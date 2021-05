Saksassa kaikilla ekaluokkalaisilla ei ole omaa puhelinta, joten ruutuajan rajoittaminen on kenties helpompaa kuin Suomessa, kirjoittaa HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Saksalaisäidin lause oli yksinkertainen, mutta se kuulosti vallankumoukselliselta ja mullisti perheeni arjen: ”Meillä ei vietetä ollenkaan aikaa ruutujen ääressä kouluviikolla.” En muista, miten tähän keskusteluun oli leikkipuistossa päädytty, mutta elämä ennen sitä ja sen jälkeen ovat kuin yö päivä.

Ennen olin tottunut käymään päivittäisiä keskusteluja kuusivuotiaan ekaluokkalaiseni kanssa siitä, voiko koulun jälkeen katsoa ”hetken” Netflixiä ennen läksyjen tekoa ja potenut huonoa omatuntoa siitä, että työnnän pienemmälle lapselle mobiililaitteen käteen, jotta saan tehdä työt loppuun rauhassa.

En ollut tullut ajatelleeksikaan nollatoleranssia kouluviikolla. Mikä raju, riemastuttavan totalitaarinen linja!

Keskustelu ruutuajasta on omassa todellisuudessani aina liittynyt siihen, kuinka monta tuntia minkäkin ikäinen lapsi voi viettää ruudun ääressä – ei siihen, että ruutuaikaa ei olisi lainkaan.

Piilaaksossa menestynyt teknologiayrittäjä Jyri Engeström on herättänyt Suomessa huomiota kertomalla, ettei anna lapsilleen älypuhelimia eikä someaikaa. Monet tuntemani suomalaiset vanhemmat pitävät ajatusta vaikeana: Puhelimessa on koko sosiaalinen elämä. Miksi sulkea lapsi ulos siitä?

Alle kouluikäisillekin on paljon hyödyllisiä ja hyviä digisisältöjä. En pidä puhelinta saatanan sontaluukkuna. Kaikkea ruutuaikaa ei sitä voi laittaa samaan lokeroon.

Päätimme yrittää elää maassa maan tavalla. Yllätyksekseni se oli hyvin helppoa. Totesin lapsille, että meillä on nyt samat säännöt kuin Charlottella ja Mariella: ei ruutuaikaa kouluviikolla. Se olikin sillä selvä peli. Ei kinuamista tai salakatseluyrityksiä.

Viikonloppuisin lapset edelleen leikkivät myös ulkona ja sisällä yksin ja kavereiden kanssa. Ruutumahdollisuudesta ei ole tullut kiellettyä hedelmää, joka veisi mukanaan viikonloppuna.

Ekaluokkalaisella saattaa täkäläisessä koulussa mennä jopa pari tuntia illassa läksyihin. Iltapäivähoidosta hän tulee kotiin neljän jälkeen iltapäivällä. Läksyjen ja leikkien lisäksi lapsi ei ole kaivannut ruutujaan.

Sen sijaan aiemmin tuli usein kiire. Kun koulupäivän jälkeinen ilta oli aloitettu Netflixin parissa, joko kaverien kanssa käytetty aika jäi liian lyhyeksi tai läksyjen teko uhkasi venyä liian myöhään.

Lasten ruutuaika on selvästi kulttuurikysymys. On helppoa rajoittaa ruutuaikaa maassa, jossa koulun aloitus ei tarkoita oman puhelimen saamista kuten Suomessa.

Tänä keväänä Suomessa on uutisoitu DNA:n koululaistutkimuksesta, jonka mukaan 60 prosentilla 5–6-vuotiaista on oma puhelin. Helsingin Sanomissa julkaistiin maaliskuussa juttu alle kouluikäisten lasten katoamisista. Siinä poliisi suositteli, että itsenäisesti ulkona liikkuvilla lapsilla olisi aina puhelin mukanaan.

Poliisin neuvo kertoi olennaisesta erosta Suomen ja keskieurooppalaisen elämäntavan eroista: täällä lapset liikkuvat paljon vähemmän yksin noin pienenä, eikä heillä ole yhtä usein omia puhelimia.

Saksalle digitalisaatio on suuri haaste. Nyt erityisesti pandemia on paljastanut sen puutteet. Käteinen raha on yhä edelleen Berliinissä monissa paikoissa ainoa mahdollinen maksuväline. Sopimusasiat hoidetaan paperilla, jossa on leima.

Suomalaisena ei voi olla ajattelematta, että jos paperinpyörittämisestä luovuttaisiin, voitaisiin tehdä jotain tuottavampaa ja tehokkaampaa. Saksa voisi menestyä vielä paremmin, jos siirtyisi vahvemmin digitaaliseen aikaan, ajattelen.

Mutta jotain hyvääkin on siinä, että puhelin uskalletaan jättää pois ja televisio kiinni.

Pandemian aikana niin lasten kuin aikuisten ruutuaika on kasvanut. Viime syksynä julkaistun tutkimuksen mukaan 41 prosenttia saksalaisista vanhemmista pelkää olevansa huonoja esikuvia lapsilleen lisääntyneen ruutuaikansa takia.

Ehkä puutunkin seuraavaksi perheen varsinaiseen ongelmapesäkkeeseen eli omaan puhelimella vietettyyn aikaani.