25–vuotias malilainen nainen Halima Cisse synnytti tiistaina viisi tyttöä ja neljä poikaa keisarinleikkauksella Marokossa. Äiti voi hyvin ja vauvat on siirretty keskoskaappeihin alhaisen painon vuoksi.

Marokkolaisen sairaalan lääkärin mukaan vauvojen painot olivat syntyessä 500 gramman ja kilon välillä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Aiemmin yhdeksiköt on syntynyt kahteen perheeseen: Australiassa vuonna 1971 ja Malesiassa vuonna 1999. Näistä yksikään ei kuitenkaan selvinnyt muutamaa päivää kauempaa.

Cissen tapauksessa ei ole vielä varmistettu, ovatko yhdeksiköt syntyneet luonnollisesti vai onko hän käyttänyt hormoni- tai hedelmöityshoitoja.

”Käytännössä hedelmöittymiseen tarvitaan yhdeksän munarakkulaa, jossa kussakin on yksi munasolu. Toki yksi munasolu voi jakautua ja syntyä identtisiä kaksosia, jolloin munasoluja voisi olla vähemmänkin. Tuntuisi oudolta, että tällainen ovulaatio olisi tapahtunut ilman lääkitystä”, kommentoi lisääntymislääketieteen emeritaprofessori Aila Tiitinen.

Normaalisti ovulaatiossa munasarjoista irtoaa vain yksi munasolu, mutta on mahdollista, että luonnollisesti irtoaa yksi tai useampia munasoluja. Hormonihoidoilla voidaan auttaa useampien munasolujen kypsyttämisessä, jolloin niitä voi irrota lukuisampia.

”Tällaisen raskauden tapahtuminen luonnollisesti on todella epätodennäköistä. Afrikassa hormonihoitoa määrätään, kun nainen lopettaa ehkäisyn käyttämisen ja kun ovulaatioiden uudelleen alkamisessa kestää”, kertoo gynekologi Bill Kalumi BBC:lle.

Hoitaja tarkisti casablancalaisessa sairaalassa, miten yksi yhdeksästä malilaisnaisen keskosvauvasta voi.­

Monisikiöiset raskaudet ovat vaarallisia niin vauvoille kuin äidille itselleen.

Normaalisti raskaus kestää 40 viikkoa. Kun sikiöiden määrä kasvaa, raskausviikot vähenevät, koska tilaa kohdussa ei ole riittävästi. Myös paino vaikuttaa: amerikkalaisen Slate-lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kun sikiöiden yhteispaino saavuttaa 5,5 kilon rajan, synnytys viimeistään käynnistyy.

Monikkoperheiden yhdistyksen mukaan kaksosten tapauksessa raskaus kestää yleensä 36 viikkoa, kolmosten 33 viikkoa ja niin edelleen. Cisselle syntyneet yhdeksän lasta painoivat puolesta kilosta kiloon ja synnytys tapahtui 30 raskausviikolla.

Mitä aiemmin vauva syntyy, sitä todennäköisempää on, että se kärsii pitkäaikaissairauksista, kuten CP-vammasta. BBC:n mukaan Cissen vastasyntyneet vauvat on siirretty keskoskaappeihin, joissa heistä pidetään huolta seuraavan 2–3 kuukauden ajan.

Lapsettomuushoidoista eli hedelmöitys- ja hormonihoidoista puhuttaessa tulee huomioida toiminnan eettisyys, sillä jokaisen sikiön myötä riskit kasvavat. Lapsettomuuden ympärillä pyörivät kuitenkin muutkin ongelmat.

Suomessa terveydenhuollon hoidot ovat halpoja verrattuna monen muun maan hintoihin. Aila Tiitisen kommentoi lapsettomuuden olevan ongelma kaikkialla maailmassa, mutta esimerkiksi Afrikassa ongelma kasvaa suurempiin mittasuhteisiin, koska hoitoihin pääsy on vaikeaa, ellei mahdotonta sen hinnan takia.

Edellinen ennätys synnytyksessä selvinneistä olivat kahdeksikot, jotka syntyivät yhdysvaltalaiselle ”Octomom”-nimelläkin tunnetulle Nadya Sulemanille. Lapset täyttivät tänä vuonna jo 12 vuotta. Sulemanin kahdeksikko syntyi koeputkihedelmöityksen tuotoksena, kun kohtuunsa istutettiin kuusi alkiota. Yhdysvalloissa maksimäärä istutetuille alkoille on kolme.

Suomessa lapsettomuushoidot ovat kehittyneet, ja nykyään koeputkihedelmöityksessä kohtuun istutetaan vain yksi hedelmöittynyt munasolu. Myös hormonihoitojen puolella käyttöön on otettu letrosol, jonka käytön seurauksena alkaa harvempia monisikiösairauksia kuin aiemmilla hormonihoidoilla.

Suomen kerralla on syntynyt vauvoja enimmillään viisi. Viitosia on syntynyt Suomessa useamman kerran, viimeksi vuonna 1977. Nelosia on syntynyt 2000-luvun aikana kahdet. Kolmossynnytyksiä on vuosittain viidestä kymmeneen ja kaksosia syntyy jopa yli 600. Vain noin 1,4 prosentissa kaikista synnytyksistä syntyy useampi kuin yksi vauva.