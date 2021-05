Nepalissa asuvat suomalaiset kertovat tunnelmista hurjien korona­lukujen maasta: ”Ilmassa on suurta huolta ja paniikkia”

Nepalin koronavirustilanne on pahentunut nopeasti. Vaikutukset näkyvät erityisesti pääkaupunki Kathmandussa, mutta pandemia koettelee koko maata Mount Everestiä ja syrjäkyliä myöten.

Suojapukuihin sonnustautuneet Nepalin armeijan sotilaat lastasivat koronavirukseen kuollutta autoon Kathmandussa, Nepalissa toukokuun 5. päivänä. Intiasta lähtöisin olevat virusmuunnokset leviävät nopeasti Nepalissa, jolla on pitkä yhteinen ja avonainen raja Intian kanssa.­

Koronavirustilanne Nepalissa on riistäytynyt käsistä. Sen pystyi jo viime viikolla aistimaan maan pääkaupungin Kathmandun kaduilla, kertoo Nepalissa Lähetysseuralle työskentelevä Mimosa Hedberg.

”Sairaalat ovat täynnä, koronatestauspaikat ovat täynnä, ilmassa on suurta huolta ja paniikkia”, viikko sitten Suomeen palannut Hedberg kuvailee.

Hedberg jonotti itse viime viikolla koronatestiin ennen matkustamistaan takaisin Suomeen. Paikalla oli sadoittain ihmisiä, eikä turvaväleistä ollut tietoakaan. Varakkaammat ihmiset kävelivät jonon ohi testiin.

Sairaita ihmisiä istuu kaduilla sairaaloiden ulkopuolella, koska sisällä ei kertakaikkisesti ole tilaa. Erään suuren kathmandulaissairaalan johtaja vetosi televisiossa yleisöön, että sairaalaan ei pidä mennä ellei ole todellinen hätätilanne, sillä potilaita ei pystytä hoitamaan.

”Hinduvaltaisessa Nepalissa on tapana polttaa ruumiit. Polttohautaamot ovat täynnä, ja ruumiita poltetaan päivin ja öin. Se kertoo omaa tarinaansa tilanteesta”, Hedberg sanoo.

Rajoitukset vaihtelevat piirikunnittain. Kathmandussa esimerkiksi kaupat saavat olla auki vain kello 7–9 aamuisin. Sen seurauksena väkijoukot tungeksivat ostamaan syötävää perheilleen, ja ihmiset ovat huolissaan ruuan riittävyydestä. Muuten kaduilla ei ole lupaa liikkua, Hedberg kertoo.

Koronavirukseen kuolleiden ihmisten ruumiita poltettiin Bagmati-joen varrella Kathmandussa, Nepalissa toukokuun 3. päivänä.­

Nepalin huono tilanne on suora heijastuma Intian hurjaksi äityneestä koronavirustilanteesta. Maiden välillä on 1 700 kilometriä yhteistä, avointa rajaa. Siirtotyöläisiä liikkuu puolin ja toisin. Vaikka rajavalvonnan lisäämisestä puhutaan, on sen toteuttaminen käytännössä hyvin vaikeaa.

”Nepal ja Intia ovat käytännössä erottamattomia. Rajan avoimuutta varmaan ihmetellään Suomessa, mutta se on käytännössä elinehto Nepalille”, sanoo rajan lähellä asuva suomalainen Erik Salminen.

Salminen muutti tammikuussa Nepaliin työskentelemään Suomen, Nepalin ja EU:n rahoittamassa, Finnish Consulting Groupin vetämässä vesi- ja kehityshankkeessa. Hän asuu Nepalin länsiosassa sijaitsevassa pienessä Dadeldhuran kaupungissa.

Koronavirustilanne huolettaa Salmisen mukaan paikallisia, mutta kaduilla ei näy samanlaista paniikkia kuin Kathmandussa. Dadeldhurassa on vähemmän ihmisiä ja se on kaukana suurista asutuskeskuksista.

Rajoituksetkin ovat hieman löysempiä, sillä kävelyillä saa käydä. Ruokakaupat ja apteekit ovat huomisesta lähtien auki vain pari tuntia päivässä. Sairaalat tosin ovat paikallisten mukaan Dadeldhurassakin täynnä.

