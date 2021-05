Torstaina valtaosa osakkeenomistajista äänesti entisen toimitusjohtajan miljoonien eropakettia vastaan.

Kaivosjätti Rio Tinton osakkeenomistajat ovat ryhtyneet kapinoimaan entisen toimitusjohtajan miljoonien eropakettia, kertoo muun muassa australialaismedia The Sydney Morning Herald.

Entinen johtaja Jean-Sébastien Jacques sai lähtöpassit sen jälkeen, kun yhtiö räjäytti noin 46 000 vuotta vanhan alkuperäiskansojen luolaston Australiassa viime vuonna.

Räjäytetty Juukan solan luolasto sijaitsi Pilbaran alueella Länsi-Australiassa. Syyskuussa yhtiö erotti räjäytyksen jälkimainingeissa Jacquesin lisäksi kaksi muuta ylimmän portaan johtajaa, rautamalmidivisioonan johtajan Chris Salisburyn sekä yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Simone Nivenin.

Torstaina 61 prosenttia yhtiön osakkeenomistajista äänesti poikkeuksellisesti Jacquesin noin 8,2 miljoonaa euroa vastaavaa eropakettia vastaan, kertoo Britiannian yleisradio BBC.

Kyseessä on hänen toimitusjohtaja-aikansa suurin palkkio, kertoo The Guardian.

Entinen toimitusjohtaja saa silti todennäköisesti miljoonansa, sillä osakkeenomistajien äänestys ei ole sitova.

Luolaston räjäytys pöyristytti alueen omistavia alkuperäiskansoja, aiheutti kansainvälisesti laajaa tyrmistystä ja johti Australian hallinnon selvitykseen tapahtumista. Yhtiöllä oli lupa räjäytyksille, mutta se oli aiemmin kertonut alkuperäiskansoille, ettei aio laajentaa kaivosta alueella.

Kaivosyhtiö on pyytänyt anteeksi räjäytystä ja epäonnistumista viestinnässään.

Viime vuonna yhtiötä syytettiin ympäristön turmelusta myös Papua-Uudessa-Guineassa. Yhtiön 1970- ja 1980-luvuilla toimineita kaivoksia syytettiin jokien saastuttamisesta Bougainvillen saarella.

Kuluvan vuoden huhtikuussa Yle uutisoi yhtiön hakevan malminetsintälupaa Rautalammille ja Suonenjoelle.

Juukan solan luolastot olivat yksi Australian vanhimpia alkuperäiskansa aboriginaalien paikkoja. Solaan kuuluneista kahdesta luolajärjestelmästä oli löydetty esineitä, jotka viittaavat siihen, että luolissa on ollut ihmisiä kymmenien tuhansien vuosien ajan.

Löydösten joukossa on muun muassa 28 000 vuotta vanha työkalu, joka on tehty teroittamalla pussieläimen luu. Lisäksi löydettiin 4 000 vuotta vanha ihmisen hiuksista punottu vyö. Hiusten dna on yhdistetty kiistattomasti alueen nykyisiin aboriginaaleihin, Puutu Kunti Kurrama ja Pinikura -kansoihin.