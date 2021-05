EU-johtajat kokoontuivat Portugalin Portoon kaksipäiväiseen kokoukseen.

Euroopan unionin johtajat kokoontuivat perjantaina Portugalin Portoon kaksipäiväiseen kokoukseen. EU-puheenjohtajamaa Portugalin kokousteemana olivat Euroopan sosiaaliasiat ja työllisyystoimet, mutta keskustelussa olivat myös yhteiset koronatoimet.

Tunnelmaa sähköisti perjantaina erityisesti Yhdysvaltojen yllätysvaatimus koronarokotteiden patenttien vapauttamisesta. Patenttien vapauttamista aiemmin vastustanut Yhdysvallat kertoi mielenmuutoksestaan keskiviikkona. EU:ta oli informoitu vain hetki ennen ilmoitusta.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen EU:n olevan avoin keskustelemaan kaikista toimista, jotka nopeuttavat rokotteiden maailmanlaajuista saatavuutta. Myös esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi kannattavansa patenttien vapauttamista, Ranskan aiemmasta linjasta poiketen.

Perjantaina äänenpainot olivat kuitenkin maltillisempia. Macron painotti kokoukseen saapuessaan, että rokotepatentit eivät ole ydinkysymys rokotetuotannon vauhdittamisessa.

”Voitko antaa rokotteiden kaavan laboratoriolle, joka ei osaa tuottaa rokotetta eikä siis tulosta synny huomenna?” Macron kysyi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kokoukseen Portossa osallistunut Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) painotti tiedotustilaisuudessa koko maailman rokotekattavuuden tärkeyttä tilanteessa, jossa uhkana ovat uudet ja vaaralliset virusvariantit.

Suomi ei ole kuitenkaan vielä muodostanut omaa kantaa patenttien mahdolliseen vapauttamiseen.

”Suomi ei ole ottanut asiaan kantaa. Pidän tärkeänä, että keskustelua käydään EU-tasolla yhteisesti. Asia ei ole yksin Suomen käsissä, minkä vuoksi keskustelu on käynnistettävä Euroopassa”, Marin sanoi.

Euroopan unioni on osallistunut moniin rokotepatentteja koskeviin keskusteluihin Maailman kauppajärjestö WTO:n kanssa. Varsinaisia neuvotteluita rokotepatenttien avaamisesta ei ole aloitettu. Neuvotteluja varten EU-maiden määräenemmistön pitäisi tukea patenttien avaamishanketta. Tätä määräenemmistöä Portossa tuskin saavutetaan.

Euroopan komission näkökulmasta keskustelua olisi käytävä nyt asioista, joilla kiireisimmin autettaisiin maailmanlaajuista rokotteiden saatavuutta. Rokotepatenttien avaaminen ei ole kriittisin kysymys, keskusteluihin osallistuneet komission virkamiehet kertoivat perjantaina.

”Kriittisimmät kysymykset ovat rokoteraaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuus, osaavan työvoiman vähyys, rokotteiden hyväksymisen viiveet ja tuotantoketjujen ongelmat”, komission virkamies luonnehti.

Komission mukaan rokotetuotannon pullonkaula on tuotanto, ei patentit. Patenttien vapauttaminen ei myöskään yksin riitä. Vaikka WTO-neuvotteluissa patentit vapautettaisiin, jatkokeskusteluja pitäisi käydä teknologian ja tiedon siirrosta. Tähän tarvitaan myös lääkeyhtiöiden yhteistyötä.

”Huippukokin resepti ei takaa hyvää ateriaa”, virkamies luonnehti.

Komission asiantuntijoiden mukaan rokotetuotannon käynnistäminen vaatii ainakin vuoden. Puolet ajasta menee teknologian pystyttämiseen, ja loppuaika työntekijöiden koulutukseen. Monessa rokotteita tarvitsevassa maassa ei ole edes alkeellista lääketieteellistä tuotantokapasiteettia.

Lisäksi kyse ei ole vain yhdestä patentista, vaan esimerkiksi Biontechin ja Pfizerin tyyppisessä rna-rokotteessa saattaa olla 80–100 erilaista patenttia, joista on tehty erilliset sopimukset.

Saksa on ollut vastahakoinen patenttien avaamiselle. Biontech on saksalaisyritys. Biontechin kanssa yhteistyössä toimivan lääkeyhtiö Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla sanoi torstaina, ettei kannata patenttien vapauttamista.

Saksa korosti perjantaina, että kyse on pikemminkin tehokkaasti teknologian ja tiedon siirrosta.

”Pääasia ei ole patenttisuoja vaan tuotantokapasiteetti”, Saksan terveysministeri Jens Spahn sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina Reutersin mukaan.

Spahn myös näpäytti tilaisuudessa Yhdysvaltoja siitä, että se ei ole ollut halukas rokotevientiin.

Euroopan unioni päivitti loppuviikosta rokoteluvut. Sen mukaan EU:n ulkopuolelle on toimitettu 200 miljoonaa rokotetta. Määrä on sama kuin mitä EU on itse saanut rokotteita.

WTON:n pääjohtaja Ngozi Okonjo-Iweala arvioi perjantaina Reutersin mukaan, että Yhdysvaltojen ehdotus kiihdyttää keskusteluja kauppajärjestössä. Eri arvioiden mukaan neuvottelut sopimusmuutoksista voivat viedä jopa vuosia.

Okonjo-Iweala painotti, että kehittyvien maiden rokotetuotantoa olisi lisättävä. Nyt esimerkiksi Afrikka tuo mantereen ulkopuolelta lähes kaikki koronarokotteensa.