Tavallisesti Salminen matkustelisi pitkin lähiseutuja vesi- ja sanitaatiohankkeen puitteissa, mutta nyt hän pysyy kotitoimistolla paikallishallinnon määräysten mukaisesti.

Hankkeen paikallisten työntekijöiden kautta kantautuu kuitenkin hurjia huhuja, Salminen kertoo.

”Täällä liikkuu huhuja, että syrjäseuduilla olisi kokonaisia kyliä kuumeessa”, Salminen sanoo. ”Näitä tietoja ei kuitenkaan voi vahvistaa. Ihmiset eivät halua tai voi hakeutua testeihin ja terveydenhuollon tila on heikko. Jos korona pääsee leviämään täällä, seuraukset voivat olla hyvin vakavat.”

Salmisen tiedossa onkin, että syrjäisempien alueiden paikallisjohtajia on lennätetty sairaaloihin hoitoon.

Koronavirus on todennäköisesti levinnyt kyliin, kun Kathmandussa työskentelevät ovat palanneet kotikyliinsä sulkutilaa pakoon.

”Tällä hetkellä polttopiste on rajalla ja Kathmandussa, mutta mikä se tilanne on parin viikon päästä vuoristokylissä? Huolestuttavia uutisia kuuluu jo”, Mimosa Hedberg pohtii.

Tartuntoja vahvistetaan nyt keskimäärin 20 sataatuhatta asukasta kohden eli noin 8 600 vuorokaudessa. Nepalissa on noin 31 miljoonaa asukasta.

Pahimmillaan jopa 44 prosenttia Nepalissa tehdyistä testeistä on todettu positiivisiksi, eli lähes joka toinen testiin hakeutunut on sairastunut koronavirukseen.

Luvut eivät kerro koko totuutta. Koronavirukseen liittyy vahva stigma, Hedberg kertoo. Siksi monet jättävät testaamisen väliin tai jopa piilottelevat oireitaan.

”Vuokranantajat saattavat jopa laittaa vuokralaisia pihalle, jos heillä todetaan korona”, Hedberg kertoo.

Rokotustahti Nepalissa on jumahtanut, ja rokotusten toimitukset yskivät.

Alkukevät Nepalissa oli vielä melko rauhallista aikaa. Huhtikuussa yhteiskuntaa ryhdyttiin avaamaan, ja sulkutoimet päättyivät.

Nepal elää turismista, ja syksyn matkailusesonki ja vuorikiipeilysesonki olivat menneet täysin mönkään, Hedberg sanoo. Siispä Mount Everestin kiipeilykausi avattiin hiljattain toiveikkaasti.

Varotoimenpiteistä huolimatta koronavirus riehuu nyt myös kuuluisan vuoren perusleirillä.

Virallisten tietojen mukaan perusleirillä olisi havaittu vain neljä koronatapausta, mutta The Washington Postin mukaan kymmeniä ihmisiä on lennätetty sairaalaan vuoren rinteeltä. Useat ihmiset ovat julkisesti kertoneet saaneensa tartunnan Everestillä.

Lopulta viruksen nopeaa leviämistä voi selittää myös sillä, että ihmisillä on Nepalissa ollut paljon muutakin murehdittavaa, kertovat sekä Hedberg että Salminen.

Maa on ollut koko kevään ajan poliittisessa kaaoksessa. Sisäpoliittiset kiistat ovat vieneet hallituksen huomiota pois tautitilanteen hoitamisesta, vaikka Intian paheneva koronavirustilanne olikin maassa hyvin tiedossa.

Pitkät sulkukaudet ovat merkinneet tulonlähteiden ehtymistä jo valmiiksi maailman köyhimpiin maihin kuuluvassa Nepalissa.

Hedberg pelkää, että koronavirus ajaa Nepalin Intiaakin pahempaan tilanteeseen.

”Intiallakin on huonot resurssit, mutta Nepalin kyky vastata kriisiin on hyvin heikko. Eniten tästä kärsivät Nepalin köyhimmät ihmiset, vammaiset ja vähemmistöt. Heillä ei ole hyvin pian rahaa ostaa ruokaa tai lääkkeitä.”